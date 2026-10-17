యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్యూ2 లాభం ₹7,003 కోట్లు.. 38% జంప్
ప్రైవేట్ రంగానికి చెందిన యాక్సిస్ బ్యాంక్ సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో ₹7,003 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. గతేడాదితో పోలిస్తే లాభం 38 శాతం పెరగ్గా, నికర వడ్డీ ఆదాయం 12 శాతం వృద్ధితో ₹15,371 కోట్లకు చేరింది. ఆస్తి నాణ్యత మెరుగుపడటం బ్యాంక్ ఫలితాలకు బాగా కలసివచ్చింది.
ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) రెండో త్రైమాసికంలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. జులై-సెప్టెంబర్ (Q2) కాలానికి గాను బ్యాంక్ తన స్టాండలోన్ నికర లాభంలో ఏకంగా 38 శాతం వృద్ధి నమోదు చేస్తూ ₹7,003 కోట్లకు చేరుకున్నట్లు శనివారం (అక్టోబర్ 17) ప్రకటించింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ ₹5,089 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. నికర వడ్డీ ఆదాయం పెరగడం, ఆస్తి నాణ్యత గణనీయంగా మెరుగుపడటం బ్యాంక్ ఆర్థిక ఫలితాలకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి.
"డిజిటల్ చెల్లింపులు, సురక్షిత బ్యాంకింగ్, ఏఐ ఆధారిత ఆవిష్కరణలు, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలపై నిరంతరం దృష్టి సారిస్తూ వినియోగదారులకు నాణ్యమైన సేవలు అందిస్తున్నాం" అని యాక్సిస్ బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ అమితాభ్ చౌదరి తెలిపారు.
పెరిగిన నికర వడ్డీ ఆదాయం
బ్యాంక్ సంపాదించిన వడ్డీకి, చెల్లించిన వడ్డీకి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలిపే నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) ఏడాది ప్రాతిపదికన 12 శాతం పెరిగి ₹15,371 కోట్లకు చేరింది. నికర వడ్డీ మార్జిన్ (NIM) 3.36 శాతంగా నమోదైంది. విదేశీ కరెన్సీ నాన్-రెసిడెంట్ (FCNR-B) డిపాజిట్ల ప్రభావాన్ని మినహాయిస్తే ఈ మార్జిన్ 3.47 శాతానికి మెరుగుపడింది.
బ్యాంక్ నిర్వహణ లాభం (Operating Profit) 6 శాతం పెరిగి ₹11,083 కోట్లకు చేరుకోగా, కోర్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ 11 శాతం పెరిగి ₹10,998 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇతర ఆదాయం 1 శాతం తగ్గి ₹6,531 కోట్లకు పరిమితమైనప్పటికీ, ఫీజుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 6 శాతం వృద్ధితో ₹6,381 కోట్లకు చేరింది.
తగ్గిన ఎన్పీఏలు, మెరుగైన ఆస్తి నాణ్యత
ఆస్తి నాణ్యత విషయంలో యాక్సిస్ బ్యాంక్ స్పష్టమైన పురోగతి సాధించింది. 2026 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి స్థూల నిష్క్రియ ఆస్తుల (GNPA) నిష్పత్తి 30 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గి 1.16 శాతానికి చేరింది. నికర నిష్క్రియ ఆస్తుల (NNPA) నిష్పత్తి 9 బేసిస్ పాయింట్లు క్షీణించి 0.35 శాతానికి పడిపోయింది.
సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కొత్తగా మొండిబాకీలుగా మారిన రుణాలు (Gross Slippages) ₹4,762 కోట్లకు తగ్గాయి. గత త్రైమాసికంలో ఇవి ₹5,566 కోట్లుగా, గతేడాది క్యూ2లో ₹5,696 కోట్లుగా ఉన్నాయి. నికర స్లిప్పేజ్ నిష్పత్తి కూడా ఏడాది ప్రాతిపదికన 30 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గి 0.75 శాతానికి చేరింది. బ్యాంక్ వార్షిక నికర క్రెడిట్ కాస్ట్ 0.45 శాతంగా నమోదైంది. ప్రావిజన్ కవరేజ్ రేషియో (PCR) ఎలాంటి మార్పు లేకుండా స్థిరంగా 70 శాతం వద్దే కొనసాగింది.
