    బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో మలుపు: అవామీ లీగ్‌పై నిషేధం.. హసీనా పార్టీ లేకుండానే ఎన్నికలు

    బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా నేతృత్వంలోని 'అవామీ లీగ్' పార్టీకి భారీ షాక్ తగిలింది. 2026 ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఆ పార్టీని అనుమతించబోమని బంగ్లాదేశ్ మధ్యంతర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    Published on: Dec 25, 2025 3:10 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో దశాబ్దాల పాటు చక్రం తిప్పిన అవామీ లీగ్ పార్టీ భవిష్యత్తు ఇప్పుడు అంధకారంలో పడింది. జూలై ప్రజా ఉద్యమం తర్వాత దేశం విడిచి వెళ్లిన షేక్ హసీనా పార్టీపై మధ్యంతర ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే ఏడాది జరగబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ పాల్గొనే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేసింది.

    బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు: అవామీ లీగ్‌పై నిషేధం.. హసీనా పార్టీ లేకుండానే ఎన్నికలు (REUTERS/File)

    ప్రభుత్వ ప్రకటన: మధ్యంతర ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు ప్రెస్ సెక్రటరీ షఫీకుల్ ఆలం బుధవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు.

    నిషేధం: అవామీ లీగ్ రాజకీయ కార్యకలాపాలపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిషేధం విధించింది.

    రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు: ఎన్నికల కమిషన్ ఆ పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్‌ను రద్దు (Deregister) చేసింది.

    కారణం: పార్టీ నాయకులపై ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ ట్రిబ్యునల్‌లో విచారణ జరుగుతున్నందున, తీర్పు వచ్చే వరకు ఈ నిషేధం అమలులో ఉంటుందని ప్రభుత్వం గతంలోనే గెజిట్ విడుదల చేసింది.

    షేక్ హసీనా ఘాటు స్పందన:

    ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై భారత్‌లో ఆశ్రయం పొందుతున్న షేక్ హసీనా తీవ్రంగా స్పందించారు. "అవామీ లీగ్ లేని ఎన్నికలు అసలు ఎన్నికలే కావు, అది ఒక 'పట్టాభిషేకం' (Coronation) మాత్రమే. ప్రజల ఓట్లతో సంబంధం లేకుండా యూనస్ పాలన సాగిస్తున్నారు. తొమ్మిది సార్లు ప్రజలు ఎన్నుకున్న పార్టీని నిషేధించడం ద్వారా కోట్లాది మంది ఓటర్లను హక్కును కాలరాస్తున్నారు. ఇలాంటి ఎన్నికల ద్వారా వచ్చే ప్రభుత్వానికి నైతిక అధికారం ఉండదు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    ప్రస్తుత పరిస్థితి:

    బంగ్లాదేశ్‌లో ప్రస్తుతానికి అవామీ లీగ్, దాని అనుబంధ సంస్థల కార్యకలాపాలు యాంటీ టెర్రరిజం ఆర్డినెన్స్ కింద నిషేధానికి గురయ్యాయి. అమెరికాకు చెందిన కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు ఈ నిషేధంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ లేఖ రాసినట్లు వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, ప్రభుత్వం మాత్రం తన నిర్ణయానికే కట్టుబడి ఉంది.

    ఫిబ్రవరి 2026లో జరగబోయే ఈ ఎన్నికల్లో అవామీ లీగ్ లేకపోవడం వల్ల, ప్రధాన పోటీ బీఎన్‌పీ (BNP), ఇతర పార్టీల మధ్యే ఉండబోతోంది. ఇది బంగ్లాదేశ్ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో ఒక కీలకమైన, వివాదాస్పదమైన మలుపుగా మారనుంది.

