బజాజ్ ఆటో క్యూ3 ఫలితాలు: 25 శాతం పెరిగిన నికర లాభం
ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం బజాజ్ ఆటో (Bajaj Auto) డిసెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాల్లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే నికర లాభం 25 శాతం పెరిగి రూ. 2,750 కోట్లకు చేరగా, ఆదాయం, ఎబిటా (EBITDA) కూడా ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయిలను నమోదు చేశాయి.
శుక్రవారం (జనవరి 30) విడుదలైన బజాజ్ ఆటో క్యూ3 (Q3 FY26) ఫలితాలు ఇన్వెస్టర్ల అంచనాలను మించి రాణించాయి. పండుగ సీజన్ డిమాండ్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) అమ్మకాలు కంపెనీ వృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్లుగా నిలిచాయి.
ఆర్థిక గణాంకాలు ఇలా..
నికర లాభం: కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం 25 శాతం పెరిగి రూ. 2,749.82 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే కాలంలో ఇది రూ. 2,195.65 కోట్లుగా ఉండేది.
ఆదాయం: కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం 23 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 16,204.45 కోట్లుగా నమోదైంది. స్టాండ్లోన్ ఆదాయం తొలిసారిగా రూ. 15,000 కోట్ల మార్కును దాటడం విశేషం.
ఎబిటా (EBITDA): కంపెనీ ఎబిటా రికార్డు స్థాయిలో 22 శాతం పెరిగి రూ. 3,161 కోట్లకు చేరింది. ఎబిటా మార్జిన్ 20.8 శాతానికి మెరుగుపడింది.
ఫలితాల్లోని కీలక అంశాలు:
ఎగుమతుల జోరు: సుమారు 15 త్రైమాసికాల తర్వాత బజాజ్ ఆటో ఎగుమతులు మళ్ళీ 6 లక్షల యూనిట్ల మార్కును దాటాయి. ముఖ్యంగా ఆసియా, ఆఫ్రికా దేశాల్లో అమ్మకాలు పుంజుకున్నాయి.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) హవా: దేశీయ ఆదాయంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాటా ఏకంగా 25 శాతానికి చేరింది. గత ఏడాది మొత్తం జరిగిన ఈవీ ఆదాయాన్ని ఈ త్రైమాసికం మధ్యలోనే కంపెనీ అధిగమించింది.
కమర్షియల్ వెహికల్స్: ఈ విభాగం గతేడాదితో పోలిస్తే 50 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. సుమారు 80,000 యూనిట్ల కమర్షియల్ వాహనాలను కంపెనీ విక్రయించింది.
మోటార్ సైకిల్స్: 125 సీసీ ప్లస్ విభాగంలో బజాజ్ ఆటో తన పట్టును నిరూపించుకుంది. స్పోర్ట్స్ సెగ్మెంట్లో డిమాండ్ కారణంగా రెండంకెల ఆదాయ వృద్ధిని సాధించింది.
మార్కెట్ స్పందన
అద్భుతమైన ఫలితాల నేపథ్యంలో బజాజ్ ఆటో షేరు ధర శుక్రవారం బీఎస్ఈ (BSE)లో 0.90 శాతం లాభపడి రూ. 9,592.90 వద్ద ముగిసింది. దేశీయంగా పండుగ సీజన్లో చేపట్టిన మార్కెటింగ్ వ్యూహాలు, జీఎస్టీ అనుకూలతలు, ఎగుమతులు మళ్ళీ ట్రాక్లోకి రావడం బజాజ్ ఆటోకు కలిసొచ్చిన అంశాలు.