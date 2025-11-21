Edit Profile
    ఏషియన్ పెయింట్స్ షేర్ ధర 6 నెలల్లో 25% జంప్: ఈ ర్యాలీ నిలబడుతుందా?

    ఏషియన్ పెయింట్స్ షేర్ ధర గత ఆరు నెలల్లో భారీగా పుంజుకుంది. పోటీదారు 'బిర్లా ఓపస్' ప్రభావం నుంచి బయటపడటం, మెరుగైన త్రైమాసిక ఫలితాలు, డిమాండ్ రికవరీ ఆశలు వంటివి దీనికి ప్రధాన కారణాలు. దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'నువామా' (Nuvama) ఏకంగా 3,390 టార్గెట్ ప్రైస్‌తో 'BUY' రేటింగ్‌ను కొనసాగించింది. 

    Published on: Nov 21, 2025 2:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    గత ఆరు నెలల్లో పెయింట్స్ రంగంలో మార్కెట్ లీడర్‌గా ఉన్న ఏషియన్ పెయింట్స్ (Asian Paints) స్టాక్ ధర అసాధారణంగా పెరిగింది. ఈ స్టాక్ ఏకంగా 25% పెరగడం గమనార్హం. గత సంవత్సరం దారుణమైన అమ్మకాలను చవిచూసిన ఈ స్టాక్, ఈసారి అక్టోబర్‌లో 7%, నవంబర్‌లో 15% ర్యాలీతో పూర్తిగా భిన్నమైన చిత్రాన్ని చూపుతోంది.

    ఏషియన్ పెయింట్స్ షేర్ ధర 6 నెలల్లో 25% జంప్: ఈ ర్యాలీ నిలబడుతుందా? (REUTERS)
    నిజానికి, 2024 అక్టోబర్-డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో, గ్రాసిమ్ (Grasim) మద్దతుతో వచ్చిన 'బిర్లా ఓపస్' (Birla Opus) పెయింట్స్ రంగంలోకి ప్రవేశించడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందారు. ఆ సమయంలో ఏషియన్ పెయింట్స్ స్టాక్ మూడు నెలల్లో ఏకంగా 35% పతనమైంది.

    2024 ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభమైన బిర్లా ఓపస్.. ఏషియన్ పెయింట్స్ ఆధిపత్యాన్ని కొంతవరకు దెబ్బతీసింది. ఎలారా క్యాపిటల్ (Elara Capital) డేటా ప్రకారం, 2025 మార్చి నాటికి బిర్లా ఓపస్ దాదాపు 7% మార్కెట్ వాటాను వేగంగా సొంతం చేసుకుంది.

    అయితే, మార్కెట్ లీడర్ అయిన ఏషియన్ పెయింట్స్ గత రెండు త్రైమాసికాలుగా చాలా దూకుడుగా వ్యవహరించింది. దాని ప్రభావం స్టాక్ ధర పనితీరులో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    ఏషియన్ పెయింట్స్ పుంజుకోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?

    మెరుగైన అమలు: సంస్థ తన కార్యాచరణను మెరుగుపరచుకోవడం, ప్రాంతీయ సూక్ష్మ-మార్కెటింగ్ (Regional micro-marketing) వ్యూహాలు, కొత్త ఆవిష్కరణలు, మెరుగైన ఆదాయాలు (Earnings) ఈ పుంజుకోవడానికి దోహదపడ్డాయి.

    పోటీదారు CEO నిష్క్రమణ: బిర్లా ఓపస్ పెయింట్స్ వ్యాపారం ప్రారంభించిన 18 నెలల్లోనే దాని CEO రక్షిత్ హర్గావే రాజీనామా చేయడం కూడా ఏషియన్ పెయింట్స్ స్టాక్‌కు కలిసివచ్చింది.

    డిమాండ్ రికవరీ: పెయింట్ పరిశ్రమ యొక్క అదృష్టం కూడా మారుతోంది. నువామా రీసెర్చ్ ప్రకారం, పండుగల సీజన్, వివాహాల సీజన్, జీఎస్టీ కోతల కారణంగా ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరగడం, అలాగే సుదీర్ఘ రుతుపవనాల తర్వాత పెండింగ్‌లో ఉన్న డిమాండ్ కారణంగా ప్రస్తుత సంవత్సరం ద్వితీయార్థం (H2) తొలి అర్ధభాగం (H1) కంటే మెరుగైన పనితీరు చూపనుంది.

    "పెయింట్స్ పరిశ్రమలో మూడో త్రైమాసికంలో 7-8% వాల్యూమ్ వృద్ధి, నాలుగో త్రైమాసికంలో ప్రారంభ డబుల్-డిజిట్ వృద్ధిని మేము ఆశిస్తున్నాం" అని నువామా బ్రోకరేజ్ తెలిపింది.

    పరిశ్రమలో పునరుద్ధరణ చక్రం

    ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ (ICICI Securities) కూడా పెయింట్స్ రంగంలో మందగమనం తర్వాత, ఇప్పుడు పునరుద్ధరణ చక్రం (Cyclical recovery) కనిపిస్తోందని చెబుతోంది.

