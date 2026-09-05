ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్లో 9.99% వాటా: ఎల్ఐసీకి ఆర్బీఐ గ్రీన్సిగ్నల్
ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్లో 9.99 శాతం వరకు వాటా దక్కించుకునేందుకు లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసీ)కి ఆర్బీఐ అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ పరిణామంతో సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో ఈ రెండు దిగ్గజ షేర్లు ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించనున్నాయి.
దేశీయ బ్యాంకింగ్, బీమా రంగాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్లో తమ వాటాను 9.99 శాతం వరకు పెంచుకునేందుకు లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసీ)కి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ పంపిన అనుమతి లేఖను సెప్టెంబర్ 4 రాత్రి 9:09 గంటలకు స్వీకరించినట్లు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ సెప్టెంబర్ 5న స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలకు సమర్పించిన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో వెల్లడించింది.
సోమవారం దలాల్ స్ట్రీట్లో ట్రేడింగ్ తిరిగి ప్రారంభమైనప్పుడు ఎల్ఐసీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్లు ఇన్వెస్టర్ల దృష్టంతా తమవైపు తిప్పుకోనున్నాయి. ఈ పెద్ద కొనుగోలు అప్డేట్ మార్కెట్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
ఏడాది వ్యవధిలోనే కొనుగోలు పూర్తి చేయాలి
ఆమోద పత్రం జారీ చేసిన తేదీ నుంచి ఏడాది వ్యవధిలోగా ఈ అదనపు వాటాల కొనుగోలు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. నిర్ణీత గడువులోగా కొనుగోలు చేయకపోతే ఈ అనుమతి స్వయంచాలకంగా రద్దవుతుంది. చట్టబద్ధమైన, నిబంధనలతో కూడిన మార్గదర్శకాలకు లోబడి మాత్రమే కొనుగోలు ప్రక్రియ సాగాలని కేంద్ర బ్యాంక్ నిబంధన విధించింది.
"ఎల్ఐసీ సమర్పించిన అభ్యర్థనకు ఆర్బీఐ ఆమోదం తెలిపింది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ పెయిడ్-అప్ షేర్ క్యాపిటల్ లేదా ఓటింగ్ హక్కుల్లో 9.99 శాతం వరకు అగ్రిగేట్ హోల్డింగ్ పొందేందుకు అనుమతించింది" అని బ్యాంక్ తన స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్లో వివరించింది.
ప్రస్తుతం ఎల్ఐసీ వద్ద ఉన్న వాటా ఎంత?
2026 జూన్ త్రైమాసికం (Q1FY27) నాటి వాటాదారుల గణాంకాల ప్రకారం, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్లో ఎల్ఐసీకి ప్రస్తుతం 31,18,17,010 షేర్లు ఉన్నాయి. ఇది బ్యాంక్ మొత్తం పెయిడ్-అప్ క్యాపిటల్లో 4.35 శాతానికి సమానం. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్లో బీమా కంపెనీలకు ఉన్న మొత్తం 8.24 శాతం వాటాలో సగానికి పైగా వాటా ఒక్క ఎల్ఐసీ చేతిలోనే ఉంది.
ఈ బ్యాంక్లో వాటాలు కలిగిన మరొక ప్రధాన బీమా సంస్థ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్. ఎస్బీఐ లైఫ్కు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్లో 1.43 శాతం వాటా ఉంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థల ప్రియమైన షేర్
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్లు మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలకు కూడా అత్యంత ప్రియమైన పెట్టుబడి సాధనంగా మారాయి. 2026 జూన్ త్రైమాసికం ముగిసేనాటికి వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్లో ఏకంగా 29.60 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.
యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్, యుటిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్, నిప్పాన్ లైఫ్ ఇండియా మ్యూచువల్ ఫండ్, కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్, హెచ్డీఎఫ్సీ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు ఇందులో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఫండ్లలో ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ అత్యధికంగా 6.27 శాతం వాటాతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ (4.40%), హెచ్డీఎఫ్సీ మ్యూచువల్ ఫండ్ (3.58%), నిప్పాన్ లైఫ్ ఇండియా (2.55%) తదుపరి స్థానాల్లో నిలిచాయి.
షేర్ల ప్రస్తుత ధరల సరళి
శుక్రవారం ఎన్ఎస్ఈలో ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి ఎల్ఐసీ షేరు ధర రూ. 416.50 వద్ద నిలవగా, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేరు ధర రూ. 1,423.70 వద్ద ముగిసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More