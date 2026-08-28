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ఏథర్ ఎనర్జీ జోరు: హీరో మోటోకార్ప్ భారీ పెట్టుబడితో 10 శాతం ఎగబాకిన షేరు

ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల తయారీ సంస్థ ఏథర్ ఎనర్జీలో రూ.1,758 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు హీరో మోటోకార్ప్ ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనతో శుక్రవారం బీఎస్ఈలో ఏథర్ ఎనర్జీ షేరు ధర ఒకేరోజు ఏకంగా 10 శాతం వరకు దూసుకెళ్లింది.

Published on: Aug 28, 2026, 16:19:28 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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దేశీయ విద్యుత్ వాహన (ఈవీ) రంగంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహనాల తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్.. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల సంస్థ 'ఏథర్ ఎనర్జీ'లో అదనంగా రూ.1,758 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధమైంది. ఈ నిర్ణయంతో శుక్రవారం ట్రేడింగ్‌లో ఏథర్ ఎనర్జీ షేర్లు ఇన్వెస్టర్ల ఆకర్షణను పొంది, ఒక్కసారిగా 10 శాతం వరకు పెరిగాయి.

ఏథర్ ఎనర్జీ జోరు: హీరో మోటోకార్ప్ భారీ పెట్టుబడితో 10 శాతం ఎగబాకిన షేరు
ఏథర్ ఎనర్జీ జోరు: హీరో మోటోకార్ప్ భారీ పెట్టుబడితో 10 శాతం ఎగబాకిన షేరు

హీరో మోటోకార్ప్ వాటా పెంపు - డీల్ వివరాలు

ఆగస్టు 25 నాటికి ఏథర్ ఎనర్జీలో హీరో మోటోకార్ప్‌కు 29.88 శాతం వాటా ఉండేది. తాజాగా చేయనున్న పెట్టుబడితో ఈ వాటా 32.8 శాతానికి పెరుగుతుంది. ఈ నిధుల బదిలీ ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 3 నాటికి పూర్తి కానున్నట్లు సమాచారం.

ఈ లావాదేవీకి సంబంధించి హీరో మోటోకార్ప్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు వివరాలు సమర్పించింది. ఇది సంబంధిత పార్టీల లావాదేవీ (Related-party transaction) కాదని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, ఈ షేర్ల కొనుగోలులో కంపెనీ ప్రమోటర్లకు కానీ, గ్రూప్ సంస్థలకు కానీ ఎలాంటి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు లేవని పేర్కొంది. ఈ పెట్టుబడికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రభుత్వ లేదా నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదాలు అవసరం లేదని వెల్లడించింది.

విద్యుత్ వాహన రంగానికి కొత్త ఊపిరి

ఈ పెట్టుబడితో భారత ఈవీ మార్కెట్లో హీరో మోటోకార్ప్ తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది. ఏథర్ ఎనర్జీ కేవలం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల రూపకల్పన, తయారీ, విక్రయాలకే పరిమితం కాకుండా, స్వంతంగా ఛార్జింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నెట్‌వర్క్‌ను కూడా నిర్వహిస్తోంది. వీటితో పాటు బ్యాటరీ ఆధారిత ఇంధన నిల్వ, విద్యుత్ పంపిణీ, అనుబంధ సేవల రంగంలోనూ కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది.

ఇటీవల రూ.2,500 కోట్ల నిధుల సమీకరణ

కంపెనీ ఇటీవల రూ.1,200 కోట్ల ప్రాధాన్యత షేర్ల (Preferential Issue) జారీకి వాటాదారుల ఆమోదం పొందింది. ఆగస్టు 14న జరిగిన అత్యవసర సాధారణ సమావేశంలో (ఈజీఎమ్) 97.72 శాతం మంది వాటాదారులు ఈ తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటు వేశారు.

దీనికి ముందు కంపెనీ రూ.1,300 కోట్లను క్యూఐపీ (QIP) ద్వారా సేకరించింది. దీంతో ఏథర్ ఎనర్జీ ఇటీవల సేకరించిన మొత్తం మూలధనం దాదాపు రూ.2,500 కోట్లకు చేరింది. ఈ కొత్త నిధులను తయారీ సామర్థ్యం పెంపునకు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బలోపేతానికి, కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్‌ను మరింత దృఢంగా మార్చుకోవడానికి వినియోగించనున్నారు.

బీఎస్ఈలో షేర్ల ట్రేడింగ్ సరళి

శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో బీఎస్ఈలో ఏథర్ ఎనర్జీ షేరు రూ.1,526.65 వద్ద ప్రారంభమైంది. రోజంతా సాగిన ట్రేడింగ్‌లో రూ.1,618.50 వద్ద గరిష్ఠ స్థాయిని, రూ.1,525 వద్ద కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది.

విశ్లేషకుల అంచనా.. నిపుణుల సలహా

"ఏథర్ ఎనర్జీ స్టాక్ వరుసగా మూడో రోజు కూడా లాభాల్లో ముగిసింది. ఇటీవలి కన్సాలిడేషన్ పరిధి నుంచి బయటపడి, సరికొత్త కొనుగోళ్ల ఊపును ప్రదర్శిస్తోంది" అని ఎస్‌బీఐ సెక్యూరిటీస్ సాంకేతిక, డెరివేటివ్స్ పరిశోధన విభాగాధిపతి సుదీప్ షా విశ్లేషించారు. ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం 20-రోజుల, 50-రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (ఈఎంఏ) స్థాయిల కంటే పైన ట్రేడ్ అవుతోందని ఆయన వివరించారు.

సాంకేతికంగా ఆర్‌ఎస్‌ఐ (RSI) 60 స్థాయి వద్ద బలమైన పునాది వేసుకుని బుల్లిష్ జోన్‌లోకి అడుగుపెట్టిందని, పెరిగిన ట్రేడింగ్ పరిమాణాలు (Volumes) ఈ ర్యాలీకి మరింత బలాన్ని ఇస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఎంఏసీడీ (MACD) కూడా పాజిటివ్ ట్రెండ్‌ను చూపిస్తోందన్నారు.

"సాంకేతిక ఆధారాలు బలంగా ఉన్నందున, ఈ స్టాక్‌ను రూ.1,592 నుంచి రూ.1,607 శ్రేణిలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. రూ.1,550 వద్ద స్టాప్-లాస్ నిరోధకాన్ని ఉంచుకోవాలి. స్వల్పకాలంలో ఈ స్టాక్ రూ.1,715 స్థాయికి ఎగబాకే అవకాశం ఉంది" అని సుదీప్ షా వ్యూహాన్ని అందించారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/ఏథర్ ఎనర్జీ జోరు: హీరో మోటోకార్ప్ భారీ పెట్టుబడితో 10 శాతం ఎగబాకిన షేరు
Home/News/ఏథర్ ఎనర్జీ జోరు: హీరో మోటోకార్ప్ భారీ పెట్టుబడితో 10 శాతం ఎగబాకిన షేరు
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