    బంగారం, వెండి నేటి ధరలు: మీ నగరంలో తులం బంగారం ఎంతో తెలుసుకోండి

    మార్చి 31న దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గాయి. వెండి ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. హైదరాబాద్, ముంబై, ఢిల్లీ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల పసిడి, వెండి (999) తాజా ధరల వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Mar 31, 2026 11:20 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మార్చి 31, మంగళవారం నాడు దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించగా, వెండి ధరలు మాత్రం కొద్దిగా పుంజుకున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఇంకా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపడంతో పసిడి ధరలు కాస్త శాంతించాయి. దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో పసిడి ధరలు 0.41 శాతం వరకు క్షీణించాయి.

    బంగారం, వెండి నేటి ధరలు: మీ నగరంలో తులం బంగారం ఎంతో తెలుసుకోండి (Photo: Pixabay)
    నేటి మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి:

    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ఏప్రిల్ 2 నాటి గోల్డ్ కాంట్రాక్టులు 10 గ్రాములకు 1,45,051 వద్ద ట్రేడ్ అవ్వగా.. మే 5 నాటి సిల్వర్ కాంట్రాక్టులు కేజీకి 0.03 శాతం పెరిగి 2,29,033 వద్ద కొనసాగాయి.

    మరోవైపు, ఇండియన్ బులియన్ అసోసియేషన్ (IBA) డేటా ప్రకారం.. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర 1,47,510 గా ఉంది. అలాగే, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,35,218 గా నమోదైంది. ఇక 999 స్వచ్ఛత కలిగిన వెండి కేజీ ధర 2,29,690 వద్ద స్థిరపడింది.

    గత కొద్దికాలంగా బంగారం, వెండి ఎంత పెరిగాయి?

    బంగారం గతేడాది 1979 తర్వాత అత్యంత బలమైన పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. ఏకంగా 75 శాతానికి పైగా లాభపడి సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించడం, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితుల నడుమ ఇటీవల కాలంలో పసిడి ధరలు మరింత పెరిగాయి.

    భారతదేశంలో ఈ ఏడాది జనవరి ప్రారంభంలో 1,35,257 గా ఉన్న తులం బంగారం ధర, మార్చి మొదట్లో ఏకంగా 1,57,480 కి చేరింది. అంటే దాదాపు 16 శాతం మేర ఎగబాకింది. "తాజా గరిష్ట స్థాయిల నుండి ధరలు కాస్త దిగిరావడానికి ఇన్వెస్టర్ల ప్రాఫిట్ బుకింగ్స్ ప్రధాన కారణం" అని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

    ఇదే సమయంలో వెండి ధరల్లో మరింత భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. బలమైన డిమాండ్, కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల.. 2023-2024 లో కేజీ దాదాపు 78,600 గా ఉన్న వెండి, 2026 ప్రారంభంలో ఏకంగా 2,00,000 మార్కును దాటేసింది.

    ప్రధాన నగరాల్లో నేటి ధరలు (మార్చి 31):

    హైదరాబాద్:

    24 క్యారెట్ల బంగారం: 1,47,470 (10 గ్రాములు)

    22 క్యారెట్ల బంగారం: 1,35,181 (10 గ్రాములు)

    వెండి (999 స్వచ్ఛత): 2,29,640 (1 కేజీ)

    ముంబై:

    24 క్యారెట్ల బంగారం: 1,47,240

    22 క్యారెట్ల బంగారం: 1,34,970

    వెండి: 2,29,270

    న్యూఢిల్లీ:

    24 క్యారెట్ల బంగారం: 1,46,980

    22 క్యారెట్ల బంగారం: 1,34,732

    వెండి: 2,28,880

    చెన్నై:

    24 క్యారెట్ల బంగారం: 1,47,670

    22 క్యారెట్ల బంగారం: 1,35,364

    వెండి: 2,29,940

    బెంగళూరు:

    24 క్యారెట్ల బంగారం: 1,47,350

    22 క్యారెట్ల బంగారం: 1,35,071

    వెండి: 2,29,450

    కోల్‌కతా:

    24 క్యారెట్ల బంగారం: 1,47,040

    22 క్యారెట్ల బంగారం: 1,34,787

    వెండి: 2,28,970

    అహ్మదాబాద్:

    24 క్యారెట్ల బంగారం: 1,47,430

    22 క్యారెట్ల బంగారం: 1,35,144

    వెండి: 2,29,580

    (ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు మార్కెట్ ప్రాథమిక రేట్లు మాత్రమే. వినియోగదారులు నగల దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఈ ధరలకు అదనంగా తరుగు (మేకింగ్ ఛార్జీలు), జీఎస్టీ వంటి పన్నులు జతవుతాయి. కాబట్టి తుది ధరల్లో కొంత తేడా ఉంటుంది.)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    నేడు హైదరాబాద్‌లో బంగారం ధర ఎంత ఉంది?

    మార్చి 31న హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 1,47,470 గానూ, 22 క్యారెట్ల ధర 1,35,181 గానూ ఉంది.

    బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి?

    అంతర్జాతీయంగా అస్థిరతలు ఉన్నప్పటికీ, గత కొద్దికాలంగా పెరిగిన ధరల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపడం వల్ల ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి.

    ఈ ధరల పట్టికలో జీఎస్టీ కలిసి ఉందా?

    లేదు, ఈ ధరలు కేవలం ప్రాథమిక మార్కెట్ రేట్లు మాత్రమే. రిటైల్ కస్టమర్లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు నగల వ్యాపారులు దీనికి అదనంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ వంటి పన్నులు జత చేస్తారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/బంగారం, వెండి నేటి ధరలు: మీ నగరంలో తులం బంగారం ఎంతో తెలుసుకోండి