కేటాయింపులు, రుణాల వృద్ధి
ప్రస్తుత త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ ప్రొవిజన్లు, అత్యవసర కేటాయింపుల నిమిత్తం ₹1,694 కోట్లను పక్కన పెట్టింది. ఇందులో ప్రత్యేక రుణ నష్టాల కేటాయింపులు ₹1,564 కోట్లుగా ఉన్నాయి. 2026 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి బ్యాంక్ వద్ద సాధారణ ఆస్తులు, నాన్-ఎన్పీఏ కేటాయింపుల కింద అదనంగా ₹15,860 కోట్ల నిధులు ఉన్నాయి.
బ్యాంక్ ఇచ్చిన మొత్తం రుణాలు (Advances) ఏడాది ప్రాతిపదికన 23 శాతం, త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 9 శాతం పెరిగి ₹13.74 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇందులో రిటైల్ రుణాలు 16 శాతం పెరిగి ₹7.40 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. ఇది మొత్తం నికర రుణాల్లో 54 శాతానికి సమానం. చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (SME) రుణాలు 25 శాతం વધી ₹1.65 లక్షల కోట్లకు చేరగా, కార్పొరేట్ రుణాలు 34 శాతం మేర వృద్ధి నమోదు చేశాయి.
భారీగా పెరిగిన డిపాజిట్లు
యాక్సిస్ బ్యాంక్ డిపాజిట్లు ₹14.52 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. టర్మ్ డిపాజిట్లు 27 శాతం వృద్ధి నమోదు చేయగా, కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్లు 7 శాతం, సేవింగ్స్ అకౌంట్ డిపాజిట్లు 12 శాతం పెరిగాయి. మొత్తం డిపాజిట్లలో కరెంట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ (CASA) వాటా 36 శాతంగా ఉంది. బ్యాంక్ ఫండ్స్ వ్యయం గతేడాయితో పోలిస్తే 8 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గడం విశేషం.
బాసెల్ III ప్రకారం బ్యాంక్ క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో 16.27 శాతంగా ఉండగా, కామన్ ఈక్విటీ టైర్-1 (CET-1) నిష్పత్తి 14.61 శాతంగా ఉంది. నూతన ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో (H1FY27) సీఈటీ-1 నిష్పత్తికి 23 బేసిస్ పాయింట్లు తోడయ్యాయి. ఇవి కాకుండా, బ్యాంక్ తన మూలధన పటిష్టత కోసం అదనంగా ₹8,006 కోట్ల కేటాయింపులను నిల్వ ఉంచింది.
తొలి అర్ధభాగం ప్రదర్శన, షేరు తీరు తెన్నులు
ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి అర్ధభాగంలో (H1FY27) యాక్సిస్ బ్యాంక్ నికర లాభం 30 శాతం పెరిగి ₹14,117 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో ఇది ₹10,896 కోట్లుగా ఉంది. ఈ ఆరు నెలల కాలంలో నికర వడ్డీ ఆదాయం 10 శాతం పెరిగి ₹30,018 కోట్లకు చేరగా, ఫీజు ఆదాయం ₹12,536 కోట్లకు చేరింది.
త్రైమాసిక ఫలితాల ప్రకటనకు ముందు రోజు శుక్రవారం (అక్టోబర్ 16) బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేరు 0.16 శాతం లాభంతో ₹1,290 వద్ద ముగిసింది. గత ఒక నెల కాలంలో ఈ షేరు 4 శాతం లాభపడగా, 3 నెలల్లో 1.5 శాతం, 6 నెలల్లో 4.5 శాతం మేర క్షీణించింది. అయితే గడిచిన ఏడాది కాలంలో 8 శాతం మేర రాబడిని ఇచ్చింది. 2026 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు ఈ షేరు 1.2 శాతం లాభపడింది. ఇదే సమయంలో నిఫ్టీ-50 సూచీ 11.5 శాతం నష్టపోవడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం బ్యాంక్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాదాపు ₹4.02 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More