నాపై భౌతిక దాడికి దిగారు.. మమతా బెనర్జీ ఆరోపణలు
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ భారీ విజయం సాధించిన వేళ, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఈసీపై ఆరోపణలు గుప్పించారు. కౌంటింగ్ కేంద్రంలో తనపై భౌతిక దాడి జరిగిందని, ఎన్నికల సంఘం అండతోనే బీజేపీ ఓట్లను దొంగిలించిందని ఆమె తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఊహించని మలుపు చోటుచేసుకుంది. దశాబ్ద కాలానికి పైగా తిరుగులేని శక్తిగా ఉన్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) కోటను బీజేపీ బద్దలు కొట్టింది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోరులో బీజేపీ 207 స్థానాలను కైవసం చేసుకోగా, అధికార టీఎంసీ కేవలం 80 స్థానాలకే పరిమితమైంది. అయితే, ఈ ఫలితాలను మమతా బెనర్జీ ఏమాత్రం అంగీకరించడం లేదు. మంగళవారం కోల్కతాలోని కాళీఘాట్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె ఎన్నికల సంఘంపై, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.
కౌంటింగ్ కేంద్రంలో దాడి: దీదీ సంచలన ఆరోపణ
"నేను బీజేపీతో పోరాడలేదు, కాషాయ దళానికి ఏజెంట్లా పనిచేసిన ఎన్నికల సంఘంతో పోరాడాను" అంటూ మమత తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కౌంటింగ్ కేంద్రం లోపల తనను నెట్టేశారని, కాలితో తన్నారని, తనపై భౌతిక దాడికి దిగారని ఆమె వాపోయారు. ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తిపై కౌంటింగ్ కేంద్రంలోనే ఇటువంటి దాడి జరగడం ప్రజాస్వామ్యానికే సిగ్గుచేటని ఆమె అభివర్ణించారు. బీజేపీ అక్రమంగా గెలవడానికి వీలుగా ఈసీ కౌంటింగ్ను మధ్యలోనే నిలిపివేసిందని ఆమె ఆరోపించారు.
హింస, భయాందోళనలు
బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. టీఎంసీ కార్యకర్తల ఇళ్లను కూల్చివేస్తున్నారని, మహిళలను అత్యాచారం చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారని మమత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఇలాంటి అరాచకాలకు పాల్పడటం గతంలో ఎన్నడూ చూడలేదు. ఇది ప్రజా తీర్పు కాదు, కుట్రపూరిత ఓటమి" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
పదవికి రాజీనామా చేసేది లేదు
సాధారణంగా ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రులు రాజీనామా చేయడం ఆనవాయితీ. కానీ, మమతా బెనర్జీ ఇందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. "నేను రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదు. ప్రజలు మమ్మల్ని తిరస్కరించలేదు, కేవలం కుట్ర ద్వారా మమ్మల్ని ఓడించారు" అని ఆమె కుండబద్దలు కొట్టారు. ఇండియా (INDIA) కూటమిలోని నాయకులందరూ కలిసి ఈ అక్రమాలపై పోరాటం చేస్తామని ఆమె ప్రకటించారు.
బెంగాల్ రాజకీయాల్లో అనిశ్చితి
బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఈ ఫలితాలు ఒక కొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపాయి. ఒకవైపు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమవుతుండగా, మరోవైపు మమత చేస్తున్న ఆరోపణలు, రాజీనామా చేయనన్న మొండిపట్టు రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగ సంక్షోభానికి దారితీసేలా కనిపిస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఈ వివాదం న్యాయస్థానాలకు చేరుతుందా లేదా ప్రజా క్షేత్రంలోనే తేలుతుందో చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకుంది?
ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన ఫలితాల ప్రకారం బీజేపీ 207 స్థానాల్లో విజయం సాధించగా, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) 80 స్థానాలకు పరిమితమైంది.
2. మమతా బెనర్జీ చేసిన ప్రధాన ఆరోపణ ఏమిటి?
ఎన్నికల సంఘం (EC) బీజేపీకి అనుకూలంగా పనిచేసిందని, ఓట్లను దొంగిలించడంలో సహకరించిందని ఆమె ఆరోపించారు. అలాగే కౌంటింగ్ కేంద్రంలో తనపై భౌతిక దాడి జరిగిందని పేర్కొన్నారు.
3. మమతా బెనర్జీ రాజీనామా చేశారా?
లేదు, తాను రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ ఓటమి కుట్ర ఫలితమని ఆమె వాదిస్తున్నారు.
4. ఇండియా (INDIA) కూటమి స్పందన ఏమిటి?
బీజేపీ అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఇండియా కూటమి నాయకులందరూ ఏకమై పోరాడుతామని మమతా బెనర్జీ వెల్లడించారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More