బంగారంలో పెట్టుబడి: గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ వర్సెస్ గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్.. ఏది బెస్ట్?
ఫిజికల్ గోల్డ్ కొనకుండానే బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి గోల్డ్ ఈటీఎఫ్, గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అద్భుతమైన మార్గాలు. అయితే వీటి మధ్య ఉన్న రాబడి, ఖర్చులు, పన్ను నిబంధనల తేడాలను తెలుసుకోవడం ఇన్వెస్టర్లకు చాలా అవసరం.
బంగారం అంటే భారతీయులకు అమితమైన ఇష్టం. అయితే ఇప్పుడు కాలం మారింది. భద్రత, స్వచ్ఛత వంటి ఇబ్బందులు ఉన్న ఫిజికల్ గోల్డ్ (బిస్కెట్లు, కాయిన్లు) కంటే డిజిటల్ రూపంలో బంగారం కొనడానికే నేటి తరం ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో 'గోల్డ్ ఈటీఎఫ్' (Gold ETF), 'గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్' (Gold Mutual Funds) మధ్య ఏది ఎంచుకోవాలో తెలియక చాలామంది తికమక పడుతుంటారు. ఈ రెండూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విభాగంలోకే వచ్చినప్పటికీ, వీటి పనితీరులో కీలక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి.
గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ అంటే ఏమిటి?
గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (Gold ETFs) అనేవి స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్ల లాగే ట్రేడ్ అవుతాయి. ఇవి దేశీయ మార్కెట్లోని బంగారు ధరలను అనుసరిస్తాయి.
పెట్టుబడి విధానం: మీరు ఈటీఎఫ్ యూనిట్లను కొనుగోలు చేసినప్పుడు, ఆ సంస్థ మీ తరఫున అంతే విలువైన అత్యంత స్వచ్ఛమైన భౌతిక బంగారాన్ని (Physical Gold) లేదా గోల్డ్ సంబంధిత పత్రాలను భద్రపరుస్తుంది.
అవసరాలు: వీటిని కొనడానికి లేదా అమ్మడానికి ఖచ్చితంగా డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఉండాలి.
గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ప్రత్యేకత ఏంటి?
వీటిని గోల్డ్ 'ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్స్' (Gold FoFs) అని కూడా పిలుస్తారు. ఇవి నేరుగా బంగారాన్ని కొనకుండా, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ యూనిట్లలో పెట్టుబడి పెడతాయి.
పెట్టుబడి విధానం: కొన్ని థీమాటిక్ ఫండ్లు బంగారం వెలికితీత (Mining), రిఫైనింగ్ చేసే కంపెనీల షేర్లలో కూడా పెట్టుబడులు పెడుతుంటాయి.
అవసరాలు: వీటికి డీమ్యాట్ అకౌంట్ అవసరం లేదు. సాధారణ మ్యూచువల్ ఫండ్ల లాగే వీటిలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
ఖర్చులు - రాబడి: ఏది లాభదాయకం?
పెట్టుబడిపై వచ్చే రాబడిని ఖర్చులే నిర్ణయిస్తాయి. ఈ విషయంలో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు కొంత ముందంజలో ఉంటాయి.
ఎక్స్పెన్స్ రేషియో: గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో (నిర్వహణ ఖర్చులు) తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇవి బంగారు ధరలను మరింత ఖచ్చితంగా ప్రతిబింబిస్తూ మెరుగైన రాబడిని ఇస్తాయి.
అదనపు ఖర్చులు: ఈటీఎఫ్లలో ఎగ్జిట్ లోడ్ ఉండదు కానీ, బ్రోకరేజ్ చార్జీలు పడతాయి. అదే గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో కాస్త ఎక్కువ ఉండటమే కాకుండా, స్వల్పకాలంలో విక్రయిస్తే ఎగ్జిట్ లోడ్ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
పన్ను నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు
పన్నుల విషయంలో ఈ రెండింటి మధ్య హోల్డింగ్ పీరియడ్ (పెట్టుబడి కాలపరిమితి) తేడా ఉంటుంది. ఇది ఇన్వెస్టర్లు ప్రధానంగా గమనించాల్సిన అంశం.
|ఫీచర్
|గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ (Gold ETF)
|గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ (Gold MF)
|స్వల్పకాలిక మూలధన లాభం (STCG)
|12 నెలల లోపు విక్రయిస్తే (టాక్స్ స్లాబ్ ప్రకారం)
|24 నెలల లోపు విక్రయిస్తే (టాక్స్ స్లాబ్ ప్రకారం)
|దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభం (LTCG)
|12 నెలల తర్వాత విక్రయిస్తే (12.5% పన్ను)
|24 నెలల తర్వాత విక్రయిస్తే (12.5% పన్ను)
SIP సౌలభ్యం.. ఎవరికి ఏది మేలు?
క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి విధానం (SIP) ద్వారా బంగారాన్ని పోగు చేసుకోవాలనుకునే వారికి గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అత్యంత అనుకూలమైనవి. ఇందులో నెలకు రూ. 500 లేదా రూ. 1000 నుంచి కూడా పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు. డీమ్యాట్ అకౌంట్ లేని వారికి, ట్రేడింగ్పై అవగాహన లేని వారికి ఇది ఉత్తమ మార్గం.
అదేవిధంగా, ఇప్పటికే స్టాక్ మార్కెట్లో యాక్టివ్గా ఉండి, తక్కువ ఖర్చుతో నేరుగా బంగారు ధరల లాభాలను పొందాలనుకునే వారికి గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ సరైన ఎంపిక.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ కొనడానికి డీమ్యాట్ అకౌంట్ తప్పనిసరా?
అవును. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతాయి కాబట్టి వీటిని కొనడానికి డీమ్యాట్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి.
2. గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఎగ్జిట్ లోడ్ ఉంటుందా?
సాధారణంగా గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో నిర్ణీత కాలం (ఉదాహరణకు ఒక ఏడాది) కంటే ముందే యూనిట్లను విక్రయిస్తే కొద్ది మొత్తంలో ఎగ్జిట్ లోడ్ విధిస్తారు. అయితే ఇది ఫండ్ హౌస్ను బట్టి మారుతుంటుంది.
3. ఏ పెట్టుబడిపై పన్ను తక్కువ పడుతుంది?
రెండింటిపై దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (LTCG) 12.5% గానే ఉంది. అయితే ఈటీఎఫ్లో ఒక ఏడాది తర్వాతే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం లభిస్తుంది, అదే మ్యూచువల్ ఫండ్లలో రెండేళ్లు వేచి చూడాలి.
4. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ నుండి ఫిజికల్ గోల్డ్ తీసుకోవచ్చా?
చాలా వరకు ఈటీఎఫ్లు నగదు రూపంలోనే సెటిల్మెంట్ చేస్తాయి. అయితే కొన్ని ఫండ్ హౌస్లు భారీ మొత్తంలో (ఉదాహరణకు 1 కేజీ) యూనిట్లు ఉంటే ఫిజికల్ గోల్డ్ పొందే వెసులుబాటు కల్పిస్తాయి.
(డిస్క్లైమర్: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది ఎలాంటి పెట్టుబడి సలహా కాదు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సెబీ (SEBI) రిజిస్టర్డ్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More