బెంగాల్లో పగ ప్రతీకారం: సువేందు అధికారి కీలక అనుచరుడి కాల్చివేత
పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన 48 గంటలు గడవకముందే రాష్ట్రంలో మళ్ళీ హింస ప్రజ్వరిల్లింది. బీజేపీ కీలక నేత, ప్రతిపక్ష నాయకుడు సువేందు అధికారికి అత్యంత సన్నిహితుడైన చంద్రనాథ్ రథ్ను దుండగులు కాల్చి చంపడం ఇప్పుడు కలకలం రేపుతోంది.
బుధవారం రాత్రి సుమారు 10:30 గంటల సమయంలో చంద్రనాథ్ రథ్ తన విధులు ముగించుకుని ఎస్యూవీలో ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్నారు. ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని డోల్తాలా సమీపంలోకి రాగానే, పక్కా స్కెచ్తో పొంచి ఉన్న దుండగులు ఆయన వాహనాన్ని అడ్డుకున్నారు. ముందుగా ఒక చిన్న కారు ఆయన ఎస్యూవీకి అడ్డంగా వచ్చి నిలిచిపోయింది. వాహనం ఆగడమే ఆలస్యం.. మోటార్ సైకిల్పై వెంబడిస్తున్న అండర్ వరల్డ్ తరహా దుండగులు చంద్రనాథ్పై అతి సమీపం నుంచి బుల్లెట్ల వర్షం కురిపించారు.
ఈ దాడిలో చంద్రనాథ్ శరీరంలోకి మూడు బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లాయి. రెండు బుల్లెట్లు నేరుగా గుండెను తాకగా, మరొకటి పొట్ట భాగంలోకి దిగింది. తీవ్ర రక్తస్రావంతో పడి ఉన్న ఆయన్ను ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే ప్రాణాలు విడిచినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఈ దాడిలో ఆయన డ్రైవర్ కూడా తీవ్రంగా గాయపడి, ప్రస్తుతం కోల్కతాలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు.
బెంగాల్లో 'మహా జంగిల్ రాజ్': సువేందు ఆగ్రహం
ఘటన తెలిసిన వెంటనే శుభేందు అధికారి ఆస్పత్రికి చేరుకుని చంద్రనాథ్ మృతదేహాన్ని చూసి చలించిపోయారు. "ఇది ముమ్మాటికీ రాజకీయ ప్రేరేపిత హత్య. దాడికి ముందు దుండగులు రెక్కీ నిర్వహించినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది" అని ఆయన ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో గత 15 ఏళ్లుగా 'మహా జంగిల్ రాజ్' నడుస్తోందని, త్వరలోనే నేరస్థులందరినీ ఏరివేస్తామని తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరించారు.
అయితే, కార్యకర్తలు ఎవరూ చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దని, శాంతియుతంగా ఉండాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో కూడా ఈ విషయంపై మాట్లాడినట్లు ఆయన తెలిపారు. బెంగాల్లో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని చెప్పడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనమని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సమీక్ భట్టాచార్య పేర్కొన్నారు.
"ప్రతిపక్ష నేత పర్సనల్ అసిస్టెంట్ను చంపడం ద్వారా రాష్ట్రంలో భయానక వాతావరణం సృష్టించాలని చూస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తిపై జరిగిన దాడి కాదు, ప్రజాస్వామ్యంపై జరిగిన దాడి" అని సమీక్ భట్టాచార్య మండిపడ్డారు.
టీఎంసీ ఎదురుదాడి.. సీబీఐ విచారణకు డిమాండ్
బీజేపీ ఆరోపణలను అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) తిప్పికొట్టింది. ఈ హత్యను తాము ఖండిస్తున్నామని, దీనిపై కోర్టు పర్యవేక్షణలో సీబీఐ విచారణ జరగాలని డిమాండ్ చేసింది. గత మూడు రోజుల్లో బీజేపీ శ్రేణుల చేతుల్లో తమ పార్టీకి చెందిన ముగ్గురు కార్యకర్తలు ప్రాణాలు కోల్పోయారని టీఎంసీ ఒక ప్రకటనలో ఆరోపించింది. రాజకీయ లబ్ధి కోసమే బీజేపీ ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తోందని మమతా బెనర్జీ వర్గం పేర్కొంది.
పోలీసుల దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు
పశ్చిమ బెంగాల్ డీజీపీ సిద్ధనాథ్ గుప్తా ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. నిందితులు వాడిన చిన్న కారును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ కారు నంబర్ ప్లేట్ సిలిగురి ప్రాంతానికి చెందినదిగా ఉన్నప్పటికీ, అది ట్యాంపరింగ్ జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీని విశ్లేషిస్తున్నామని, నిందితులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని బరాసత్ ఎస్పీ పుష్ప వెల్లడించారు.
బెంగాల్లో ఎన్నికల తర్వాత హింస అనేది ఒక ఆనవాయితీగా మారిపోవడం దురదృష్టకరం. గత ఎన్నికల సమయంలో కూడా వందలాది మంది ఇళ్లు కోల్పోయి, ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఉదంతాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత హత్య ఉదంతం బెంగాల్ రాజకీయాలను మళ్ళీ యుద్ధభూమిగా మార్చేలా కనిపిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. చంద్రనాథ్ రథ్ ఎవరు? ఆయనకు సువేందు అధికారితో ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?
చంద్రనాథ్ రథ్ పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు సువేందు అధికారికి ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసేవారు. ఆయన సువేందుకు అత్యంత నమ్మకస్తుడైన వ్యక్తిగా రాజకీయ వర్గాల్లో గుర్తింపు పొందారు.
2. హత్య జరిగిన తీరు ఎలా ఉంది?
మధ్యమగ్రామ్ సమీపంలోని డోల్తాలా వద్ద మోటార్ సైకిల్పై వచ్చిన దుండగులు చంద్రనాథ్ వాహనాన్ని అడ్డుకుని, పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్ నుండి కాల్పులు జరిపారు. ఆయన గుండెలోకి రెండు బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
3. ఈ హత్యపై బీజేపీ స్పందన ఏమిటి?
దీనిని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) చేయించిన 'టార్గెటెడ్ అస్సాసినేషన్' (లక్ష్యిత హత్య) అని బీజేపీ ఆరోపిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ అయ్యిందని, దీనిపై కేంద్రం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
4. పోలీసులు ఏయే ఆధారాలు సేకరించారు?
పోలీసులు ఘటనా స్థలం నుండి బుల్లెట్ షెల్స్ సేకరించారు. దాడికి వాడినట్లు భావిస్తున్న ఒక కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దాని నంబర్ ప్లేట్ నకిలీదిగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితుల గుర్తింపు కోసం సీసీటీవీ దృశ్యాలను విశ్లేషిస్తున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.