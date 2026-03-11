అమెరికాలో $300 బిలియన్ల భారీ రిఫైనరీ.. రిలయన్స్కు థాంక్స్ చెప్పిన డొనాల్డ్ ట్రంప్
అమెరికా ఇంధన రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తూ టెక్సాస్లో $300 బిలియన్ల భారీ ఆయిల్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్టును డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. 50 ఏళ్ల తర్వాత అమెరికాలో నిర్మిస్తున్న మొదటి రిఫైనరీ ఇదే కావడం విశేషం. ఈ మెగా ప్రాజెక్టులో భాగస్వామిగా ఉన్న భారతీయ సంస్థ రిలయన్స్కు ట్రంప్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
అమెరికా ఇంధన రంగంలో ఒక భారీ సంచలనం నమోదైంది. టెక్సాస్లోని బ్రౌన్స్విల్లేలో సుమారు $300 బిలియన్ల (దాదాపు ₹25 లక్షల కోట్లు) వ్యయంతో సరికొత్త ఆయిల్ రిఫైనరీని నిర్మించనున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అమెరికా చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద ఒప్పందమని ఆయన అభివర్ణించారు. ముఖ్యంగా, ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులో పెట్టుబడులు పెడుతున్న భారతీయ దిగ్గజ సంస్థ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పాత్రను ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించడం గమనార్హం.
రిలయన్స్పై ట్రంప్ ప్రశంసల జల్లు
తన సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్' ద్వారా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించిన ట్రంప్, ముకేశ్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. "ఈ భారీ పెట్టుబడి పెట్టినందుకు మా భారతీయ భాగస్వాములకు, ముఖ్యంగా వారి అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఇంధన సంస్థ రిలయన్స్కు నా కృతజ్ఞతలు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'అమెరికా ఫస్ట్' అజెండాలో భాగంగా పన్నులు తగ్గించడం, అనుమతులను వేగవంతం చేయడం వల్లనే ఇన్ని బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు తిరిగి దేశానికి వస్తున్నాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
50 ఏళ్ల తర్వాత మొదటి రిఫైనరీ
అమెరికాలో గత 50 ఏళ్లుగా కొత్తగా ఒక్క ఆయిల్ రిఫైనరీ కూడా నిర్మించలేదు. ప్రస్తుతం ఉన్నవన్నీ దశాబ్దాల నాటి పాత ప్రాజెక్టులే. ఈ నేపథ్యంలో 'అమెరికా ఫస్ట్ రిఫైనింగ్' (America First Refining) సంస్థ చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్టు ఇంధన రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్యాంశాలు:
- ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన రిఫైనరీ: పర్యావరణానికి తక్కువ హాని కలిగించేలా, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో దీనిని నిర్మిస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించారు.
- ఉద్యోగాల కల్పన: టెక్సాస్ ప్రాంతంలో వేలాది మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది.
- జాతీయ భద్రత: దేశీయంగా ఇంధన ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల విదేశీ దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది, ఫలితంగా అమెరికా జాతీయ భద్రత బలపడుతుంది.
- ఆర్థిక ప్రభావం: బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్ల ఆదాయం చేకూరడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ ఎగుమతులకు ఈ రిఫైనరీ కేంద్రంగా మారుతుంది.
యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వేళ కీలక నిర్ణయం
ప్రస్తుతం ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇంధన ధరల భారం నుంచి అమెరికా వినియోగదారులను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. స్ట్రాటజిక్ ఎమర్జెన్సీ రిజర్వ్ల నుంచి చమురును విడుదల చేయడం, వాణిజ్య నౌకలకు సైనిక రక్షణ కల్పించడం వంటి చర్యలను ఇప్పటికే పరిశీలిస్తున్నారు. ఇటువంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య సొంతంగా భారీ రిఫైనరీని ప్రకటించడం వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఎలిమెంట్ ఫ్యూయల్స్ ప్రాజెక్టే ఇప్పుడు 'అమెరికా ఫస్ట్'?
గతంలో 'ఎలిమెంట్ ఫ్యూయల్స్' అనే సంస్థ ఇదే ప్రాంతంలో రిఫైనరీ నిర్మించేందుకు అనుమతులు పొందింది. ఆ సంస్థ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు 'అమెరికా ఫస్ట్ రిఫైనింగ్' వెబ్సైట్కు రీడైరెక్ట్ అవుతుండటం గమనించదగ్గ విషయం. 2024లో ఎలిమెంట్ ఫ్యూయల్స్ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ప్లాంట్ రోజుకు 1,60,000 బ్యారెళ్ల ముడి చమురును శుద్ధి చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ తాజా పరిణామంపై అటు రిలయన్స్ కానీ, ఇటు అమెరికా ఫస్ట్ రిఫైనింగ్ సంస్థ కానీ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఈ రిఫైనరీ ఎక్కడ నిర్మించనున్నారు?
అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో ఉన్న 'పోర్ట్ ఆఫ్ బ్రౌన్స్విల్లే' వద్ద ఈ రిఫైనరీని నిర్మించనున్నారు.
2. ఈ ప్రాజెక్టులో రిలయన్స్ పాత్ర ఏమిటి?
డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన ప్రకారం, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ ప్రాజెక్టులో ఒక ప్రధాన భాగస్వామిగా, పెట్టుబడిదారుగా ఉంది.
3. అమెరికాలో కొత్త రిఫైనరీ ఎందుకు అవసరం?
అమెరికాలో చమురు ఉత్పత్తి పెరిగినప్పటికీ, పాత రిఫైనరీల వల్ల శుద్ధి సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంది. అందుకే ఇంధన స్వయంసమృద్ధి కోసం కొత్త రిఫైనరీ అత్యవసరం.
4. ఇది పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తుందా?
ఇది ప్రపంచంలోనే 'అత్యంత స్వచ్ఛమైన రిఫైనరీ' (Cleanest Refinery) అవుతుందని, పర్యావరణ నిబంధనలకు అనుగుణంగా నిర్మిస్తామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.