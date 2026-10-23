సీనియర్ సిటిజన్ల ఎఫ్డీలపై 8.5% వరకు వడ్డీ.. టాప్ బ్యాంకుల జాబితా ఇదిగో
రిజర్వ్ బ్యాంక్ రిపో రేటు పెంపు నేపథ్యంలో వివిధ బ్యాంకులు సీనియర్ సిటిజన్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను పెంచాయి. స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు అత్యధికంగా 8.5 శాతం వరకు వడ్డీని అందిస్తుండగా, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ బ్యాంకులు కూడా పోటీపడుతున్నాయి.
సీనియర్ సిటిజన్లకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (ఎఫ్డీ)పై అధిక రాబడి పొందేందుకు మంచి అవకాశం లభించింది. అక్టోబర్ నెలలో పలు బ్యాంకులు డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను సవరించాయి. అక్టోబర్ 7న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) రిపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి, 5.25 శాతం నుంచి 5.50 శాతానికి చేర్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో డిపాజిట్దార్లకు ఊరటనిస్తూ బ్యాంకులు కొత్త రేట్లను అమలులోకి తెచ్చాయి.
ఇండియన్ బ్యాంక్ అక్టోబర్ 23 నుంచి రూ. 3 కోట్ల కంటే తక్కువ ఉన్న రిటైల్ టర్మ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. ఐఎన్డీ గ్రో (555 రోజుల) డిపాజిట్పై వడ్డీని 15 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 6.65 శాతం నుంచి 6.80 శాతానికి సవరించగా, ఐఎన్డీ ప్రాస్పర్ (777 రోజుల) డిపాజిట్పై వడ్డీని 6.60 శాతం నుంచి 6.75 శాతానికి చేర్చింది. ఈ ప్రత్యేక కాలపరిమితి డిపాజిట్లపై సీనియర్ సిటిజన్లు వరుసగా 7.30 శాతం, 7.25 శాతం వరకు వడ్డీ పొందవచ్చు. మరోవైపు, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ కూడా అక్టోబర్ 11 నుంచి సీనియర్ సిటిజన్లు, మహిళల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో అధిక వడ్డీ ఎక్కడ?
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అత్యధికంగా సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.45 శాతం వరకు వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తోంది. పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ 7.35 శాతంతో తదుపరి స్థానంలో నిలిచింది. ప్రధాన వ్యవధుల వారీగా పరిశీలిస్తే:
1 సంవత్సరం ఎఫ్డీ: బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అత్యధికంగా 7 శాతం వడ్డీని అందిస్తున్నాయి.
3 సంవత్సరాల ఎఫ్డీ: బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 7.45 శాతం వడ్డీని ఇస్తోంది.
5 సంవత్సరాల ఎఫ్డీ: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) 7.05 శాతం వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తోంది.
ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..
ప్రైవేట్ రంగంలో ఎస్బీఎమ్ బ్యాంక్ అత్యధికంగా 8.15 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. డీసీబీ బ్యాంక్ 8 శాతం, బంధన్ బ్యాంక్ 7.95 శాతం చొప్పున గరిష్ఠ వడ్డీ రేట్లను చెల్లిస్తున్నాయి.
1 సంవత్సరం ఎఫ్డీ: ఎస్బీఎమ్ బ్యాంక్ 7.60 శాతం వడ్డీ ఇస్తోంది.
3 సంవత్సరాల ఎఫ్డీ: బంధన్ బ్యాంక్, ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్, యెస్ బ్యాంక్ 7.75 శాతం వడ్డీని అందిస్తున్నాయి.
5 సంవత్సరాల ఎఫ్డీ: డీసీబీ బ్యాంక్ 8 శాతం వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తోంది.
స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లో అత్యధికంగా 8.5 శాతం వడ్డీ
సీనియర్ సిటిజన్లకు మిగతా బ్యాంకులతో పోలిస్తే స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులే అత్యధిక వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, ఈఎస్ఏఎఫ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, సురోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు గరిష్ఠంగా 8.5 శాతం వడ్డీని ఇస్తున్నాయి.
1 సంవత్సరం ఎఫ్డీ: యూనిటీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 8 శాతం వడ్డీని ఇస్తోంది.
3 సంవత్సరాల ఎఫ్డీ: జనా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 8.3 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది.
5 సంవత్సరాల ఎఫ్డీ: సురోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 8.5 శాతం వడ్డీని చెల్లిస్తోంది.
ప్రభుత్వ రంగంలో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (7.45%), ప్రైవేట్ రంగంలో ఎస్బీఎమ్ బ్యాంక్ (8.15%), స్మాల్ ఫైనాన్స్ రంగంలో ఈక్విటాస్, ఈఎస్ఏఎఫ్, సురోదయ్ బ్యాంకులు (8.5%) సీనియర్ సిటిజన్లకు అత్యుత్తమ రాబడిని అందిస్తున్నాయి.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. పూర్తి వివరాలు, నిబంధనలు, తాజా వడ్డీ రేట్ల కోసం సంబంధిత బ్యాంకుల అధికారిక వెబ్సైట్లను పరిశీలించగలరు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More