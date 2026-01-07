Edit Profile
    డీమార్ట్ షేర్లలో భారీ ర్యాలీ.. ఐదు నెలల తర్వాత ఒకే రోజులో 5 శాతం జంప్

    గత కొంతకాలంగా అమ్మకాల ఒత్తిడిలో ఉన్న డీమార్ట్ (Avenue Supermarts) షేర్లు బుధవారం ట్రేడింగ్‌లో 5% దూసుకెళ్లాయి. గత ఐదు నెలల్లో ఇదే అతిపెద్ద పెరుగుదల. డిసెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాల నేపథ్యంలో ఈ షేరుకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది.

    Published on: Jan 07, 2026 3:21 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ముంబై, జనవరి 7, 2026: స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు డీమార్ట్ షేర్లు (అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్) బుధవారం తీపి కబురు అందించాయి. రిటైల్ దిగ్గజం రాధాకిషన్ దమానీకి చెందిన 'అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్' (DMart) షేర్ ధర నేడు దాదాపు 5 శాతం మేర పెరిగింది. 2025 ఆగస్టు మధ్యకాలం తర్వాత ఈ స్థాయిలో ఒకే రోజులో షేర్ విలువ పెరగడం ఇదే మొదటిసారి. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి షేరు ధర రూ. 3,844.70 వద్ద ట్రేడ్ అయింది.

    డీమార్ట్ షేర్లలో భారీ ర్యాలీ! ఐదు నెలల తర్వాత ఒకే రోజులో 5 శాతం జంప్

    స్టోర్ల విస్తరణలో స్పీడ్:

    డిసెంబర్ త్రైమాసికానికి సంబంధించి కంపెనీ విడుదల చేసిన తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం.. గడిచిన మూడు నెలల్లో డీమార్ట్ కొత్తగా 10 స్టోర్లను ప్రారంభించింది. దీంతో 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు మొత్తం 27 కొత్త స్టోర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా డీమార్ట్ స్టోర్ల సంఖ్య 442కి చేరుకుంది.

    వ్యాపార గణాంకాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

    ఆదాయం: ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో డీమార్ట్ ఆదాయం రూ. 17,612.62 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే ఇది 13.15% వృద్ధి.

    ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్: బీఎస్‌ఈ (BSE)లో మధ్యాహ్నం 2.40 గంటల సమయానికి 82,000 షేర్లు చేతులు మారగా, ఎన్ఎస్‌ఈ (NSE)లో ఏకంగా 11.54 లక్షల షేర్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. సెప్టెంబర్‌లో రూ. 4,949 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని తాకిన ఈ షేరు, అప్పటి నుండి దాదాపు 23 శాతం వరకు క్షీణించింది. అయితే ప్రస్తుత ర్యాలీ ఇన్వెస్టర్లకు కొంత ఊరటనిస్తోంది.

    "గత 18 వారాలుగా డీమార్ట్ షేర్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించింది. ఇది కేవలం అమ్మకం అలసట (Selling Exhaustion) మాత్రమే. ప్రస్తుతం తక్కువ ధరల వద్ద కొనుగోళ్లు పెరగడం వల్ల షేరు మళ్ళీ పుంజుకుంటోంది. సాంకేతికంగా చూస్తే ఇది రూ. 4,100 నుండి రూ. 4,200 స్థాయికి వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తోంది" అని లక్ష్మీశ్రీ రీసెర్చ్ హెడ్ అన్షుల్ జైన్ వివరించారు.

    అయితే, క్విక్ కామర్స్ (Quick-Commerce) కంపెనీల నుండి ఎదురవుతున్న పోటీ వల్ల డీమార్ట్ ఆదాయ వృద్ధిపై కొంత ప్రభావం పడిందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మరియు జేఎం ఫైనాన్షియల్ వంటి బ్రోకరేజ్ సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. స్టోర్ల సంఖ్యను పెంచడమే డీమార్ట్ వృద్ధికి ప్రధాన కీలకం కానుందని వారు విశ్లేషించారు.

    ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన అంశం:

    సెప్టెంబర్ గరిష్టాల నుండి షేరు పడిపోయినప్పటికీ, బుధవారం నాటి ర్యాలీ ఒక సానుకూల సంకేతంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. క్విక్ కామర్స్ పోటీని తట్టుకుని, తన లాభాలను ఏ మేరకు నిలబెట్టుకుంటుందనే దానిపైనే డీమార్ట్ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది.

    (గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

