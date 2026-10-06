క్యూ2 రిపోర్ట్తో దూసుకెళ్లిన బ్యాంకింగ్ షేర్లు: లాభాల్లో కోటక్, యాక్సిస్
జూలై-సెప్టెంబర్ (క్యూ2) వ్యాపార గణాంకాలు ఆశాజనకంగా ఉండటంతో కోటక్ మహీంద్రా, యాక్సిస్, ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ షేర్లు లాభాల్లో పయనించాయి. రుణాలు, డిపాజిట్ల వృద్ధి మెరుగ్గా నమోదు కావడమే ఇందుకు కారణం.
ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులైన కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్లు సెప్టెంబర్ త్రైమాసికానికి (క్యూ2) సంబంధించిన వ్యాపార నివేదికలను అక్టోబరు 6న విడుదల చేశాయి. బ్యాంకులు ఇచ్చే రుణాలు (Advances), ప్రజల నుంచి సేకరించే డిపాజిట్లు ఆకర్షణీయంగా పెరగడంతో మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో ఈ బ్యాంకుల షేర్లు బలంగా పుంజుకున్నాయి.
బిజినెస్ అప్డేట్స్ వెలువడిన వెంటనే బీఎస్ఈ (BSE)లో కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ షేరు గరిష్టంగా 4 శాతం పెరిగి రూ.432.75 తాకింది. ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ షేరు ధర ట్రేడింగ్ మధ్యలో 2.3 శాతం పెరిగి రూ.902.80కి చేరగా, యాక్సిస్ బ్యాంక్ 1.7 శాతం లాభంతో రూ.1,244.40 వద్ద నిలిచింది. అయితే, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లతో పోలిస్తే కరెంట్, సేవింగ్స్ ఖాతా (CASA) డిపాజిట్ల వృద్ధి కాస్త తగ్గడంపై మదుపర్లు దృష్టి సారించారు.
యాక్సిస్ బ్యాంక్: రుణాల వితరణలో 22.7 శాతం వృద్ధి
యాక్సిస్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన సమాచారం ప్రకారం, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ సగటు వృద్ధి కంటే వేగంగా రుణాలు పెరిగాయి.
మొత్తం రుణాలు: గతేడాదితో పోలిస్తే 22.7 శాతం, గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 8.8 శాతం పెరిగి రూ.13,84,600 కోట్లకు చేరాయి.
మొత్తం డిపాజిట్లు: ఏడాది ప్రాతిపదికన 20.7 శాతం, త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 5.8 శాతం పెరిగి రూ.14,52,100 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
టర్మ్ డిపాజిట్లు వర్సెస్ సీఏఎస్ఏ (CASA): టర్మ్ (ఫిక్స్డ్) డిపాజిట్లు 27.3 శాతం పెరిగి రూ.9,22,500 కోట్లకు చేరగా, కరెంట్, సేవింగ్స్ ఖాతాల (CASA) డిపాజిట్లు 10.6 శాతం పెరిగి రూ.5,29,600 కోట్లకు పరిమితమయ్యాయి.
విదేశీ డిపాజిట్లు (FCNR-B): బ్యాంక్ 10.62 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.1.02 లక్షల కోట్లు) ఎఫ్సీఎన్ఆర్బీ డిపాజిట్లను సాధించింది. విదేశీ శాఖల ద్వారా రూ. 43,800 కోట్ల ($4.57 బిలియన్) రుణాలు అందించింది. వీటిని మినహాయిస్తే బ్యాంక్ రుణాలు 18.8 శాతం, డిపాజిట్లు 17 శాతం పెరిగాయి.
షేరు పనితీరు: ఈ షేరు 52 వారాల గరిష్ట ధర రూ.1,418.30 (ఫిబ్రవరి 2026), కనిష్ట ధర రూ.1,150.50 (ఏప్రిల్ 2026). గత ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు 2 శాతానికి పైగా లాభపడింది.
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్: రుణాలు 24.7 శాతం జంప్
రుణాల వృద్ధిలో కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది.
