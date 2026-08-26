ఆగస్టు 29న ఏథర్ కోణార్క్ ఈ-స్కూటర్ లాంచ్.. 1 లక్ష కిలోమీటర్ల కఠిన పరీక్షలు
ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ఏథర్ ఎనర్జీ సరికొత్త 'కోణార్క్' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను ఆగస్టు 29న మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. భారతీయ రహదారుల వాతావరణానికి తట్టుకునేలా దాదాపు 1 లక్ష కిలోమీటర్ల డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని సిమ్యులేట్ చేస్తూ 2,000 రకాల నాణ్యత పరీక్షలు నిర్వహించింది.
ఎలక్ట్రిక్ వాహన విపణిలో తన పట్టును మరింత బలపరిచేందుకు ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన సంస్థ ఏథర్ ఎనర్జీ రంగం సిద్ధం చేసింది. అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తన కొత్త 'ఏథర్ కోణార్క్' (Ather Konarc) ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను 2026 ఆగస్టు 29న ఆవిష్కరించనుంది. అయితే, ఈ గ్రాండ్ లాంచ్కు ముందే వాహనం నాణ్యత, దార్ఢ్యాన్ని నిరూపించే అత్యంత కఠినమైన టెస్టింగ్ వీడియోను కంపెనీ విడుదల చేసి ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో సంచలనం సృష్టించింది.
1 లక్ష కిలోమీటర్ల డ్రైవింగ్ అనుభవంతో ట్రేస్డ్ పరీక్షలు
ఏథర్ సంస్థ ఈ కొత్త స్కూటర్ అభివృద్ధికై దాదాపు 2,000 రకాల విభిన్నమైన రోడ్, మెకానికల్ పరీక్షలను పూర్తి చేసింది. వినియోగదారులు ఏళ్ల తరబడి వాహనాన్ని ఉపయోగించినా దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు ఏకంగా 1 లక్ష కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణ వాతావరణాన్ని ప్రత్యేక యంత్రాల ద్వారా సృష్టించి (Simulated) ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు.
భారతీయ రోడ్లపై ఉండే అసంఖ్యాక గుంతలు, ఎత్తైన స్పీడ్ బ్రేకర్లు, విరిగిన కాలిబాటల నుంచి వచ్చే తీవ్రమైన ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా స్కూటర్ అండర్బాడీని నిరంతరం ఢీకొట్టే కేర్బ్ (Kerb) పరీక్షలు చేపట్టారు. దీనికి తోడు దెబ్బతిన్న రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు హ్యాండిల్ బార్, స్టీరింగ్ సిస్టమ్ ఎంతవరకు నిలబడగలదో తేల్చేందుకు ప్రత్యేక రోటేటింగ్ పరికరాలతో నాణ్యతను పరీక్షించారు.
వర్షం, నీటి గండం దాటేలా భద్రతా ప్రమాణాలు
వర్షాకాలంలో ఉండే ప్రతికూల పరిస్థితులు, నిలిచిపోయే నీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని థర్మల్, రెయిన్ అండ్ వాటర్ వేడింగ్ (Water-wading) పరీక్షలు పూర్తి చేశారు. స్కూటర్లోని ఎలక్ట్రికల్ పరికరాలు, కంట్రోలర్లు, మోటార్లోకి నీరు చేరకుండా భద్రతను నిర్ధారించారు.
వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణంలో వాహనంలో వచ్చే ప్రకంపనాలను (Vibrations) తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని, బ్రేక్ కేబుళ్ల మన్నికను పరిశీలించారు. నిత్యం వాడే కీ-లాక్ సిస్టమ్, సెంటర్ స్టాండ్ వంటి భాగాలను వేలాది సార్లు ఆపరేట్ చేస్తూ నిరంతర వినియోగంలో వాటి దృఢత్వాన్ని పరీక్షించారు. అనుకోకుండా వాహనం కిందపడినా లేదా భారీ లోడ్లు వేసినా బాడీ ప్యానెళ్లు తట్టుకునేలా డ్రాప్, లోడ్ టెస్టులు చేశారు.
కొత్త 'ఈఎల్' ప్లాట్ఫామ్.. రూ. 1 లక్షకే బడ్జెట్ ధరలో?
ఏథర్ కొత్తగా ఆవిష్కరించిన 'ఈఎల్' (EL) ప్లాట్ఫామ్పై వస్తున్న తొలి ప్రొడక్షన్ స్కూటర్ కోనార్క్ కావడం విశేషం. దానికి తోడు, దీనిని ఉక్కు ఛాసిస్ (Steel Chassis), మెటల్ బాడీ ప్యానెళ్లతో నిర్మించారు. ఫలితంగా స్కూటర్ ధృడంగా ఉండటమే కాకుండా సుదీర్ఘ కాలం బాడీ దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది.
ఈ మోడల్ను రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 1.25 లక్షల అందుబాటు ధరల విభాగంలో మార్కెట్లోకి తెచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. బెంగళూరులో ఆగస్టు 29న జరిగే 'ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే 2026' కార్యక్రమంలో ఈ స్కూటర్ డిజైన్, బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, మైలేజ్/రేంజ్, ఫీచర్లు, ధరలను ప్రకటించనున్నారు. ఆగస్టు 30న ఈ స్కూటర్ ఫస్ట్ రైడ్ రివ్యూను కూడా మీడియాకు నిర్వహించనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More