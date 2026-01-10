Edit Profile
    డీమార్ట్ లాభాల జోరు: క్యూ3 ఫలితాల్లో 18% వృద్ధి; కొత్త సారథిగా అన్షుల్ అసవా

    దేశీయ రిటైల్ దిగ్గజం డీమార్ట్ (అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్) క్యూ3 ఫలితాల్లో అదరగొట్టింది. కంపెనీ నికర లాభం 18.3% పెరిగి రూ. 856 కోట్లకు చేరింది. ఇదే సమయంలో కీలక నాయకత్వ మార్పులు, మేనేజ్‌మెంట్ పునర్వ్యవస్థీకరణతో కంపెనీ సరికొత్త ప్రస్థానానికి సిద్ధమైంది.

    Published on: Jan 10, 2026 8:09 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    రిటైల్ రంగంలో తిరుగులేని శక్తిగా ఎదిగిన డీమార్ట్ (అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్), 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో (అక్టోబర్-డిసెంబర్) అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచింది. శనివారం కంపెనీ విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం.. గతేడాదితో పోలిస్తే నికర లాభం, ఆదాయంలో చెప్పుకోదగ్గ వృద్ధి నమోదైంది.

    ఆర్థిక ముఖ్యాంశాలు:

    1. కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం: గతేడాది రూ. 724 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈసారి 18.3% వృద్ధితో రూ. 856 కోట్లకు చేరింది.
    2. స్టాండలోన్ నికర లాభం: గతంలో ఉన్న రూ. 784.65 కోట్లతో పోలిస్తే, ఈ త్రైమాసికంలో 17.6% పెరిగి రూ. 923.05 కోట్లుగా నమోదైంది.
    3. మొత్తం ఆదాయం: కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 13.3% పెరిగి రూ. 18,100.88 కోట్లకు చేరుకుంది.
    4. ఈపీఎస్ (EPS): ప్రతి షేరుపై ఆదాయం (Earnings Per Share) రూ. 11.12 నుండి రూ. 13.15కు పెరిగింది.

    విస్తరణ, అమ్మకాల సరళి

    ఈ త్రైమాసికంలో డీమార్ట్ తన నెట్‌వర్క్‌ను మరింత విస్తరించింది. డిసెంబర్ నాటికి కొత్తగా 10 స్టోర్లను ప్రారంభించడంతో, దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం స్టోర్ల సంఖ్య 442కి చేరింది.

    కంపెనీ అమ్మకాలలో ఆహార, నిత్యావసర వస్తువుల (Food and Grocery) వాటా సింహభాగం (57.19%) ఉంది. జనరల్ మెర్కండైజ్, అపెరల్స్ 22.98% వాటాను కలిగి ఉండగా, నాన్-ఫుడ్ ఎఫ్.ఎమ్.సి.జి ఉత్పత్తులు 19.83% వాటాను నమోదు చేశాయి.

    నాయకత్వ మార్పు: ముగిసిన నోరోన్హా శకం

    డీమార్ట్ ప్రస్థానంలో గత రెండు దశాబ్దాలుగా కీలక పాత్ర పోషించిన నెవిల్ నోరోన్హా పదవీ కాలం ఈ త్రైమాసికంతో ముగిసింది. ఆయన స్థానంలో అన్షుల్ అసవా కొత్త మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. క్విక్ కామర్స్ (10 నిమిషాల డెలివరీ) సంస్థల నుండి తీవ్రమైన పోటీ ఎదురవుతున్న తరుణంలో, అసవా పగ్గాలు చేపట్టడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

    మేనేజ్‌మెంట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ

    కంపెనీ తన రిపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్‌ను మరింత సరళతరం చేసింది. గతంలో 14 మంది సభ్యులతో ఉన్న లీడర్‌షిప్ టీమ్‌ను ఇప్పుడు కేవలం నలుగురు సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ పర్సనల్ (SMP)కు పరిమితం చేసింది. ఫిబ్రవరి 1, 2026 నుండి వీరు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు:

    • సచిన్ జావ్‌లేకర్: వైస్ ప్రెసిడెంట్ (FMCG)
    • దస్తగిరి షేక్: వైస్ ప్రెసిడెంట్ (జనరల్ మెర్కండైజింగ్)
    • శ్యామ్ గుప్తా: హెడ్ (అపెరల్స్)
    • వృషబ్ ఘియా: హెడ్ (ఇన్వెస్టర్ రిలేషన్స్ & చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్)

    నిపుణుల విశ్లేషణ

    "వినియోగం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, డీమార్ట్ తన లాభదాయకతను కాపాడుకోగలిగింది. ఆదాయ వృద్ధి అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఉన్నప్పటికీ, ఎబిటా (EBITDA), నికర లాభం (PAT) అంచనాలను మించాయి. కంపెనీ పాటిస్తున్న కఠినమైన వ్యయ నియంత్రణలే దీనికి కారణం" అని ఎల్.కె.పి సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు సందీప్ అభంగే అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, నిత్యావసర వస్తువుల ధరల తగ్గుదల (Deflation) వల్ల ఆదాయంపై కొంత ప్రభావం పడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    కంపెనీ తన 'ఎవ్రీడే లో కాస్ట్' (Everyday Low Cost) మోడల్‌కే కట్టుబడి ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఫలితాల ప్రకటనకు ముందు శుక్రవారం స్టాక్ మార్కెట్‌లో డీమార్ట్ షేరు ధర 0.43% పెరిగి రూ. 3,805.10 వద్ద ముగిసింది.

