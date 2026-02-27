Telangana Govt : తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త - రూ.745 కోట్లు విడుదల

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరోసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. గత కొద్దిరోజులుగా పెండింగ్ లో ఉన్న బకాయిలను విడతల వారీగా విడుదల చేస్తోంది. తాజాగా డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆదేశాలతో…. పెండింగ్ బకాయిల కింద రూ.745 కోట్లను విడుదల చేశారు.
విడతల వారీగా బకాయిలు విడుదల చేస్తామని గతంలోనే రాష్ట ప్రభుత్వం ఉద్యోగ సంఘాలకు హామీ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తాజాగా బకాయిలు విడుదలయ్యాయి. గత సంవత్సరం జూన్ నుంచి ప్రతి నెలా కనీసం రూ. 700 కోట్లను ఉద్యోగుల బిల్లుల క్లియరెన్స్ కోసం మంజూరు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అందుకు అనుగుణంగానే సర్కార్ చేపట్టి… ముందుకెళ్తోంది.