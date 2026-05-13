    టాటా మోటార్స్ కనకవర్షం: క్యూ4 లాభాల్లో 70 శాతం జంప్.. ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్

    భారత ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో అద్భుత ఫలితాలను సాధించింది. స్టాండలోన్ లాభం భారీగా పెరగడంతో పాటు, కంపెనీ తన వాటాదారులకు డివిడెండ్ కూడా ప్రకటించింది.

    Published on: May 13, 2026 5:04 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న టాటా మోటార్స్, నాలుగో త్రైమాసికం (Q4FY26) ఫలితాల్లో అదరగొట్టింది. గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా 69.56 శాతం వృద్ధితో రూ. 2,406 కోట్లకు చేరుకుంది. బుధవారం విడుదల చేసిన ఈ ఫలితాలు మార్కెట్ వర్గాల అంచనాలను మించి ఉండటం విశేషం.

    లాభాల్లో భారీ దూకుడు: గణాంకాలు ఇవే..

    గతేడాది (మార్చి 2025 త్రైమాసికం) టాటా మోటార్స్ లాభం రూ. 1,419 కోట్లుగా ఉండగా, ఈసారి అది రూ. 2,406 కోట్లకు చేరింది. అయితే, అంతకుముందు త్రైమాసికం (Q3FY26) లో కేవలం రూ. 561 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈ మూడు నెలల్లో ఏకంగా నాలుగు రెట్లు పెరగడం కంపెనీ వ్యాపార సామర్థ్యానికి అద్దం పడుతోంది.

    కంపెనీ ఆదాయం కూడా గతేడాది కంటే 22.3 శాతం పెరిగి రూ. 24,452 కోట్లుగా నమోదైంది. వస్తువుల తయారీ వ్యయం పెరిగినప్పటికీ, అమ్మకాలు భారీగా సాగడం మరియు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంలో తీసుకున్న జాగ్రత్తలు టాటా మోటార్స్‌కు కలిసొచ్చాయి.

    వాటాదారులకు పండగే: రూ. 4 డివిడెండ్

    వరుసగా వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్న నేపథ్యంలో, కంపెనీ బోర్డు తన వాటాదారులకు తీపి కబురు అందించింది. ప్రతి షేరుకు రూ. 4 చొప్పున ఫైనల్ డివిడెండ్‌ను సిఫార్సు చేసింది. దీనికి వాటాదారుల వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో ఆమోదం లభించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రకటనతో ఇన్వెస్టర్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    ఎబిటా మార్జిన్లలో మెరుగుదల

    ఆపరేషనల్ పనితీరును సూచించే ఎబిటా (EBITDA) 35 శాతం పెరిగి రూ. 3,400 కోట్లకు చేరింది. ఎబిటా మార్జిన్లు 13.90 శాతానికి పెరగడం గమనార్హం. "2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మాకు ఒక మైలురాయి వంటిది. మా లక్ష్యాల కంటే ముందే మెరుగైన ఫలితాలను సాధించాం" అని టాటా మోటార్స్ సిఎఫ్ఓ (CFO) జి.వి. రమణన్ పేర్కొన్నారు.

    ముడి సరుకుల ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, పటిష్టమైన సప్లై చైన్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు ధరల క్రమశిక్షణ ద్వారా ఈ సవాళ్లను అధిగమిస్తామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    "జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు, మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఖర్చు కారణంగా వాణిజ్య వాహనాల (Commercial Vehicles) రంగం మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో వృద్ధి చెందుతోంది. టాటా మోటార్స్ తన మార్కెట్ నాయకత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది," అని కంపెనీ ఎండీ గిరీష్ వాఘ్ తెలిపారు.

    దీర్ఘకాలిక ప్రభావం: సామాన్యుడిపై దీని ప్రభావం ఏంటి?

    టాటా మోటార్స్ వంటి అగ్రగామి కంపెనీ లాభాల్లో ఉండటం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సానుకూల సంకేతం. ముఖ్యంగా వాణిజ్య వాహనాల విక్రయాలు పెరిగాయంటే, దేశంలో రవాణా, మౌలిక సదుపాయాల పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని అర్థం. ఇది పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే, షేర్ మార్కెట్లోని ఇన్వెస్టర్లకు ఇది దీర్ఘకాలికంగా లాభదాయకంగా మారుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. టాటా మోటార్స్ క్యూ4 నికర లాభం ఎంత?

    2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో టాటా మోటార్స్ రూ. 2,406 కోట్ల స్టాండలోన్ నికర లాభాన్ని గడించింది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే సుమారు 70 శాతం ఎక్కువ.

    2. కంపెనీ ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించింది?

    టాటా మోటార్స్ బోర్డు తన వాటాదారులకు ప్రతి షేరుపై రూ. 4 చొప్పున ఫైనల్ డివిడెండ్‌ను సిఫార్సు చేసింది.

    3. లాభాలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలేంటి?

    అమ్మకాల పరిమాణం పెరగడం, మెరుగైన ధరల నిర్వహణ, వ్యయ నియంత్రణ చర్యలు లాభాల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా కంపెనీ పేర్కొంది.

    4. వాణిజ్య వాహనాల రంగం ఎలా ఉంది?

    జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు, మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో ప్రభుత్వ పెట్టుబడుల వల్ల వాణిజ్య వాహనాలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఇది టాటా మోటార్స్ ఆదాయానికి భారీగా తోడ్పడింది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

