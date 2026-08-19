'మెటల్ బాడీ'తో కొత్త ఏథర్ కోణార్క్ ఈ-స్కూటర్: ఆగస్టు 29న లాంచ్
ప్రసిద్ధ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ 'ఏథర్ ఎనర్జీ' తన కొత్త ఫ్యామిలీ ఈ-స్కూటర్ 'కోణార్క్' టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఫైబర్ ప్యానెళ్లకు స్వస్తి చెప్పి, మెటల్ బాడీతో వస్తున్న ఈ స్కూటర్ ఆగస్టు 29న బెంగళూరులో అధికారికంగా ఆవిష్కృతం కానుంది.
భారత ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న 'ఏథర్ ఎనర్జీ' (Ather Energy) వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా సరికొత్త వ్యూహంతో వస్తోంది. ఇప్పటివరకు వేగం, స్పోర్టీ లుక్తో యువతను అలరించిన ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు సగటు కుటుంబ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా 'ఏథర్ కోణార్క్' (Ather Konarc) పేరుతో ఒక కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను సిద్ధం చేస్తోంది. బెంగళూరులో జరగనున్న 'ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే' వేదికగా ఆగస్టు 29న ఈ వాహనాన్ని అధికారికంగా ఆవిష్కరించనున్నారు. లాంచ్కు కొద్ది రోజుల ముందు ఈ స్కూటర్కు సంబంధించిన ఆసక్తికర టీజర్ను కంపెనీ పంచుకుంది.
మెటల్ బాడీతో ప్రయోగం
సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో బరువును తగ్గించి, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎక్కువ దూరం (రేంజ్) వెళ్లేలా చేయడం కోసం ఫైబర్ లేదా ప్లాస్టిక్ ప్యానెళ్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఏథర్ మాత్రం కోనార్క్ మోడల్ కోసం దృఢమైన మెటల్ (లోహపు) బాడీ ప్యానెళ్లను ఎంచుకోవడం గమనార్హం.
"ఇది కేవలం ప్లాస్టిక్ కాదు, బలమైన లోహపు బాడీ" అని సంకేతమిస్తూ ఏథర్ సీఈఓ తరుణ్ మెహతా స్కూటర్ ప్యానెళ్లకు అయస్కాంతాలు అతుక్కునేలా ఉన్న వీడియోను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేశారు. స్కూటర్ బాడీ మొత్తాన్ని లోహంతో తయారు చేశారా లేదా కొన్ని భాగాలకే పరిమితం చేశారా అనే విషయాన్ని కంపెనీ త్వరలోనే స్పష్టం చేయనుంది.
యాక్టివా, చేతక్ బాటలో..
భారతీయ స్కూటర్ వినియోగదారుల్లో మెటల్ బాడీకి ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంది. దశాబ్దాలుగా హోండా యాక్టివా (Honda Activa) సాధించిన విజయం వెనుక ఈ లోహపు నిర్మాణం ఇచ్చే మన్నికే ప్రధాన కారణం. ఎలక్ట్రిక్ విభాగంలో బజాజ్ చేతక్ (Bajaj Chetak) కూడా మెటల్ బాడీతోనే మార్కెట్లో నిలదొక్కుకుంది. ఇప్పుడు ఏథర్ కూడా అదే బాట పడుతోంది.
ఫైబర్ కంటే మెటల్ బాడీ వల్ల స్కూటర్ మన్నిక పెరిగినప్పటికీ, వాహనం బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. నిత్యం రద్దీగా ఉండే వీధుల్లో ప్రయాణించేవారికి, పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో వాహనాన్ని జరిపేటప్పుడు ఈ బరువు ప్రభావం కనిపిస్తుంది.
'ఈఎల్' ప్లాట్ఫామ్పై సరికొత్త డిజైన్
ఇప్పటివరకు 450 సిరీస్ (450X, 450S) తో పెర్ఫార్మెన్స్ మోడళ్లపై దృష్టి పెట్టిన ఏథర్, కుటుంబ వినియోగదారుల కోసం కోనార్క్ ను ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దుతోంది. ఏథర్ కొత్తగా రూపొందించిన 'ఈఎల్' (EL Platform) వాహన నిర్మాణ ప్లాట్ఫామ్పై వస్తున్న తొలి స్కూటర్ ఇదే కావడం గమనార్హం. రోజువారీ రాకపోకలు, విస్తారమైన సీటింగ్, ఆచరణాత్మక వినియోగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ స్కూటర్ను డిజైన్ చేశారు.
ఆవిష్కరణ ఎప్పుడు?
ఈ స్కూటర్ పూర్తి సాంకేతిక వివరాలను గానీ, ధరను గానీ కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. మాస్ మార్కెట్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించిన ఈ స్కూటర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర దాదాపు ₹1 లక్ష నుంచి ₹1.25 లక్షల పరిధిలో ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఆగస్టు 29న జరిగే కార్యక్రమంలో దీని ధర, బుకింగ్ వివరాలు తెలియనున్నాయి.
New direction for Ather
The Konarc represents a significant change in direction for Ather, which has largely been associated with the performance-focused 450 range. The new scooter is based on the EL platform, Ather’s first new vehicle architecture since the introduction of the 450 series.
The platform is intended to support scooters aimed at a broader range of customers. The Konarc itself is expected to adopt a more practical family-scooter format, with the focus shifting towards everyday usability rather than the sporty character associated with Ather’s 450 models.
The company has not yet disclosed the production scooter’s complete specifications or final pricing. Earlier reports have placed the upcoming model in the mass-market segment, but the official price will be announced at the launch event.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More