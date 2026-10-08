Starlink India : ఇండియాలో స్టార్లింక్ ఎంట్రీపై ఎలాన్ మస్క్ సంచలన ఆరోపణలు- కేంద్రం కౌంటర్!
భారతదేశంలో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలు ప్రారంభించకుండా కొందరు వ్యాపార దిగ్గజాలు అడ్డుకుంటున్నారని స్పేస్ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఆరోపణలను తక్షణమే తిరస్కరించిన భారత ప్రభుత్వం, అవన్నీ కేవలం నిరాధారమైన పుకార్లని స్పష్టం చేసింది.
ఇండియాలోకి శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించే స్టార్లింక్ ఎంట్రీకి సంబంధించి 'స్పేస్ఎక్స్', ఎక్స్, టెస్లా అధినేత, ట్రిలియనీర్ ఎలాన్ మస్క్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. దేశంలోకి శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ రాకుండా కొందరు వ్యాపార దిగ్గజాలు తమ ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. అదే సమయంలో భారత్లోని మారుమూల, డిజిటల్ కనెక్టివిటీ లేని ప్రాంతాలకు స్టార్లింక్ సేవలు ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్నారు.
"భారత ప్రజలపై తమ ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కొందరు వ్యాపార దిగ్గజాలు మమ్మల్ని అడ్డుకోవడం అత్యంత విచారకరం. ఆ వ్యాపారవేత్తలు ఎవరో మీరు సులభంగా ఊహించవచ్చు. ఇది భారత ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నేరం," అని మస్క్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఆరోపించారు. దేశంలో బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలు ప్రారంభించేందుకు తుది అనుమతుల కోసం నిరీక్షిస్తున్న సమయంలో మస్క్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు దేశీయ టెలికామ్ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపాయి.
మస్క్కి చెందిన వ్యోమనౌక తయారీ సంస్థ స్పేస్ఎక్స్ కిందకు ఈ స్టార్లింక్ వస్తుంది.
"ఆరోపణలు నిరాధారం, అవాస్తవం"- కేంద్రం
అపర కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్ చేసిన తీవ్ర వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ అక్టోబర్ 8న అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దేశంలో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ నిబంధనలు వివక్షాపూరితంగా ఉన్నాయన్న ఆరోపణలను ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది.
"సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యాప్తి చెందుతున్న ఆరోపణలు కేవలం నిరాధారమైనవి, అవాస్తవాలు. శాటిలైట్ సేవలతో సహా అన్ని రకాల టెలికామ్ సేవల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత పారదర్శకమైన, సమన్యాయంతో కూడిన నిబంధనలనే అమలు చేస్తోంది," అని మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
భారత్లో గ్లోబల్ మొబైల్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్స్ బై శాటిలైట్ (జీఎంపీసీఎస్) సేవల కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు మూడు సంస్థలకు లైసెన్సులు మంజూరు చేసింది. మస్క్కు చెందిన 'స్టార్లింక్'తో పాటు భారతీ ఎయిర్టెల్ మద్దతు ఉన్న 'ఈయుటెల్శాట్ వన్వెబ్', ముఖేష్ అంబానీ సారథ్యంలోని 'జియో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్' ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
వినియోగదారుల భద్రత, డేటా రక్షణకు సంబంధించి ప్రభుత్వం విధించిన భద్రతా ప్రమాణాలను ఈ మూడూ నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. "ప్రస్తుతం ఈ మూడు సంస్థలకు సంబంధించిన భద్రతా సమీక్షల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది," అని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఈ ప్రక్రియ పూర్తై, స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపులు జరిగిన తర్వాతే ఏ సంస్థ అయినా వాణిజ్య సేవలను ప్రారంభించగలదు.
ఎయిర్టెల్తో భాగస్వామ్యం, 20 గేట్వే సైట్లు సిద్ధం..
ఒకవైపు మస్క్ ఆరోపణలు చేస్తుండగా, మరోవైపు స్పేస్ఎక్స్ ప్రతినిధులు భారత్లో తమ సన్నద్ధతను వెల్లడించారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ (ఐఎంసీ) సదస్సులో స్టార్లింక్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లోరెన్ డ్రేయర్ మాట్లాడుతూ కీలక విషయాలు పంచుకున్నారు.
"భారతదేశ భద్రతా నిబంధనలు, చట్టాలకు సంపూర్ణంగా లోబడి మేము స్టార్లింక్ కార్యకలాపాలను రూపొందించాం. భారతీయ వినియోగదారుల డేటా దేశ సరిహద్దులు దాటకుండా ఇక్కడే భద్రపరిచేలా అన్ని స్థాయిల్లో నియంత్రణలు ఏర్పాటు చేశాం," అని లోరెన్ డ్రేయర్ పేర్కొన్నారు. భారత్లో సేవలు అందించేందుకు ఇప్పటికే 20 గేట్వే సైట్లను, వందలాది యాంటీనాలను సిద్ధం చేశామని తెలిపారు.
"భారత్ సిద్ధమైన మరుక్షణమే సేవలు అందించడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము. గత ఐదేళ్లుగా భారతీయ నిబంధనకర్తలు, ఆపరేటర్లతో కలిసి పనిచేస్తున్నాము," అని ఆమె చెప్పారు. మారుమూల ప్రాంతాలకు ఇంటర్నెట్ అందించే ప్రక్రియను ఏళ్ల తరబడి కాకుండా నిమిషాల్లోనే పూర్తి చేయవచ్చని వివరించారు.
ఇదిలా ఉండగా, స్పేస్ఎక్స్ గతంలోనే భారతీ ఎయిర్టెల్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఎయిర్టెల్ రీటైల్ స్టోర్ల ద్వారా స్టార్లింక్ పరికరాల విక్రయం, కార్పొరేట్ కస్టమర్లకు సేవలు అందించడం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులకు కనెక్టివిటీ విస్తరించడం వంటి అంశాలపై ఇరు సంస్థలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి.
తుది అనుమతులపైనే కనెక్టివిటీ భవిష్యత్తు!
భూమికి దగ్గరగా ఉండే లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ (ఎల్ఈఓ) ఉపగ్రహాల ద్వారా స్టార్లింక్ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందిస్తుంది. సంప్రదాయ ఫైబర్ లేదా కేబుల్ నెట్వర్క్లు వెళ్లలేని అడవులు, పర్వత ప్రాంతాలు, సరిహద్దు గ్రామాలకు ఇది ఎంతో కీలకం. అయితే విదేశీ పెట్టుబడుల అనుమతులు, సెక్యూర్ డేటా లోకలైజేషన్ తనిఖీలు, స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపుల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే భారతదేశంలో స్టార్లింక్ తన పూర్తి స్థాయి వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More