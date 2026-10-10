డీమార్ట్ ధమాకా: క్యూ2లో రూ.743 కోట్ల నికర లాభం.. 8.5% వృద్ధి
డి-మార్ట్ మాతృసంస్థ అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో (Q2FY27) బలమైన ఆదాయ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. క్రితం ఏడాదితో పోలిస్తే నికర లాభం 8.5 శాతం పెరిగి రూ. 742.98 కోట్లకు చేరగా, మొత్తం ఆదాయం రూ. 19,657.50 కోట్లుగా నమోదైంది.
ప్రముఖ సూపర్ మార్కెట్ సిరీస్ 'డీమార్ట్' (DMart) మాతృ సంస్థ 'అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్' (Avenue Supermarts) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసిక (Q2FY27) ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. జులై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 8.5 శాతం పెరిగి రూ. 742.98 కోట్లకు చేరింది. క్రితం ఏడాది ఇదే కాలంలో కంపెనీ నికర లాభం రూ. 685.01 కోట్లుగా నమోదైంది.
రూ. 19,650 కోట్లకు పైగా ఆదాయం
త్రైమాసికంలో కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం దాదాపు 18 శాతం పెరిగి రూ. 19,657.50 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రాబడి రూ. 16,695.87 కోట్లుగా ఉంది. అయితే, రాబడి కంటే నిర్వహణ వ్యయాలు వేగంగా పెరగడంతో లాభదాయక మార్జిన్లపై కొంత ఒత్తిడి కనిపించింది.
కంపెనీ ఈబీఐటీడీఏ (EBITDA) 14.7 శాతం వృద్ధితో రూ. 1,393 కోట్లకు చేరింది. కాగా, ఈబీఐటీడీఏ మార్జిన్ 7.3 శాతం నుంచి 7.1 శాతానికి పరిమితమైంది. నికర లాభం (PAT) మార్జిన్ కూడా 4.1 శాతం నుంచి 3.8 శాతానికి తగ్గింది.
"మేము మెరుగైన ఆపరేషనల్ సామర్థ్యాన్ని సాధించడం, వినియోగదారులకు మరింత నాణ్యమైన సేవలందించడంపైనే ప్రాథమికంగా దృష్టి సారించాం" అని అవెన్యూ ఈ-కామర్స్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ విక్రమ్ దాసు తెలిపారు.
స్టాండ్అలోన్ ఫలితాలు, విక్రయాల జోరు
స్టాండ్అలోన్ ప్రాతిపదికన చూస్తే, డీమార్ట్ నికర లాభం రూ. 747 కోట్ల నుంచి 7.6 శాతం పెరిగి రూ. 804 కోట్లకు చేరింది. రాబడి 18.4 శాతం పెరుగుదలతో రూ. 16,219 కోట్ల నుంచి రూ. 19,206 కోట్లకు విస్తరించింది. స్టాండ్అలోన్ ఈబీఐటీడీఏ మార్జిన్ 7.6 శాతం నుంచి 7.3 శాతానికి, ప్యాట్ మార్జిన్ 4.6 శాతం నుంచి 4.2 శాతానికి తగ్గాయి.
"రెండేళ్లు అంతకంటే ఎక్కువ కాలంగా పనిచేస్తున్న స్టోర్ల విక్రయాలు ఈ త్రైమాసికంలో 9.5 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. గత ఏడాది ఇది 6.8 శాతంగా ఉండేది. ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కస్టమర్లకు తక్కువ ధరకే వస్తువులను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం" అని అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ అంశుల్ అసవా పేర్కొన్నారు. ఎంట్రీ లెవెల్ వేతనాల్లో పెరుగుదల వల్ల నిర్వహణ వ్యయాలు స్వల్పంగా పెరిగినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కొత్తగా 15 స్టోర్ల ప్రారంభం
సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో డీమార్ట్ కొత్తగా 15 స్టోర్లను ప్రారంభించింది. దీంతో 2026 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం స్టోర్ల సంఖ్య 518కి చేరింది. కాగా, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి అర్ధభాగంలో (H1) కంపెనీ మొత్తం 18 కొత్త స్టోర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
ప్రథమార్ధం తీరు, షేర్ల ప్రదర్శన
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి ఆరు నెలల కాలంలో (H1FY27) కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం 10 శాతం వృద్ధితో రూ. 1,603 కోట్లకు చేరగా, మొత్తం ఆదాయం 16.4 శాతం పెరిగి రూ. 38,439 కోట్లను దాటింది.
మరోవైపు స్టాక్ మార్కెట్లో డీమార్ట్ షేర్లు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. గత వారం రోజుల్లో 8 శాతం, నెల రోజుల్లో 6 శాతం చొప్పున పడిపోయాయి. గత ఆరు నెలల కాలంలో దాదాపు 20 శాతం మేర క్షీణించాయి. ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ రాధాకిషన్ దమానీ, ఆయన కుటుంబానికి అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్లో 67 శాతం వాటా ఉంది. శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయి రూ. 3,499.90కి పడిపోయింది. ఈ షేరు 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయి రూ. 4,642 గా ఉంది.
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