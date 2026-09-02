ఆగ్మాంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ర్యాలీ: పసిడి షేర్ జోరు వెనుక అసలు కారణాలేంటి?
ఈ వారంలోనే స్టాక్ మార్కెట్లో అరంగేట్రం చేసిన ప్రముఖ డిజిటల్ పసిడి ప్లాట్ఫారమ్ ఆగ్మాంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షేర్లు లాభాల బాటలో పయనిస్తున్నాయి. ఇతర జ్యువెలరీ షేర్లు నష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఈ షేరు ఎందుకు పెరుగుతోంది? నిపుణుల విశ్లేషణ, ఐపీఓ వివరాలు ఇవే.
దలాల్ స్ట్రీట్లో అడుగుపెట్టిన ప్రముఖ పసిడి, వెండి డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ కంపెనీ ఆగ్మాంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షేర్లు ట్రేడింగ్లో సందడి చేస్తున్నాయి. బుధవారం నాటి సెషన్లో ఎన్ఎస్ఈలో ఈ షేరు 5 శాతానికి పైగా లాభపడింది. మంగళవారం ముగింపు ధర రూ. 866.25తో పోలిస్తే బుధవారం రూ. 869.80 వద్ద ప్రారంభమైన షేరు ధర, ఇంట్రాడేలో రూ. 925.65 వద్ద గరిష్టాన్ని తాకింది.
గ్రాండ్ లిస్టింగ్ వివరాలు
ఆగ్మాంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షేర్లు సోమవారం రోజున మార్కెట్లో గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఐపీఓ ఇష్యూ ధర రూ. 788తో పోలిస్తే దాదాపు 22 శాతం ప్రీమియంతో ఎన్ఎస్ఈలో రూ. 961 వద్ద (21.95% ప్రీమియం), బీఎస్ఈలో రూ. 956 వద్ద (21.32% ప్రీమియం) జాబితా అయ్యాయి. రూ. 825 కోట్ల విలువైన ఈ ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ. 750 నుంచి రూ. 788గా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.
ఇతర షేర్లు డౌన్.. ఆగ్మాంట్ మాత్రం అప్
సెప్టెంబర్ 1న బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసిన మరుసటి రోజే ఈ షేరు పెరగడం విశేషం. భారత్లో బంగారానికి భారీగా డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ, దేశీయంగా ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉండటంతో దిగుమతులపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. మన దేశంలో పసిడిని కేవలం ఆభరణంగానే కాకుండా, ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకునే ప్రధాన ఆర్థిక ఆస్తిగా భావిస్తారు. అయితే టైటాన్, కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్, సెన్కో గోల్డ్ వంటి ఇతర ప్రముఖ జ్యువెలరీ షేర్లు నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవ్వగా, ఆగ్మాంట్ మాత్రం లాభాల్లోకి దూసుకెళ్లింది.
లాభాల మార్జిన్పై నిపుణుల ఆందోళన
"ఆగ్మాంట్ రాబడి ఎక్కువగా బులియన్ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్లపైనే ఆధారపడి ఉంది. కంపెనీ నికర లాభ మార్జిన్ (PAT Margin) 0.4 శాతం కంటే తక్కువగా ఉండటంతో మార్జిన్ విస్తరణకు పెద్దగా అవకాశం లేదు" అని స్వస్తిక ఇన్వెస్ట్మార్ట్ వెల్త్ హెడ్ శివానీ న్యాతి పేర్కొన్నారు.
"కంపెనీకి చెందిన ప్రమోటర్ సంస్థ రిద్ధిసిద్ధి బులియన్స్ నుంచే ఆర్థిక సంవత్సరం 2026లో 27.44 శాతం రాబడి వచ్చింది. అలాగే టాప్-10 కస్టమర్ల నుంచే 52.09 శాతం రాబడి వస్తోంది. వీరితో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలు లేకపోవడం వ్యాపారంలో తీవ్ర సాంద్రత, కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రిస్క్లను సూచిస్తోంది. ఐపీఓ ధర వద్ద 18.5–19.5x పీ/ఈ (P/E), 6.8–7.1x పీ/బీ (P/B) వద్ద మదింపులు ఇప్పటికే ఎక్కువగా ఉన్నందున, లిస్టింగ్ తర్వాత కొత్తగా కొనుగోలు చేయడానికి ఈ ప్రీమియం అంత ఆకర్షణీయంగా లేదు" అని శివానీ న్యాతి వివరించారు.
రాబోయే ఫలితాలే కీలకం
"ఆగ్మాంట్ స్పాట్ (SPOT) ప్లాట్ఫారమ్పైనే కంపెనీ వ్యాపారం ఎక్కువగా ఆధారపడింది. పసిడి ధరలు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ హెచ్ఛుతగ్గుల ప్రభావం కంపెనీపై ఉంటుంది. రాబోయే త్రైమాసిక ఫలితాల్లో బులియన్, కన్స్యూమర్ విభాగాల్లో నిలకడైన వృద్ధి, మెరుగైన ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో, లాభాల స్థిరత్వం కనిపిస్తేనే ఈ షేరులో మరింత బలం ఉంటుంది" అని మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రవి సింగ్ తెలిపారు. కంపెనీ రాబడి, నికర లాభాల వృద్ధి రేటును నిలబెట్టుకుంటుందా లేదా అనేది ఇన్వెస్టర్లు గమనించాలని ఆయన సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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