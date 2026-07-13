బజాజ్ కన్స్యూమర్ కేర్ క్యూ1 ఫలితాలు: నికర లాభంలో 84% బంపర్ గ్రోత్.. ₹70.75 కోట్లకు చేరిక
ఎఫ్ఎమ్సీజీ (FMCG) సంస్థ 'బజాజ్ కన్స్యూమర్ కేర్' (Bajaj Consumer Care) జూన్ 2026తో ముగిసిన మొదటి త్రైమాసికంలో (Q1 FY27) అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను నమోదు చేసింది. కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం ఏకంగా 84% పెరిగి ₹70.75 కోట్లకు చేరుకుంది. ఆదాయం పెరగడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రికవరీ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు.
హెయిర్ ఆయిల్ విభాగంలో బలమైన బ్రాండ్ కలిగిన బజాజ్ కన్స్యూమర్ కేర్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికానికి (Q1 FY27) గానూ సరికొత్త రికార్డు ఫలితాలను ప్రకటించింది. పటిష్టమైన ఆదాయ వృద్ధి మరియు మెరుగైన నిర్వహణ సామర్థ్యాల కారణంగా కంపెనీ నికర లాభం (Net Profit) భారీగా పుంజుకుంది.
గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ ₹38.28 కోట్ల ఏకీకృత నికర లాభాన్ని ఆర్జించగా.. ఈ ఏడాది జూన్ త్రైమాసికానికి అది 84% పెరిగి ₹70.75 కోట్లకు చేరినట్లు రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో సంస్థ తెలిపింది.
కీలక ఆర్థిక ముఖ్యాంశాలు (Q1 FY27)
నిర్వహణ ఆదాయం (Revenue from Operations): గత ఏడాది క్యూ1లో ₹273.39 కోట్లుగా ఉన్న ఆదాయం, ఈసారి 25% వృద్ధితో ₹341.57 కోట్లకు పెరిగింది.
మొత్తం వ్యయాలు (Total Expenses): వ్యాపార విస్తరణ, అధిక నిర్వహణ ఖర్చుల కారణంగా వ్యయాలు ₹235.17 కోట్ల నుండి ₹262.34 కోట్లకు పెరిగాయి.
బ్రాండ్, మార్కెట్ పనితీరు
కంపెనీ తన ఇన్వెస్టర్ ప్రెజెంటేషన్లో వ్యాపార వృద్ధికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలను వెల్లడించింది.
డొమెస్టిక్ మార్కెట్ (భారతదేశం): సంస్థ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ బ్రాండ్ 'బజాజ్ ఆల్మండ్ డ్రాప్స్ హెయిర్ ఆయిల్' దేశీయ మార్కెట్లో అత్యుత్తమ వృద్ధిని కనబరిచింది. గ్రామీణ (Rural) మార్కెట్లలో కూడా డిమాండ్ పుంజుకుని, పట్టణ ప్రాంతాల (Urban) వృద్ధి రేటుతో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించింది. జనరల్ ట్రేడ్ (GT), ఆర్గనైజ్డ్ ట్రేడ్ (OT) రెండు విభాగాలూ దాదాపు 25%-30% (High-twenties) రేంజ్లో వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఆధునిక వాణిజ్యం (Modern Trade) మరియు ఈ-కామర్స్ ఛానెళ్లు ఇందుకు బాగా దోహదపడ్డాయి.
అంతర్జాతీయ వ్యాపారం (International Business): పశ్చిమాసియా (Middle East) సంక్షోభం ఉన్నప్పటికీ, నాయకత్వ మార్పులు, కొత్త పంపిణీ భాగస్వామ్యాల (Distribution Partnerships) వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు బలంగా కోలుకున్నాయి. నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో రెండంకెల ఆదాయ వృద్ధి నమోదైంది. అంతర్జాతీయ వ్యాపారం ప్రస్తుతం రెండంకెల ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్లను సాధిస్తోందని కంపెనీ పేర్కొంది.
స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషణ & సాంకేతిక దృక్పథం
ఫలితాల నేపథ్యంలో బజాజ్ కన్స్యూమర్ కేర్ (BAJAJCON) షేరు ధర నేడు మార్కెట్లో సరికొత్త గరిష్టాలను తాకింది. బిఎస్ఈ (BSE)లో ఈ షేరు ₹673.75 వద్ద ప్రారంభమై, ఇంట్రాడేలో గరిష్టంగా ₹691.15 (52 వారాల కొత్త గరిష్టం), కనిష్టంగా ₹651.55 లను తాకింది.
ఎక్స్పర్ట్ వ్యూ (సుదీప్ షా, ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్): “బజాజ్ కన్స్యూమర్ కేర్ స్టాక్ ప్రస్తుతం బలమైన అప్ట్రెండ్లో (Uptrend) ఉంది. కీలకమైన మూవింగ్ యావరేజ్ల కంటే పైనే ట్రేడవుతోంది. 20-DEMA (Daily Exponential Moving Average) ఈ స్టాక్కు బలమైన డైనమిక్ సపోర్ట్గా పనిచేస్తోంది. టెక్నికల్ ఇండికేటర్లయిన DMI (Directional Movement Index), MACD లు కొనుగోళ్ల జోరు (Buying Dominance) ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. వారపు చార్టులో ADX పెరుగుతుండటం వల్ల ఈ ట్రెండ్ మరింత కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ షేరుకు ₹610– ₹615 జోన్ తక్షణ మద్దతు (Immediate Support) గా ఉంది.”
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More