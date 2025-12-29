8వ వేతన సంఘం: జనవరి 1 నుంచే పెరిగిన జీతాలు అందుతాయా? తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలివే
8వ వేతన సంఘం సభ్యులను కేంద్రం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, జనవరి 1 నుంచే జీతాలు పెరుగుతాయనే ఆశతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. అయితే, నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి? పెంపు ఎప్పటి నుంచి అమలవుతుంది? జీతాల పెరుగుదల ఎంత ఉండవచ్చు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల చిరకాల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘానికి (8th Pay Commission) సంబంధించి కీలక ముందడుగు వేసింది. ఇటీవలే ఈ కమిషన్ సభ్యులను ప్రకటించడంతో, ఇక జీతాల పెంపు ఎప్పుడెప్పుడా అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
కమిషన్ సభ్యులు వీరే..
కేంద్ర వేతన సంఘం చైర్పర్సన్గా సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ను ప్రభుత్వం నియమించింది. వీరితో పాటు 1990 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి పంకజ్ జైన్ సభ్య కార్యదర్శిగా, ఐఐఎం బెంగళూరు ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ పార్ట్టైమ్ సభ్యుడిగా వ్యవహరిస్తారని కేంద్రం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
జనవరి 1 నుంచే జీతాలు పెరుగుతాయా?
కమిషన్ సభ్యుల ప్రకటన రాగానే చాలామందిలో ఒక అనుమానం మొదలైంది. రాబోయే జనవరి 1 నుంచే పెరిగిన జీతాలు అందుతాయా? అని. దీనిపై ఉన్న వాస్తవాలను ఒకసారి గమనిస్తే.. సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమలులోకి వస్తాయి. ఈ లెక్కన చూస్తే, 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు కావాల్సి ఉంది. అక్టోబర్లో కేంద్ర క్యాబినెట్ విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ కూడా ఇదే విషయాన్ని సూచిస్తోంది.
అంటే, రాబోయే జనవరి 1 నుంచి మీకు తక్షణమే జీతాలు పెరగవు. కానీ, 2026 జనవరి నాటికి కమిషన్ నివేదిక ఆలస్యమైనా, ఆ తేదీ నుంచే మీకు రావాల్సిన బకాయిలను (Arrears) ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది.
జీతం ఎంత పెరిగే అవకాశం ఉంది?
కొత్త వేతన సంఘం అమలైతే జీతాల్లో భారీ మార్పులు ఉంటాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. "ప్రస్తుతం నెలకు ₹18,000 గా ఉన్న కనీస వేతనాన్ని ప్రభుత్వం ₹50,000 వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది. అలాగే అత్యున్నత స్థాయి అధికారుల వార్షిక వేతనం దాదాపు ₹1 కోటి వరకు చేరవచ్చు. ఇది ప్రైవేట్ రంగంలోని వేతనాలతో పోటీ పడేలా ఉంటుంది" అని ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఎకనమిస్ట్ ప్రొఫెసర్ రజనీష్ క్లెర్ వివరించారు.
సిఫార్సులు వెలువడటానికి కొంత సమయం పట్టినప్పటికీ, గతంలో కంటే ఈసారి వేగంగానే నిర్ణయాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.