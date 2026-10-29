BEL Recruitment 2026: బీఈ, బీటెక్ పూర్తి చేసినవారికి 350 ఉద్యోగాలు
భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL) 350 ప్రొబేషనరీ ఇంజనీర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత, ఎంపిక విధానం, దరఖాస్తు తుది గడువు వివరాలు ఇవే.
కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని నవరత్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL) ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు గొప్ప అవకాశం కల్పించింది. వివిధ యూనిట్లలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రొబేషనరీ ఇంజనీర్ (E-II) పోస్టుల భర్తీ కోసం అధికారికంగా రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా మొత్తం 350 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో స్థిరపడాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఇది సువర్ణావకాశం. ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు బెల్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్ పద్ధతిలో దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు. దరఖాస్తుల సమర్పణకు 2026 నవంబర్ 18వ తేదీని ఆఖరి తేదీగా నిర్ణయించారు.
విభాగాల వారీగా ఖాళీల వివరాలు
ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ ద్వారా ఇంజనీరింగ్ రంగానికి చెందిన రెండు కీలక విభాగాల్లో ప్రొబేషనరీ ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు.
- ప్రొబేషనరీ ఇంజనీర్ / E-II (ఎలక్ట్రానిక్స్): 200 పోస్టులు
- ప్రొబేషనరీ ఇంజనీర్ / E-II (మెకానికల్): 150 పోస్టులు
విద్యా అర్హతలు, నిబంధనలు
ఎలక్ట్రానిక్స్ పోస్టులు: అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్, కమ్యూనికేషన్, లేదా టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగాల్లో నాలుగేళ్ల వ్యవధి గల బీఈ, బీటెక్ లేదా బీఎస్సీ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
మెకానికల్ పోస్టులు: అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో నాలుగేళ్ల బీఈ, బీటెక్ లేదా బీఎస్సీ ఇంజనీరింగ్ కోర్సు ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
ఎంపిక విధానం, మార్కుల కేటాయింపు
అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించడానికి రెండు దశల విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT), ముఖాముఖి (ఇంటర్వ్యూ) ఆధారంగా ప్రతిభావంతులను ఎంపిక చేస్తారు.
కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలో సాధించిన ప్రతిభను బట్టి డిసిప్లిన్, కేటగిరీల వారీగా 1:5 నిష్పత్తిలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
అర్హత సాధించడానికి జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు సిబిటి, ఇంటర్వ్యూ రెండింటిలోనూ విడివిడిగా కనీసం 35 శాతం మార్కులు సాధించడం తప్పనిసరి.
ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ (PwBD) కేటగిరీ అభ్యర్థులు రెండింటిలోనూ విడివిడిగా కనీసం 30 శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.
తుది ఎంపిక జాబితా కోసం కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షకు 85 మార్కుల వెయిటేజీ, ఇంటర్వ్యూ రౌండ్కు 15 మార్కుల వెయిటేజీ కేటాయించారు.
దరఖాస్తు రుసుము, చెల్లింపు మార్గాలు
జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ (NCL) వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు రుసుము కింద ₹1,000 తో పాటు జీఎస్టీ కలిపి మొత్తం ₹1,180 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా యూపీఐ (UPI) ఆన్లైన్ విధానాల ద్వారా మాత్రమే ఈ ఫీజును స్వీకరిస్తారు. దరఖాస్తు నింపే ముందు అభ్యర్థులు అధికారిక నోటిఫికేషన్ను వివరంగా చదువుకోవాలని బెల్ యాజమాన్యం సూచించింది.
నోటిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More