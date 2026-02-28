Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bank Holidays March 2026 : హోలీ నుంచి శ్రీరామనవమి వరకు- మార్చిలో బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్​..

    2026 మార్చి నెలలో పండుగలు, రాష్ట్రాల వారీ సెలవులు, సాధారణ శనివారాల కారణంగా బ్యాంకులు అనేక రోజులు పనిచేయవు. నగదు విత్‌డ్రా, చెక్కుల క్లియరెన్స్ వంటి పనులకు అంతరాయం కలగకుండా ఉండాలంటే ముందే బ్యాంక్ హాలిడేస్ లిస్ట్ చూసుకోవడం ఉత్తమం.

    Published on: Feb 28, 2026 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మార్చ్​ నెల వచ్చిందంటే చాలు పండుగల సందడి మొదలవుతుంది! 2026 మార్చి మొదటి వారంలో హోలీ, ఆ తర్వాత ఉగాది వంటి వరుస సెలవులు రానున్నాయి. అయితే, ఈ పండుగలు బ్యాంకు వినియోగదారులపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. కాబట్టి, బ్యాంక్ శాఖలకు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు బ్యాంకు సెలవుల షెడ్యూల్‌ను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నగదు విత్‌డ్రా, చెక్కుల డిపాజిట్లు లేదా ఇతర వ్యక్తిగత సేవల కోసం ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు ఈ కింది సెలవుల జాబితాను ఒకసారి పరిశీలించండి.

    మార్చి నెల బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్​..
    మార్చి నెల బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్​..

    మార్చి 2026: బ్యాంకు సెలవుల పూర్తి వివరాలు..

    వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరుపుకునే పండుగల ఆధారంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు:

    మార్చి 2 (సోమవారం): హోలికా దహనం సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లో బ్యాంకులు మూతపడతాయి.

    మార్చి 3 (మంగళవారం): హోలీ, డోల్ జాతర, అట్టుకల్ పొంగల సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి పలు రాష్ట్రాల్లో సెలవు.

    మార్చి 4 (బుధవారం): ధూలేటి, యోసాంగ్ సందర్భంగా దిల్లీ, గుజరాత్, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ సహా మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.

    మార్చి 13 (శుక్రవారం): మిజోరాంలో చప్చార్ కుట్ పండుగ సెలవు.

    మార్చి 17 (మంగళవారం): జమ్ముకశ్మీర్‌లో షబ్-ఎ-ఖద్ర్ సందర్భంగా సెలవు.

    మార్చి 19 (గురువారం): తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) ఉగాది. తెలుగు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు. అలాగే కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర (గుడి పడ్వా), తమిళనాడులో కూడా సెలవు ఉంటుంది.

    మార్చి 20 (శుక్రవారం): ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్), జుమత్-ఉల్-విదా సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, జమ్ముకశ్మీర్, కేరళలో బ్యాంకులు మూతపడతాయి.

    మార్చి 21 (శనివారం): రంజాన్ ఈద్ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.

    మార్చి 26 (గురువారం): శ్రీరామనవమి పురస్కరించుకుని తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూతపడతాయి.

    వీటితో పాటు ఎప్పటిలాగానే ప్రతి ఆదివారం, రెండు- నాలుగో శనివారాలు కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    డిజిటల్ సేవలు అందుబాటులోనే..

    బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉన్నప్పటికీ, వినియోగదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఏటీఎంలు, యూపీఐ, ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్స్ వంటి డిజిటల్ సేవలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. నిధుల బదిలీ, బిల్లుల చెల్లింపులు వంటి పనులను ఆన్‌లైన్ ద్వారా ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు.

    బ్యాంకులకు వెళ్లే ముందు మీ స్థానిక బ్రాంచ్ పనివేళలను లేదా సంబంధిత బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్‌ను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఎందుకంటే కొన్ని సెలవులు కేవలం నిర్దిష్ట రాష్ట్రాలకే పరిమితమై ఉంటాయి.

    recommendedIcon
    News/News/Bank Holidays March 2026 : హోలీ నుంచి శ్రీరామనవమి వరకు- మార్చిలో బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్​..
    News/News/Bank Holidays March 2026 : హోలీ నుంచి శ్రీరామనవమి వరకు- మార్చిలో బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్​..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes