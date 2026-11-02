బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్డీ రేట్ల పెంపు: 'స్టార్ అక్షయ్' స్కీమ్ ప్రారంభం
ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్డీలపై వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. 500 రోజుల కాలపరిమితితో 'స్టార్ అక్షయ్' అనే ప్రత్యేక స్కీమ్ను ప్రారంభించడంతో పాటు, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు గరిష్ఠంగా 7.50 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది.
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (ఎఫ్డీ)పై ఎక్కువ రాబడి ఆశిస్తున్న పెట్టుబడిదారులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు 'బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా' (బీఓఐ) శుభవార్త అందించింది. వివిధ కాలపరిమితులపై ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనితో పాటు 500 రోజుల కాలపరిమితితో 'స్టార్ అక్షయ్' పేరుతో ఒక నూతన ప్రత్యేక డిపాజిట్ పథకాన్ని సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) రెపో రేటును పెంచిన నేపథ్యంలో సవరించిన ఈ నూతన వడ్డీ రేట్లు నవంబర్ 2వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. పొదుపు మొత్తాలపై అధిక రాబడిని పొందుతూ నిధులను సురక్షితంగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ సవరణ ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
7.50 శాతం వడ్డీతో 'స్టార్ అక్షయ్' స్కీమ్
డిపాజిటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్తగా 'స్టార్ అక్షయ్' ఎఫ్డీ స్కీమ్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ పథకం కింద కస్టమర్లు తమ నిధులను 500 రోజుల స్థిర కాలపరిమితితో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు.
ఈ స్కీమ్ కింద సాధారణ పౌరులకు ఏడాదికి 6.85 శాతం వడ్డీ రేటును బ్యాంకు చెల్లిస్తోంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.35 శాతం, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు అత్యధికంగా 7.50 శాతం వరకు వడ్డీ లభిస్తుంది. తక్కువ కాల వ్యవధిలో ఎక్కువ రాబడి పొందగోరే పెట్టుబడిదారులకు ఇది అనువైన అవకాశంగా నిలవనుంది.
రూ. 3 కోట్ల లోపు ఎఫ్డీలపై కొత్త రేట్లు
రూ.3 కోట్ల కంటే తక్కువ విలువ కలిగిన రిటైల్ ఎఫ్డీలపై కూడా సవరించిన రేట్లను బ్యాంకు వర్తింపజేస్తోంది.
సవరించిన వడ్డీ రేట్ల వివరాలు:
- 1 సంవత్సరం కాలపరిమితి: ఏడాదికి 6.60 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది.
- 1 సంవత్సరం నుంచి 3 సంవత్సరాల లోపు: ఏడాదికి 6.70 శాతం వడ్డీ చెల్లిస్తారు.
ఈ కేటగిరీలోనూ వయోవృద్ధులకు అదనపు ప్రయోజనం లభించనుంది. సాధారణ డిపాజిటర్ల వడ్డీ రేట్ల కంటే సీనియర్ సిటిజన్లకు 0.50 శాతం, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు 0.65 శాతం అదనపు వడ్డీ లభిస్తుంది.
బల్క్ డిపాజిట్లపై ఎఫ్డీలు
రిటైల్ డిపాజిట్లతో పాటు రూ.3 కోట్ల నుంచి రూ.10 కోట్ల పరిధిలోని బల్క్ ఎఫ్డీలపై కూడా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. ఒక ఏడాది కాలపరిమితి గల బల్క్ డిపాజిట్లకు 6.55 శాతం, 1 నుంచి 3 ఏళ్ల వ్యవధి ఉన్న డిపాజిట్లకు 6.65 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది.
మరోవైపు 1 నుంచి 3 ఏళ్ల వ్యవధి కలిగిన 'నాన్-కాలబుల్' ఎఫ్డీలపై అదనంగా 0.15 శాతం వడ్డీని పొందే వెసులుబాటును బ్యాంక్ కల్పించింది. సాధారణ ఎఫ్డీల మాదిరిగా వీటిని గడువు తీరకముందే ఉపసంహరించుకోవడానికి (Premature Withdrawal) వీలుండదు. కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు తమ నగదు అవసరాలను అంచనా వేసుకుని ఈ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More