    వెండి ధరలు రూ. 2 లక్షల దిగువకు పడిపోవా? బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    రికార్డు గరిష్టాల నుంచి దాదాపు 45 శాతం పతనమైన వెండి ధరలు ప్రస్తుతం రూ. 2,32,600 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో వెండి ధరలు రూ. 2 లక్షల దిగువకు పడిపోవని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    Published on: Apr 04, 2026 3:04 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో వెండి ధరలు తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. మన దేశంలో లోహాల ట్రేడింగ్‌కు అత్యంత కీలకమైన వేదికైన మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో రికార్డు స్థాయిలో కేజీ రూ. 4,20,088 గరిష్టాన్ని తాకిన వెండి ధరలు ప్రస్తుతం రూ. 2,32,600 స్థాయికి దిగివచ్చాయి. అంటే రికార్డు స్థాయిలతో పోలిస్తే దాదాపు రూ. 1,87,500 లేదా 45 శాతం వరకు క్షీణించాయి. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతాయని మార్కెట్ వర్గాలు భావించినప్పటికీ... గత ఐదు వారాలుగా ఈ విలువైన లోహాల ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుతూ ఒకే పరిధిలో కదులుతున్నాయి.

    వెండి ధరలు రూ. 2 లక్షల దిగువకు పడిపోవా? బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు ఏమంటున్నారు? (PTI)
    చమురు ధరల పెరుగుదల వల్లనే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయని, ఇది అమెరికన్ డాలర్ మరింత బలోపేతం కావడానికి దారితీసిందని వారు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణ భయాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. ఫలితంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే ఆశలు సన్నగిల్లాయి. ఎందుకంటే చాలా దేశాలు హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారానే చమురు దిగుమతులు చేసుకుంటాయి. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడుల తర్వాత ఇరాన్ ఈ మార్గాన్ని మూసివేసింది. ఈ సుదీర్ఘ యుద్ధం వల్ల మధ్యప్రాచ్య దేశాలలో చమురు మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయని, దీని ప్రభావం సరఫరా వ్యవస్థపై దీర్ఘకాలం ఉంటుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    అయితే ప్రస్తుత పతనంలో వెండి ధరలు రూ. 2 లక్షల దిగువకు పడిపోయే అవకాశం లేదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన దూకుడు తగ్గించారని, హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిపించడంపైనే ప్రస్తుతం దృష్టి పెట్టారని వారు వివరిస్తున్నారు. రాబోయే ఒకటి రెండు వారాల్లో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ విరమణ జరుగుతుందని మార్కెట్ ఆశిస్తోంది. ఇదే జరిగితే పారిశ్రామికంగా వెండికి డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుందని, తదుపరి ర్యాలీలో వెండి ధరలు కేజీకి రూ. 2,80,000 నుంచి రూ. 3,00,000 మార్కును తాకవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

    ఇంకా దిగువకు పడిపోకపోవడానికి కారణాలు

    ధరలు రూ. 2 లక్షల కంటే కిందకు పడిపోకపోవడానికి గల కారణాలను పేస్ 360 చీఫ్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజిస్ట్ అమిత్ గోయల్ వివరించారు.

    "జనవరి 29న రికార్డు స్థాయికి చేరిన తర్వాత ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్‌లో మార్జిన్లు పెరగడం వల్లే బంగారం, వెండి ధరలు క్రాష్ అయ్యాయి. అయితే ప్రస్తుతం వెండి ధరలు 45 శాతం వరకు పడిపోవడంతో మార్జిన్ మనీ కూడా గరిష్ట స్థాయి నుంచి దాదాపు 50 శాతం తగ్గింది. దీనివల్ల రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు సులభంగా కొనుగోళ్లు చేయడానికి (Value Buying) వీలు కలుగుతుంది" అని అమిత్ గోయల్ పేర్కొన్నారు.

    అమెరికాలో త్వరలోనే మధ్యంతర ఎన్నికలు రానున్న నేపథ్యంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ యుద్ధాన్ని మరింత పొడిగించే మూడ్‌లో లేరని, ఎందుకంటే అది ద్రవ్యోల్బణాన్ని మరింత పెంచుతుందని గోయల్ విశ్లేషించారు. ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో ఎంసీఎక్స్‌లో వెండి రూ. 2,00,000 కంటే దిగువకు, అలాగే కామెక్స్‌లో 62 డాలర్ల కంటే కిందకు పడిపోదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    సెబీ రిజిస్టర్డ్ మార్కెట్ నిపుణులు అనుజ్ గుప్తా కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

    "యుద్ధ విరమణ ప్రకటన తర్వాత పరిశ్రమల నుంచి వెండికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ధరలు మళ్లీ పుంజుకుని ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 2,55,000 నిరోధాన్ని దాటి రూ. 2,80,000 స్థాయికి చేరుకోవచ్చు" అని అనుజ్ గుప్తా వివరించారు.

    అయితే ఈ ర్యాలీ తాత్కాలికమేనని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వెండి ధరలు రూ. 2.80 లక్షలు లేదా రూ. 3 లక్షల స్థాయికి చేరిన తర్వాత... 2026 చివరి నాటికి మళ్లీ రూ. 1.75 లక్షల నుంచి రూ. 1.80 లక్షల స్థాయికి పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని గోయల్ అంచనా వేస్తున్నారు. చమురు సరఫరా సమస్యలు ఇంకా కొంతకాలం కొనసాగుతాయని, ఇది పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిని, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలను దెబ్బతీస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

    ప్రస్తుత మార్కెట్ ట్రెండ్ గురించి ఎన్‌రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ మాట్లాడుతూ... కామెక్స్‌లో వెండి ధర 71 నుంచి 73 డాలర్ల పరిధిలో స్థిరపడుతోందని పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ధర 74 డాలర్ల పైన నిలదొక్కుకుంటే అది 76 నుండి 78 డాలర్ల వరకు వెళ్లవచ్చని, లేదంటే 70 డాలర్ల దిగువకు పడిపోతే 68 నుండి 67 డాలర్ల వరకు క్షీణించవచ్చని తెలిపారు.

    ఇక ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో వెండికి రూ. 2,33,000 నుండి రూ. 2,34,000 శ్రేణి తక్షణ ప్రతిఘటనగా పనిచేస్తుందని పొన్ముడి ఆర్ తెలిపారు. ఒకవేళ రూ. 2,30,000 దిగువకు పడిపోతే ధరలు రూ. 2,26,000 నుండి రూ. 2,22,000 వరకు పతనం కావచ్చని ఆయన విశ్లేషించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న 1: వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయి నుంచి ఎందుకు భారీగా తగ్గాయి?

    సమాధానం: ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్‌లో మార్జిన్ మనీ పెరగడం, అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు ధరలు పెరిగి డాలర్ బలపడటంతో వెండి ధరలు తగ్గాయి.

    ప్రశ్న 2: వెండి ధరలు రూ. 2 లక్షల దిగువకు పడిపోవా?

    సమాధానం: ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల నుంచి కొనుగోళ్ల మద్దతు ఉండటం వల్ల ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు రూ. 2 లక్షల దిగువకు పడిపోయే అవకాశం లేదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    ప్రశ్న 3: మున్ముందు వెండి ధరలు ఎంతవరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది?

    సమాధానం: యుద్ధ విరమణ తర్వాత పారిశ్రామిక డిమాండ్ పెరిగి, వెండి ధరలు ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 2,55,000 స్థాయిని దాటి రూ. 2,80,000 నుంచి రూ. 3,00,000 వరకు చేరే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

