బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ మమతకు బిగ్ షాక్.. కౌంటింగ్ ప్రక్రియపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు వేళ తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సిబ్బందిని నియమించాలన్న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) నిర్ణయం నిబంధనలకు విరుద్ధమేమీ కాదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల కోసం యావత్ దేశం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న వేళ, అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) పార్టీకి సుప్రీంకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను, పీఎస్యూ (PSU) సిబ్బందిని కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్లుగా నియమించాలన్న ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను అత్యున్నత న్యాయస్థానం తోసిపుచ్చింది. శనివారం జరిగిన విచారణలో ఎన్నికల సంఘం జారీ చేసిన సర్క్యులర్ చట్టబద్ధమేనని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది.
నిబంధనలకు విరుద్ధం కాదు: సుప్రీంకోర్టు
జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ, జస్టిస్ జైమాల్య బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కీలక అంశంపై విచారణ చేపట్టింది. కౌంటింగ్ సిబ్బందిని ఎంపిక చేసే పూర్తి అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి ఉంటుందని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
"కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులనే కౌంటింగ్ సిబ్బందిగా ఎంపిక చేయాలని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించుకోవచ్చు. అందులో తప్పేమీ లేదు. ఆ సర్క్యులర్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉందని మేము భావించడం లేదు" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ సిబ్బందిని మాత్రమే వినియోగించడం "ప్రపోర్షనేట్ రిప్రజెంటేషన్" (దామాషా ప్రాతినిధ్యం) సూత్రానికి విరుద్ధమని టీఎంసీ తరపున సీనియర్ అడ్వకేట్ కపిల్ సిబల్ వాదించారు. అయితే, సిబ్బంది ఎవరైనా వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులేనని, వారి నియామకంలో ఈ వివక్ష చూపడం సరికాదని న్యాయమూర్తులు పేర్కొన్నారు.
టీఎంసీ వాదనలో వైరుధ్యంపై అసహనం
విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం టీఎంసీ ద్వంద్వ వైఖరిని ఎండగట్టింది. ఒకవైపు ఎన్నికల సంఘం సర్క్యులర్ను సవాల్ చేస్తూనే, మరోవైపు అదే సర్క్యులర్ను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని కోరడం ఏంటని జస్టిస్ బాగ్చీ ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా ఈ ప్రక్రియలో భాగస్వాములను చేయాలని టీఎంసీ కోరగా, ఈ విషయంలో ఈసీ ప్రతినిధి ఇచ్చిన హామీని కోర్టు రికార్డు చేసింది.
"ఏప్రిల్ 13న జారీ చేసిన సర్క్యులర్ను అక్షరాలా అమలు చేస్తాం. ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సిబ్బంది భాగస్వామ్యం కూడా ఉంటుంది" అని ఎన్నికల సంఘం తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు వివరించారు.
కౌంటింగ్లో పారదర్శకతపై భరోసా
ఓట్ల లెక్కింపులో అక్రమాలు జరుగుతాయేమోనన్న టీఎంసీ ఆందోళనలను కోర్టు కొట్టిపారేసింది. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద పార్టీ ఏజెంట్లు ఉంటారు కాబట్టి పారదర్శకతకు ఎలాంటి ముప్పు ఉండదని భరోసా ఇచ్చింది.
"కౌంటింగ్ సమయంలో టీఎంసీ ప్రతినిధులు అక్కడే ఉంటారు. ప్రక్రియ అంతా వారి సమక్షంలోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు" అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
అంతేకాకుండా, కౌంటింగ్ ప్రక్రియకు సారథ్యం వహించే 'రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్' రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగేనని, కాబట్టి ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు జరుగుతాయని భావించడం సరికాదని ఎన్నికల సంఘం వాదించింది. ఈ వాదనతో ఏకీభవించిన సుప్రీంకోర్టు, ఈ విషయంలో అదనపు ఆదేశాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేస్తూ కేసును ముగించింది.
బెంగాల్ రాజకీయాలపై దీని ప్రభావం ఏంటి?
బెంగాల్లో గత ఎన్నికల సమయంలో హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం, ఈసారి కూడా పోలింగ్ సమయంలో పలుచోట్ల ఉద్రిక్తతలు తలెత్తడంతో ఎన్నికల సంఘం కౌంటింగ్ విషయంలో కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సిబ్బందిపై అధికార పార్టీ ప్రభావం ఉంటుందన్న కారణంతోనే ఈసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్లుగా ఎవరిని నియమిస్తారు?
సాధారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను నియమిస్తారు. అయితే, ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో పారదర్శకత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను లేదా పీఎస్యూ సిబ్బందిని నియమించే అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి ఉంటుంది.
2. సుప్రీంకోర్టులో టీఎంసీ ప్రధాన అభ్యంతరం ఏమిటి?
కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ సిబ్బందిని మాత్రమే కౌంటింగ్ కోసం ఉపయోగించడం వల్ల పక్షపాత ధోరణి ఉండే అవకాశం ఉందని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా సమానంగా తీసుకోవాలని టీఎంసీ వాదించింది.
3. కౌంటింగ్ ప్రక్రియకు బాధ్యుడు ఎవరు?
ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియకు 'రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్' (RO) బాధ్యత వహిస్తారు. పశ్చిమ బెంగాల్ విషయంలో ఈ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగే కావడం గమనార్హం.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More