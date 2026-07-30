బజాజ్ ఫైనాన్స్ క్యూ1 ధమాకా: రూ.5,986 కోట్లకు చేరిన నికర లాభం
ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో అద్భుత ఆర్థిక ఫలితాలను నమోదు చేసింది. నికర లాభం 27.4 శాతం పెరిగి రూ. 5,986 కోట్లకు చేరగా, ఆస్తి నాణ్యతలోనూ మెరుగైన పురోగతి నమోదైంది.
ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (NBFC) బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో (Q1 FY27) అద్భుత పనితీరు కనబరిచింది. రుణాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం గణనీయంగా పెరగడంతో కంపెనీ క్యూ1 నికర లాభం ఏటా 27.4 శాతం ఎగబాకి రూ. 5,986 కోట్లకు చేరింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంలో కంపెనీ రూ. 4,699 కోట్ల లాభాన్ని నమోదు చేసింది.
ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) ఏటా 23 శాతం పెరిగి రూ. 12,571 కోట్లకు చేరుకుంది. క్రితం ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో నమోదైన రూ. 10,288 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది మెరుగైన పెరుగుదల. ఫలితాల వెల్లడికి ముందు బీఎస్ఈలో బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేరు 0.18 శాతం పెరిగి రూ. 1,056.05 వద్ద ముగిసింది.
మెరుగైన ఆస్తి నాణ్యత.. తగ్గిన ఎన్పీఏలు
ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆస్తి నాణ్యత మరింత బలోపేతమైంది. మార్చి త్రైమాసికంలో 1.03 శాతంగా ఉన్న గ్రాస్ నాన్-పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ (GNPA) నిష్పత్తి ఈ జూన్ త్రైమాసికానికి 0.96 శాతానికి తగ్గింది. నికర ఎన్పీఏ (NNPA) నిష్పత్తి కూడా గత ఏడాదితో పోలిస్తే 0.50 శాతం నుంచి 0.39 శాతానికి మెరుగైంది.
ప్రొవిజనింగ్కు ముందు కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (PPOP) 22 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 10,137 కోట్లకు చేరింది. కాగా, రుణ నష్టాలు, ప్రొవిజన్లు రూ. 1,993 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఈ ప్రొవిజన్లలో రూ. 296 కోట్ల విచక్షణారహిత ముందస్తు కేటాయింపులు ఉన్నాయి. ఈ ఒక్కసారి కేటాయింపును మినహాయిస్తే, ప్రొవిజన్లు 13 శాతం తగ్గి రూ. 1,681 కోట్లకు పరిమితమయ్యాయి.
ఏయుఎమ్ (AUM)లో రికార్డు పురోగతి
కంపెనీ యాజమాన్యంలో ఉన్న ఆస్తుల విలువ (AUM) ఏటా 24 శాతం విస్తరించి రూ. 5.46 లక్షల కోట్లకు చేరింది. గోల్డ్ లోన్లు, కమర్షియల్ వెహికల్ (CV), ట్రాక్టర్ ఫైనాన్సింగ్ విభాగాల్లో బలమైన పురోగతి ఈ వృద్ధికి ప్రధానంగా తోడ్పడింది.
గోల్డ్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియో: రికార్డు స్థాయిలో 112 శాతం పెరిగి రూ. 21,152 కోట్లకు చేరుకుంది.
కమర్షియల్ వెహికిల్, ట్రాక్టర్ ఫైనాన్స్: 102 శాతం వృద్ధితో రూ. 4,355 కోట్లకు చేరి రెట్టింపైంది.
మార్ట్గేజెస్ (ఇంటి రుణాలు): అత్యధికంగా రూ. 1,73,624 కోట్లకు చేరి 27 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
ఇతర విభాగాలు: రూరల్ కన్జ్యూమర్ ఫైనాన్స్ 49 శాతం పెరిగి రూ. 13,451 కోట్లకు, అర్బన్ కన్జ్యూమర్ ఫైనాన్స్ 38 శాతం పెరిగి రూ. 45,220 కోట్లకు, కార్ లోన్లు 28 శాతం పెరిగి రూ. 15,995 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
ఈ త్రైమాసికంలో మంజూరు చేసిన కొత్త రుణాల సంఖ్య 20 శాతం పెరిగి 1.61 కోట్లకు చేరుకోవడం కంపెనీ వ్యాపార జోరును స్పష్టం చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More