రుణాలు & డిపాజిట్లు: బ్యాంక్ రుణాలు గతేడాదితో పోలిస్తే 24.7 శాతం (త్రైమాసిక పరంగా 12.7%) పెరగ్గా, డిపాజిట్లు ఏడాది ప్రాతిపదికన 23.2 శాతం (త్రైమాసిక పరంగా 13.7%) పెరిగాయి.
సీఏఎస్ఏ (CASA): సీఏఎస్ఏ డిపాజిట్లు 11.3 శాతం మాత్రమే పెరిగాయి. టర్మ్ డిపాజిట్లే మొత్తం డిపాజిట్ల వృద్ధికి ఎక్కువగా దోహదపడ్డాయి.
ఎఫ్సీఎన్ఆర్బీ నిధులు: ఆర్బీఐ స్వాప్ సదుపాయం కింద $5.78 బిలియన్ల (సుమారు రూ.55,344 కోట్లు) విదేశీ డిపాజిట్లను సమీకరించగా, విదేశీ శాఖల ద్వారా $1.68 బిలియన్ల (సుమారు రూ.16,110 కోట్లు) రుణాలు ఇచ్చింది.
షేరు పనితీరు: గతేడాది అక్టోబరులో నమోదైన 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి రూ.452.98 కంటే ప్రస్తుతం 4 శాతం తక్కువలో ట్రేడవుతోంది. 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి రూ.354.40 (ఏప్రిల్ 2026). గత ఆరు నెలల్లో ఈ షేరు 20 శాతం, ఏడాది కాలంలో 1 శాతం పెరిగింది.
ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్: పెరిగిన రుణాలు.. తగ్గిన సీఏఎస్ఏ నిష్పత్తి
ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ వ్యాపారం క్రమంగా విస్తరిస్తున్నప్పటికీ సీఏఎస్ఏ నిష్పత్తి తగ్గడం గమనార్హం.
రుణాలు & డిపాజిట్లు: నికర రుణాలు ఏడాది ప్రాతిపదికన 11.2 శాతం పెరిగి రూ.3,62,393 కోట్లకు చేరాయి. మొత్తం డిపాజిట్లు 10.1 శాతం పెరిగి రూ.4,29,038 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
రిటైల్ డిపాజిట్లు: రీటైల్ వర్తకులు, చిన్న వ్యాపారుల డిపాజిట్లు 16.5 శాతం పెరిగి రూ.2,14,504 కోట్లకు చేరాయి.
సీఏఎస్ఏ నిష్పత్తి క్షీణత: బ్యాంక్ సీఏఎస్ఏ నిష్పత్తి గతేడాది ఉన్న 30.7 శాతం నుంచి ప్రస్తుతం 28 శాతానికి పడిపోయింది. గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 140 బేసిస్ పాయింట్లు, గతేడాదితో పోలిస్తే 270 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింది.
విదేశీ కరెన్సీ డిపాజిట్లు: $3.51 బిలియన్ల (సుమారు రూ.33,627 కోట్లు) ఎఫ్సీఎన్ఆర్బీ డిపాజిట్లను సమీకరించింది. గిఫ్ట్ సిటీ (GIFT City) శాఖ ద్వారా $1.73 బిలియన్ల (సుమారు రూ.16,564 కోట్లు) రుణాలు అందించింది. స్టాండ్బై లెటర్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రూపంలో మరో $0.50 బిలియన్ బాకీ ఉంది.
షేరు పనితీరు: 52 వారాల గరిష్టం రూ.1,077.80 (జూలై 2026), కనిష్టం రూ.725.90 (అక్టోబరు 2025). గత ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు 22 శాతం వృద్ధి సాధించింది.
ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో రుణాలకు బారీ డిమాండ్ ఉందని ఈ త్రైమాసిక నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే డిపాజిట్ల సేకరణలో వడ్డీ ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి వచ్చే టర్మ్ డిపాజిట్లపై బ్యాంకులు ఎక్కువగా ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
(గమనిక: ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే అందించిన వ్యాసం. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More