బజాజ్ ఫైనాన్స్కు జెఫరీస్ బిగ్ బుల్లిష్ కాల్: షేరులో 35% జంప్ సాధ్యమే
రూ. 17,500 కోట్ల నిధుల సమీకరణకు ఆమోదం లభించిన నేపథ్యంలో బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేరుపై గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫరీస్ తీవ్ర ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. ఈ స్టాక్కు రూ. 1,280 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయిస్తూ, 35 శాతం వరకు లాభపడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించింది.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లో ఇటీవల వరుస నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్న బజాజ్ ఫైనాన్స్ (Bajaj Finance) షేర్లకు ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫరీస్ ఇండియా (Jefferies India) బిగ్ థంబ్సప్ ఇచ్చింది. కంపెనీ రూ. 17,500 కోట్ల భారీ నిధుల సమీకరణ ప్రణాళికను ప్రకటించిన అనంతరం, జెఫరీస్ ఈ స్టాక్ను తన టాప్ పిక్గా ఎంచుకుంది. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ)లో ప్రస్తుతం రూ. 947.50 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న ఈ షేరు రాబోయే రోజుల్లో 35 శాతం ఎగబాకి రూ. 1,280 స్థాయికి చేరుకుంటుందని జెఫరీస్ 2026 అక్టోబర్ 2న విడుదల చేసిన నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.
గత ఒక నెల కాలంలో బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేరు దాదాపు 10 శాతం క్షీణించింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు (YTD) చూస్తే సుమారు 2.50 శాతం వరకు ప్రతికూల రాబడిని ఇచ్చి కరెక్షన్కు గురైంది. అయినప్పటికీ, కంపెనీ ప్రాథమిక విభాగాలు బలంగా ఉన్నాయని, త్వరలోనే షేరు ధరలో ట్రెండ్ రివర్సల్ (తిరోగమనం నుంచి కోలుకోవడం) కనిపిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
రూ. 17,500 కోట్ల భారీ నిధుల సమీకరణ
అక్టోబర్ 1న సమావేశమైన బజాజ్ ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్ల బోర్డు రెండు మార్గాల ద్వారా రూ. 17,500 కోట్లు సమీకరించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది.
క్యూఐపీ (QIP): క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా రూ. 11,700 కోట్లు సమకూర్చుకోనుంది.
ప్రాధాన్య వారెంట్లు (Warrants): ప్రమోటర్ సంస్థ అయిన బజాజ్ ఫిన్సర్వ్కు (Bajaj Finserv) ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన రూ. 5,800 కోట్ల విలువైన వారెంట్లను కేటాయించనుంది.
ప్రస్తుతం బజాజ్ ఫైనాన్స్లో బజాజ్ ఫిన్సర్వ్కు 51 శాతం వాటా ఉంది. వారెంట్ల కేటాయింపు సమయంలో బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ 25 శాతం నిధులను వెంటనే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన 75 శాతం సొమ్మును 18 నెలల కాలపరిమితిలో చెల్లించవచ్చు. బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ వద్ద ఇప్పటికే రూ. 4,500 కోట్ల నుంచి రూ. 5,000 కోట్ల నగదు మరియు ద్రవ్య ఇన్వెస్ట్మెంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది దాని నికర విలువలో 40 శాతానికి సమానం. బీఏఎల్ఐసీ (BALIC), బీఏజీఐసీ (BAGIC) వంటి అనుబంధ సంస్థల నుంచి వచ్చే డివిడెండ్లను కూడా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ అనుబంధ సంస్థలు 285 శాతం, 254 శాతం చొప్పున సాల్వెన్సీ నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం ఇది కనీసం 150 శాతం ఉండాలి.
జెఫరీస్ ఎందుకు బుల్లిష్గా ఉందంటే?
కంపెనీకి 4.9 రెట్ల వద్ద నిలకడైన లీవరేజ్, 17 శాతం రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (ROE) ఉన్నప్పటికీ, బలమైన రుణ వృద్ధి (23 శాతం), బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ (BHFL)లో ఉన్న 87 శాతం వాటాను విడతలవారీగా నగదుగా చేసుకోవడం, 2028 మార్చిలో నాయకత్వ మార్పు (మానేజ్మెంట్ సక్సెస్షన్) వంటి అంశాల నేపథ్యంలో ఈ నిధుల సమీకరణ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు జెఫరీస్ పేర్కొంది.
ఈ క్యాపిటల్ రైజ్ వల్ల ఆర్థిక సంవత్సరం 2028 అంచనా ప్రకారం షేరు ప్రతి పుస్తక విలువ (BVPS) 8 శాతం పెరుగుతుంది. ఈక్విటీ షేర్ల సంఖ్య పెరగడం వల్ల ఈపీఎస్ (EPS) స్థిరంగా ఉంటుంది, ప్రాఫిటబిలిటీ నిష్పత్తి (ROE) కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఎస్ఓటీపీ (SoTP - Sum of the Parts) వ్యాల్యుయేషన్ విధానం ఆధారంగా ఈ రూ. 1,280 టార్గెట్ ధరను ఖరారు చేశారు.
లాభనష్టాల అంచనాలు
ఈ షేరు భవిష్యత్తు పనితీరుపై కొన్ని కీలక రిస్క్లు, సానుకూల అంశాలను విశ్లేషకులు ప్రస్తావించారు.
ప్రతికూల అంశాలు (Risks): రుణ వృద్ధి మందగించడం, అంచనాల కంటే ఎక్కువగా నికర వడ్డీ మార్జిన్లు (NIM) తగ్గడం, లేదా ఆస్తి నాణ్యత (Asset Quality) దెబ్బతినడం వంటివి షేరుపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
సానుకూల అంశాలు (Upside Drivers): కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్, గ్రామీణ ఫైనాన్సింగ్ విభాగాల్లో ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన వృద్ధి నమోదు కావడం, ఆపరేటింగ్ సామర్థ్యం పెరగడం, వ్యయాల నిష్పత్తి తగ్గడం వంటివి షేరును మరింత పైకి తీసుకెళ్లగలవు.
ఈ నిధుల సమీకరణకు నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదంతో పాటు, ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ జనరల్ మీటింగ్ (EGM) ద్వారా వాటాదారుల అనుమతి పొందాల్సి ఉంది. సెబీ (SEBI) ఐసీడీఆర్ నిబంధనల ప్రకారం వారెంట్ల జారీ ధరను బోర్డు నిర్ణయించనుంది.
(గమనిక: ఇది బ్రోకరేజీ సంస్థలు, నిపుణుల అభిప్రాయం మాత్రమే. దీనిని కేవలం సమాచారంగా స్వీకరించగలరు. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడి తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. అందువల్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సెబీ సర్టిఫైడ్ సలహాదారును సంప్రదించాలని సూచన.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More