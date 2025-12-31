Edit Profile
    8వ వేతన సంఘం: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బకాయిలు ఎప్పుడు వస్తాయి?

    కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 8వ వేతన సంఘం అమలుపై కీలక అప్‌డేట్. 2026 జనవరి 1 నుంచి కొత్త వేతనాలు అమల్లోకి రానున్నాయి. అమలులో జాప్యం జరిగితే బకాయిలు (Arrears) ఎలా లెక్కిస్తారు? పన్ను నిబంధనలు ఏమిటి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Dec 31, 2025 6:12 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఏడో వేతన సంఘం గడువు 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగియనుండటంతో, 2026 జనవరి 1 నుంచి కొత్త వేతన నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే, నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చిన వెంటనే పెరిగిన జీతాలు చేతికి అందుతాయా? అంటే.. కొంత జాప్యం తప్పదని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    8వ వేతన సంఘం: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బకాయిలు ఎప్పుడు వస్తాయి?

    అమలులో జాప్యం.. బకాయిలు ఎలా ఇస్తారు?

    సాధారణంగా వేతన సంఘం సిఫార్సులను ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి అమలు చేస్తారు. ఈ క్రమంలోనే 8వ వేతన సంఘం నిబంధనలు 2026 జనవరి 1 నుంచి వర్తిస్తాయి. అయితే, తుది నివేదిక సమర్పించడానికి, ప్రభుత్వం దానిని ఆమోదించడానికి సమయం పడుతుంది.

    "8వ వేతన సంఘం తన నివేదిక సమర్పించడానికి సాధారణంగా 18 నెలల సమయం ఇస్తారు. అంటే, కొత్త శాలరీ స్లాబులపై అధికారిక ప్రకటన 2026 చివరలో లేదా 2027 ఆరంభంలో వచ్చే అవకాశం ఉంది" అని సింఘానియా అండ్ కో మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ రోహిత్ జైన్ వివరించారు.

    బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ మదన్ సబ్నవిస్ ప్రకారం.. ఈ అమలు ప్రక్రియ 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు లేదా 2028-29 వరకు కూడా పొడిగించే అవకాశం ఉంది. ఈ జాప్యం కారణంగానే ఉద్యోగులకు బకాయిలు (Arrears) లభిస్తాయి.

    బకాయిల లెక్కింపు ఎలా ఉంటుంది?

    నిబంధనల ప్రకారం, వేతన పెంపు ప్రకటన ఎప్పుడు వచ్చినా.. అది 2026 జనవరి 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చినట్లు పరిగణిస్తారు. కాబట్టి, అమలులో జాప్యం జరిగినన్ని నెలలకు గానూ ఉద్యోగులకు ఏకమొత్తంగా బకాయిలు చెల్లిస్తారు.

    ఒక చిన్న ఉదాహరణతో చూద్దాం:

    ఒక ఉద్యోగి జీతం 8వ వేతన సంఘం ప్రకారం 45,000 నుంచి 50,000 కి పెరిగిందనుకుందాం. అంటే నెలకు 5,000 తేడా వస్తుంది. ఒకవేళ వేతన పెంపు అమలు కావడానికి 15 నెలలు పడితే.. ఆ ఉద్యోగికి 5,000 × 15 = 75,000 బకాయిల రూపంలో అందుతాయి.

    "కేవలం ప్రాథమిక వేతనం (Basic Salary) మాత్రమే కాకుండా, మొత్తం జీతంలో వచ్చే మార్పుల ఆధారంగా ఈ బకాయిలను లెక్కిస్తారు. బడ్జెట్‌లో ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కేటాయింపులు చేస్తుంది" అని మదన్ సబ్నవిస్ పేర్కొన్నారు.

    పన్ను పోటు తప్పదా?

    బకాయిలు భారీగా వస్తున్నాయని సంతోషించే లోపే, ఆదాయపు పన్ను అంశాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. "8వ వేతన సంఘం పెంపు తర్వాత చాలా మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 30 శాతం ఆదాయపు పన్ను (Income Tax) పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. బకాయిలుగా వచ్చే మొత్తంపై ఆయా రేట్ల ప్రకారం పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది" అని సబ్నవిస్ స్పష్టం చేశారు.

