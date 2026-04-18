Tata motors : టాటా మోటార్స్ సమ్మర్ సర్వీస్ క్యాంప్- ఫ్రీ చెకప్, డిస్కౌంట్లు ఇలా..
Tata Summer service camp : ఎండలు ముదురుతున్న వేళ, మీ ప్రయాణం సాఫీగా సాగాలని టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ తన వార్షిక ‘సమ్మర్ చెకప్ క్యాంప్’ని ప్రారంభించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న టాటా మోటార్స్ అధికారిక వర్క్షాప్లలో ఈ ప్రోగ్రామ్ అందుబాటులో ఉంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Tata Service Camp 2026 : వేసవిలో కార్ల ఇంజన్లు, ఏసీ వ్యవస్థలు, టైర్లపై అధిక ఒత్తిడి పడుతుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, టాటా మోటార్స్ ప్రతి సంవత్సరంలాగే ఈసారి కూడా ప్రత్యేక శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ క్యాంప్ ఏప్రిల్ 28, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. మీ కారును ఎండల వేడికి సిద్ధం చేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం.
30 పాయింట్ల ఉచిత హెల్త్ చెకప్..
ఈ టాటా మోటార్స్ క్యాంప్లో భాగంగా, కస్టమర్లందరికీ ఉచితంగా 30 పాయింట్ల హెల్త్ చెక్-అప్ను అందిస్తారు. ఇందులో భాగంగా అనుభవజ్ఞులైన టెక్నీషియన్లు కింది కీలక భాగాలను పరిశీలిస్తారు:
ఏసీ పనితీరు: వేసవిలో అత్యంత అవసరమైన ఏసీ కూలింగ్ను తనిఖీ చేస్తారు.
బ్యాటరీ, ఎలక్ట్రికల్: బ్యాటరీ కండిషన్, వైరింగ్ వ్యవస్థను పరీక్షిస్తారు.
ఫ్లూయిడ్ లెవల్స్: ఇంజన్ ఆయిల్, కూలెంట్ స్థాయిలను చెక్ చేస్తారు.
టైర్లు: టైర్ల అలైన్మెంట్, కండిషన్ పరిశీలిస్తారు.
ఈవీ, సీఎన్జీ డయాగ్నోస్టిక్స్: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సాఫ్ట్వేర్ చెకప్, సీఎన్జీ భాగాల భద్రతను తనిఖీ చేస్తారు.
ఈ ముందస్తు తనిఖీల వల్ల ప్రయాణ మధ్యలో కారు బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే ప్రమాదం తప్పుతుంది. ముఖ్యంగా నెక్సాన్, పంచ్, టియాగో, ఆల్ట్రోజ్, హారియర్, సఫారి వంటి మోడళ్లలోని పెట్రోల్, డీజిల్, ఈవీ వేరియంట్లన్నీ ఈ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు.
ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు..
చెక్-అప్ మాత్రమే కాకుండా, ఈ క్యాంప్ సమయంలో విడిభాగాలు, సేవలపై కూడా టాటా మోటార్స్ భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది:
స్పేర్ పార్ట్స్ అండ్ లూబ్రికెంట్స్: విడిభాగాలు, ఆయిల్ మార్పులపై 10% వరకు డిస్కౌంట్.
యాక్సెసరీస్ (టీఎంజీఏ): టాటా మోటార్స్ జెన్యూన్ యాక్సెసరీస్పై 15% తగ్గింపు.
ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ: వారంటీ పొడిగింపుపై ఫ్లాట్ 10% డిస్కౌంట్.
ఈఎంఐ సదుపాయం: ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ, యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ (ఏఎంసీ) కొనుగోలుపై సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్లు.
అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి..
ఏప్రిల్ 28తో ఈ క్యాంప్ ముగుస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. చివరి నిమిషంలో రద్దీని నివారించడానికి, కస్టమర్లు తమ సమీపంలోని టాటా మోటార్స్ వర్క్షాప్ను సంప్రదించి ముందస్తుగా అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఏసీ కూలింగ్ తక్కువగా ఉన్నా లేదా ఇంజన్ హీట్ అవుతున్నా, ఈ క్యాంప్ను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా కారు పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. టాటా సమ్మర్ క్యాంప్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది?
టాటా మోటార్స్ సమ్మర్ చెకప్ క్యాంప్ ఏప్రిల్ 9 నుంచి ఏప్రిల్ 28, 2026 వరకు దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
2. నా టాటా ఈవీని కూడా చెకప్ చేయించవచ్చా?
తప్పకుండా. ఈ క్యాంప్ పెట్రోల్/డీజిల్ కార్లతో పాటు టాటా ఈవీలు, సీఎన్జీ వాహనాలకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఈవీల కోసం ప్రత్యేక డయాగ్నోస్టిక్స్ సదుపాయం ఉంది.
3. చెకప్ కోసం ఛార్జీలు ఏవైనా ఉంటాయా?
లేదు. 30 పాయింట్ల బేసిక్ హెల్త్ చెకప్ పూర్తిగా ఉచితం. అయితే, ఏవైనా విడిభాగాలు మార్చాల్సి వచ్చినా లేదా ఇతర సర్వీసులు చేయించుకున్నా డిస్కౌంట్ ధరల ప్రకారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More