చర్చలు విఫలం.. ఈ శుక్రవారం సెప్టెంబర్ 11న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకుల బంద్
కేంద్ర ప్రభుత్వంతో నిర్వహించిన సంప్రదింపులు విఫలం కావడంతో సెప్టెంబర్ 11న దేశవ్యాప్త సమ్మెకే కట్టుబడి ఉన్నామని బ్యాంక్ యూనియన్లు స్పష్టం చేశాయి. వారానికి 5 రోజుల బ్యాంకింగ్ విధానాన్ని తక్షణమే అమలు చేయాలన్నదే తమ ప్రధాన డిమాండ్ అని యునైటెడ్ ఫోరమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (యూఎఫ్బీయూ) పేర్కొంది.
ప్రభుత్వంతో జరిపిన సంప్రదింపులు కొలిక్కి రాకపోవడంతో సెప్టెంబర్ 11న తలపెట్టిన దేశవ్యాప్త సమ్మెకే కట్టుబడి ఉన్నామని బ్యాంక్ ఉద్యోగ సంఘాలు తేల్చిచెప్పాయి. వారానికి ఐదు రోజుల పనిదినాలను తక్షణమే అమలు చేయాలని లేదా నిలకడైన కాలపరిమితితో కూడిన హామీ ఇవ్వాలని యునైటెడ్ ఫోరమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (యూఎఫ్బీయూ) డిమాండ్ చేసింది.
ఫలించని సంప్రదింపులు
చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్ (సెంట్రల్) కార్యాలయంలో యూఎఫ్బీయూ ప్రతినిధులు, ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీఏ), డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (డీఎఫ్ఎస్) అధికారులతో ఆన్లైన్ వేదికగా చర్చలు జరిపారు. సెప్టెంబర్ 11 నుంచి 13 వరకు న్యూఢిల్లీలో బ్రిక్స్ (BRICS) దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో సమ్మె నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించాలని అధికారులు కోరారు.
అయితే ఐదు రోజుల పనిదినాలపై స్పష్టమైన హామీ లభించనందున సమ్మె నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేమని యూనియన్ నాయకులు స్పష్టం చేశారు. "ఐదు రోజుల పనిదినాల ప్రతిపాదనపై ఎలాంటి పురోగతి లేదు. అందుకే సమ్మె యథాతథంగా కొనసాగుతుంది" అని ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ కాన్ఫెడరేషన్ (ఏఐబీఓసీ) ప్రధాన కార్యదర్శి రూపామ్ రాయ్ వెల్లడించారు.
తీవ్రం కానున్న నిరసనలు
సెప్టెంబర్ 11న జరగనున్న సమ్మె తమ పోరాటంలో మొదటి భాగం మాత్రమేనని యూఎఫ్బీయూ వెల్లడించింది. డిమాండ్లు నెరవేరకపోతే సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు మూడు రోజుల పాటు వరుసగా దేశవ్యాప్త సమ్మె నిర్వహించనున్నారు. అప్పటికీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే అక్టోబర్ 26 నుంచి నిరవధిక సమ్మె చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు.
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) ఈ సమ్మె నోటీసు అందిందని స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు సమాచారం ఇచ్చింది. సమ్మె రోజున బ్రాంచీల్లో సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.
ఏళ్ల నాటి ఐదు రోజుల పనిదినాల డిమాండ్
వారానికి ఐదు రోజుల బ్యాంకింగ్ డిమాండ్ సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉంది. మార్చి 2024లో కుదిరిన 12వ ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం (12th Bipartite Settlement) ప్రకారం, సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు రోజువారీ పనివేళలను స్వల్పంగా పెంచి, శనివారాలకు సెలవు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు.
ఈ ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం పంపినప్పటికీ ఇప్పటివరకు నిర్ణయం తీసుకోలేదు. వారానికి ఐదు రోజులు పనిచేసినప్పటికీ సోమ నుంచి శుక్రవారం వరకు పనివేళలు పెరుగుతాయి కాబట్టి వినియోగదారులకు సేవల విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని యూనియన్లు చెబుతున్నాయి.
పీఎల్ఐ స్కీమ్పై అసంతృప్తి
పెర్ఫార్మెన్స్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (పీఎల్ఐ) స్కీమ్పై బ్యాంక్ ఉద్యోగులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 7న సవరించిన పీఎల్ఐ అమలును నిలిపివేసింది. రాబోయే వేతన సవరణ చర్చల్లో ఈ అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని ఆర్థిక శాఖ తెలిపినప్పటికీ, సమ్మె విరమించేందుకు యూనియన్లు నిరాకరించాయి. కొత్త పీఎల్ఐ విధానం స్కేల్-IV అంతకంటే ఎక్కువ కేడర్ ఉన్న ఉన్నతాధికారులకే ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని ఉద్యోగులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ సమ్మె పిలుపులో ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ (ఏఐబీఈఏ), ఏఐబీఓసీ, ఎన్సీబీఈ, ఏఐబీఓఏ, బెఫీ (BEFI), ఐఎన్బీఈఎఫ్, ఐఎన్బీఓసీ వంటి 7 ప్రధాన బ్యాంకింగ్ సంఘాలు భాగస్వామ్యంగా ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More