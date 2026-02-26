Edit Profile
    హోలీ నాడు ఏ రాశుల వారికి ఏ రంగు అదృష్టాన్ని తీసుకు వస్తుంది? మీ అదృష్ట రంగు ఏదో తెలుసుకోండి!

    Published on: Feb 26, 2026 8:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈ సంవత్సరం మార్చి 4వ తేదీన హోలీ పండుగ వచ్చింది. హోలీ పండుగ నాడు రంగులతో అందరూ కలిసి సంతోషంగా హోలీ పండుగను జరుపుకుంటారు. అయితే హోలీ నాడు రంగులతో ఆడుకునే ముందు మీకు ఏ కలర్ అదృష్టం తీసుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఏ రాశి వారికి ఏ రంగులు కలిసి వస్తాయి? జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావాలంటే ఏ రంగు మంచిదో తెలుసుకుందాం.

    హోలీ నాడు ఏ రాశుల వారికి ఏ రంగు అదృష్టాన్ని తీసుకు వస్తుంది? (pinterest)
    హోలీ నాడు ఏ రాశుల వారికి ఏ రంగు అదృష్టాన్ని తీసుకు వస్తుంది? మీ రాశికి ఏ రంగు కలిసొస్తుందో చూసుకున్నారా?

    మేష రాశి

    మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాశి వారికి ఎరుపు, గులాబీ రంగులు అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తాయి. పైగా ధైర్యాన్ని, కాన్ఫిడెన్స్‌ను ఇస్తాయి.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. తెలుపు మరియు లైట్ పింక్ బాగా కలిసి వస్తాయి. ఈ రంగులు మనశ్శాంతిని కలిగిస్తాయి.

    మిధున రాశి

    మిధున రాశి వారికి ఆకుపచ్చ రంగు అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఈ రాశికి అధిపతి బుధుడు. ఈ రంగుతో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. ఈ రాశి వారు శుభఫలితాలను పొందాలంటే తెలుపు, వెండి రంగులు బాగా కలిసి వస్తాయి. శుభఫలితాలను పొందుతారు.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ రాశి వారు కాషాయం లేదా గోల్డ్ రంగుతో అదృష్టాన్ని పొందుతారు. దీంతో నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా పెరుగుతాయి.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశికి అధిపతి బుధుడు. ఈ రాశి వారికి హోలీ నాడు ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగులు అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తాయి. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు.

    తులా రాశి

    తులా రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి వారు గులాబీ, తెలుపు, నీలం రంగులతో అదృష్టాన్ని పొందుతారు. అలాగే ప్రేమ జీవితంలో కూడా ఆనందం ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాశి వారికి ఎరుపు లేదా మెరూన్ రంగులు అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తాయి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురువు. ఈ రాశి వారికి పసుపు రంగు అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తుంది. సంపద పెరుగుతుంది. ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది.

    మకర రాశి

    మకర రాశికి అధిపతి శని. ఈ రాశి వారికి నీలం, పర్పుల్ రంగులు అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తాయి. స్థిరత్వం ఉంటుంది. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశికి అధిపతి శని. ఈ రాశి వారు నీలం రంగుతో అదృష్టాన్ని పొందుతారు.

    మీన రాశి

    మీన రాశికి అధిపతి గురువు. ఈ రాశి వారు పసుపు, కాషాయ రంగులతో అదృష్టాన్ని పొందుతారు. అలాగే పురోగతి కూడా ఉంటుంది.