    "గత 20 ఏళ్లలో పెయింట్స్ పరిశ్రమను విశ్లేషిస్తే, రెండు బలహీన సంవత్సరాల తర్వాత వృద్ధి సాధారణంగా పుంజుకుంటుంది. 6% కంటే తక్కువ ఆదాయ వృద్ధి ఉన్న సంవత్సరాన్ని మేం బలహీన సంవత్సరం అంటాం. బలమైన వృద్ధి కోసం ఒక అనుకూలమైన 'బేస్' ఏర్పడిన తర్వాత, తదుపరి రెండు సంవత్సరాలలో వృద్ధి బలంగా ఉంటుంది. 2016-19, 2020-23 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ఇదే నమూనా కనిపించింది. 2024, 2025 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో బలహీనమైన ఆదాయ వృద్ధి ఉన్నందున, రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో పరిశ్రమ ఆదాయ వృద్ధికి ఊపందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉందని మేం నమ్ముతున్నాం" అని బ్రోకరేజ్ పేర్కొంది.

    ముఖ్యంగా ఏషియన్ పెయింట్స్ 18-20% ఈబిఐటీడీఏ (EBITDA) మార్జిన్ మార్గదర్శకాన్ని నిలబెట్టుకుంది. అలాగే, ఏడాదికి మధ్య-సింగిల్ డిజిట్ ఆదాయ వృద్ధి, 400-500 బేసిస్ పాయింట్ల వాల్యూమ్ వృద్ధిని సాధిస్తుందని అంచనా వేసింది.

    ఖర్చు తగ్గింపు, బలమైన ఫలితాలు

    తగ్గిన ధరలు: 2025 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికంలో లాభం దాదాపు సగానికి పడిపోయిన తర్వాత, కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించడానికి ఏషియన్ పెయింట్స్ ధరలను తగ్గించింది. ఇది వాల్యూమ్ వృద్ధికి దారితీసింది.

    అంచనాలను అధిగమించిన లాభం: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికంలో (జూలై-సెప్టెంబర్) ఏషియన్ పెయింట్స్ లాభాల అంచనాలను అధిగమించింది. కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం 43% పెరిగి 994 కోట్లకు చేరింది. ఎల్‌ఎస్‌ఈజీ (LSEG) డేటా ప్రకారం, ఇది విశ్లేషకుల అంచనా అయిన 897 కోట్ల కంటే ఎక్కువ.

    వాల్యూమ్ వృద్ధి: కంపెనీ ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న డెకరేటివ్ పెయింట్స్ విభాగంలో వాల్యూమ్స్ 11% పెరిగాయి. ఇది 2%-4.5% వృద్ధి అంచనాలను మించిపోయింది.

    కొనుగోలుకు సరైన సమయమేనా? నిపుణుల అభిప్రాయం

    దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ నువామా.. ఏషియన్ పెయింట్స్‌పై 3,390 టార్గెట్ ధరతో 'బలమైన యాంటీ-కన్సెన్సస్ BUY' రేటింగ్‌ను కొనసాగిస్తోంది. పట్టణ మార్కెట్లలో డిమాండ్ మరింత మెరుగుపడుతుందని బ్రోకరేజ్ అంచనా వేస్తోంది.

    ఏషియన్ పెయింట్స్ Q2 ఫలితాల తర్వాత, నువామా 2026/27/28 ఆర్థిక సంవత్సరాల ఈపీఎస్ (EPS - ప్రతి షేరుకు ఆదాయం) అంచనాలను 3%-4% పెంచింది.

    "మధ్యస్థం నుండి దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్ల కోసం, ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇప్పటికీ ఆకర్షణీయమైన కథనమే. ధర తగ్గినప్పుడల్లా దీన్ని కొనుగోలు అవకాశంగా చూడవచ్చు" అని ఏంజెల్ వన్ (Angel One) సీనియర్ ఫండమెంటల్ అనలిస్ట్ వకార్ జావేద్ ఖాన్ పేర్కొన్నారు.

    కంపెనీ బ్రాండ్ బలం, బలమైన డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్‌వర్క్, 'బ్యాక్‌వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్'ను పెంచడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు దీనిని మంచి పెట్టుబడిగా మారుస్తాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా, రాబోయే రెండు సంవత్సరాలలో ఈ రంగం 8-10% వృద్ధిని సాధించవచ్చని అంచనా వేశారు.

    "పెయింటింగ్ సైకిల్, పట్టణీకరణ (Urbanisation), సరసమైన గృహాలు (Affordable housing) ఈ రంగం, కంపెనీకి డిమాండ్‌ను పెంచే కీలక అంశాలు. అయితే, పోటీ, నియంత్రణల రిస్క్, కొన్ని రంగాలలో డిమాండ్‌లో అనిశ్చితి వంటివి ముఖ్యమైన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లు కావచ్చు" అని ఆయన హెచ్చరించారు.

    (గమనిక: ఇది కేవలం విద్యా ప్రయోజనాల కోసం అందించిన కథనం. ఇక్కడ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే. ఇవి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ అభిప్రాయాలు కావు. మార్కెట్ పరిస్థితులు త్వరగా మారే అవకాశం ఉన్నందున, పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు మేం సలహా ఇస్తున్నాం.)

    © 2025 HindustanTimes