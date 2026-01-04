ఐపీఎల్లో ముస్తాఫిజుర్పై వేటు-ఇండియాలో టీ20 ప్రపంచకప్ ఆడలేమన్న బంగ్లాదేశ్-మ్యాచ్లు తరలించాలని ఐసీసీకి లెటర్
ఇండియాలో టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ లు ఆడలేమంటోంది బంగ్లాదేశ్. తమ మ్యాచ్ లను ఇక్కడి నుంచి తరలించాలని ఐసీసీని రిక్వెస్ట్ చేసింది. ఐపీఎల్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్ ను తప్పించడమే కారణంగా తెలుస్తోంది.
బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (BCB).. T20 వరల్డ్ కప్ 2026లో బంగ్లాదేశ్ ఆడే మ్యాచ్లను భారత్ నుంచి తరలించాలని ఐసీసీని కోరింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తమ జట్టు భారత్కు ప్రయాణించదని స్పష్టం చేసింది. ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్కు సంబంధించిన ఐపీఎల్ వివాదం ఈ పరిణామాలకు దారితీసింది. ఆ తర్వాత BCB అత్యవసర బోర్డు సమావేశం నిర్వహించి, అధికారికంగా మ్యాచ్లను తరలించమని ఐసీసీని అభ్యర్థించింది.
బీసీబీ మీటింగ్
ముస్తాఫిజుర్ ను ఐపీఎల్ నుంచి తప్పించడమే ఈ వివాదానికి నిప్పు రాజేసింది. ఆదివారం (జనవరి 4) ఢాకా నుంచి విడుదల చేసిన ఒక మీడియా ప్రకటనలో తమ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు ఇండియా, శ్రీలంక ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026కి సంబంధించిన తాజా పరిణామాలపై చర్చించడానికి అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించారని బీసీబీ తెలిపింది. బోర్డు గత 24 గంటలుగా పరిస్థితిని సమీక్షించిందని, భారతదేశంలో బంగ్లాదేశ్ ఆడనున్న మ్యాచ్ల పరిస్థితులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిందని పేర్కొంది.
ముస్తాఫిజుర్ పై వేటు
బంగ్లాదేశ్ లో హిందువుల హత్యలకు నిరసనగా ఐపీఎల్ లో ముస్తాఫిజుర్ పై వేటు వేసింది బీసీసీఐ. కేకేఆర్ ఆ టీమ్ ఆ పేసర్ ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ పరిణామం బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర ప్రతిస్పందనను రేకెత్తించింది. భారత వేదికలపై జరిగే మ్యాచ్లకు జట్టు భద్రత, ప్రయాణాలపై విస్తృత చర్చకు దారితీసింది. బంగ్లాదేశ్లో ఈ విడుదలను బోర్డు స్థాయి జోక్యంగా చూసినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
భద్రత గురించి
ఈ నిర్ణయానికి సంబంధించిన పరిస్థితులపై బీసీబీ స్పష్టత కోరుతోంది. ఈ సమస్య తీవ్రతరం కావడంతో బీసీబీ ప్రస్తుత పరిస్థితిని అంచనా వేసిందని, భారతదేశంలో బంగ్లాదేశ్ బృందం భద్రత, భద్రతపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం నుండి సలహాను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. ఫలితంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో జాతీయ జట్టు భారత్కు ప్రయాణించదని బోర్డు తీర్మానించింది.
మ్యాచ్ లను తరలించాలని
మ్యాచ్ల అధికారిక సంస్థగా ఉన్న ప్రపంచ బాడీ ఐసీసీకి బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్లను భారతదేశం వెలుపల వేరే వేదికకు తరలించమని బోర్డు అధికారికంగా అభ్యర్థించింది. ఆటగాళ్లు, టీమ్ అధికారులు, బోర్డు సభ్యులు, ఇతర వాటాదారుల శ్రేయస్సును కాపాడటానికి, జట్టు సురక్షితమైన, సరైన వాతావరణంలో పాల్గొనేలా చేయడానికి ఈ చర్య అవసరమని వాదించింది. ఈ ప్రకటనలో అత్యవసర పరిస్థితులపై కూడా ఒత్తిడి తెచ్చింది.
టీ20 ప్రపంచకప్ లో బంగ్లాదేశ్ గ్రూప్ దశకు సంబంధించిన ప్రచురించిన టోర్నమెంట్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆ టీమ్ వెస్టిండీస్, ఇంగ్లాండ్, ఇటలీ, నేపాల్తో ఆడనుంది. ఈ టీమ్ మ్యాచ్లు కోల్కతాలో, ఒకటి ముంబైలో జరగాల్సి ఉన్నాయి.