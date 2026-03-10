పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నగారా ఎప్పుడు? కౌంట్డౌన్ షురూ.. ఈసీ కీలక పర్యటన
పశ్చిమ బెంగాల్ సహా ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీల ప్రకటనకు రంగం సిద్ధమైంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బృందం ప్రస్తుతం కోల్కతాలో పర్యటిస్తోంది. త్వరలోనే ఎన్నికల షెడ్యూల్ వెలువడే అవకాశం ఉంది.
కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సన్నద్ధతను సమీక్షించేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తోంది. ముఖ్య ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేష్ కుమార్, ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధూ, వివేక్ జోషిలతో కూడిన బృందం సోమవారం కోల్కతాలో ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించింది. ఇప్పటికే కేరళ, తమిళనాడు, అస్సాం, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో పర్యటన ముగించుకున్న ఈసీ బృందానికి, పశ్చిమ బెంగాల్ చివరి పర్యటన.
ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు?
సాధారణంగా ఎన్నికల సంఘం ఏదైనా రాష్ట్రంలో క్షేత్రస్థాయి సమీక్ష పూర్తి చేసిన ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే షెడ్యూల్ను ప్రకటిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈసీ బృందం మార్చి 10న బెంగాల్ పర్యటన ముగించుకుని ఢిల్లీకి తిరిగి వెళ్లనుంది. కాబట్టి, మార్చి 10 తర్వాత ఎప్పుడైనా ఎన్నికల తేదీలు వెలువడే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
రాష్ట్రం / యూటీ అసెంబ్లీ గడువు ముగిసే తేదీ
|రాష్ట్రం/యూటీ
|గడువు తేదీ
|పశ్చిమ బెంగాల్
|మే 7, 2026
|తమిళనాడు
|మే 10, 2026
|అస్సాం
|మే 20, 2026
|కేరళ
|మే 23, 2026
|పుదుచ్చేరి
|జూన్ 15, 2026
రాజకీయ పార్టీల డిమాండ్లు ఇవే..
సోమవారం రాజకీయ పార్టీలతో జరిగిన సమావేశంలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో మొత్తం 294 స్థానాలు ఉండగా, ఎన్నికల నిర్వహణపై పార్టీలు భిన్న స్వరాలు వినిపించాయి.
- బీజేపీ: "ఎన్నికలను ఒకటి లేదా రెండు విడతల్లోనే ముగించాలి. ఆరు వారాల పాటు సుదీర్ఘంగా 7-8 విడతల్లో నిర్వహించవద్దు" అని బీజేపీ ప్రతినిధుల బృందం కోరింది. అలాగే రాష్ట్రంలో హింస లేని ఎన్నికలు జరిగేలా చూడాలని 16 అంశాలతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని సమర్పించింది.
- తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC): అధికార పార్టీ ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) ప్రక్రియపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా ఉండాలని, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను పూర్తిగా పాటించాలని డిమాండ్ చేసింది.
- సిపిఎం (CPI-M): ఎన్నికలను ఒకే విడతలో నిర్వహించాలని కోరింది. "ఎక్కువ విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఒక నియోజకవర్గం నుంచి మరో నియోజకవర్గానికి సులభంగా తరలివెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఎన్నికల నిష్పక్షపాతాన్ని దెబ్బతీస్తుంది" అని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మహమ్మద్ సలీమ్ పేర్కొన్నారు.
గతంలో, అంటే 2011 నుండి బెంగాల్లో కనీసం ఐదు విడతల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. 2021లో ఏకంగా ఎనిమిది విడతల్లో పోలింగ్ నిర్వహించారు.
ఓటర్ల జాబితాలో భారీ మార్పులు
ఈసారి ఎన్నికల కంటే ముందు నిర్వహించిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (SIR)లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గతంతో పోలిస్తే పలు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల సంఖ్య తగ్గింది.
- తమిళనాడులో 11.55%, కేరళలో 3.22%, పుదుచ్చేరిలో 7.57% ఓటర్లు తగ్గారు.
- పశ్చిమ బెంగాల్లో 8% ఓటర్లు తగ్గారు. అయితే బెంగాల్లో ఫిబ్రవరి 28న విడుదల చేసిన జాబితాలో సుమారు 60 లక్షల మంది ఓటర్లను 'అడ్జుడికేషన్' (న్యాయ నిర్ణయం) కేటగిరీలో ఉంచారు. వీరిపై కోర్టు నియమించిన అధికారులు తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. క్లియరెన్స్ వచ్చిన తర్వాతే వీరు ఓటు వేసేందుకు అర్హత సాధిస్తారు.
2021 ఎన్నికల ముఖచిత్రం
గత 2021 ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించింది. హోరాహోరీ పోరు ఉంటుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేసినప్పటికీ, టీఎంసీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. 77 సీట్లతో బీజేపీ ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా అవతరించింది. అయితే, బెంగాల్ రాజకీయ చరిత్రలో తొలిసారిగా కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీలు ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేకపోయాయి.
ఈసారి కూడా ప్రధాన పోరు మమతా బెనర్జీ (TMC) వర్సెస్ బీజేపీ అన్నట్టుగానే సాగుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల తేదీలు ఎప్పుడు వస్తాయి?
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మార్చి 10న బెంగాల్ పర్యటన ముగించుకున్న తర్వాత, ఈ వారంలో తేదీలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
2. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్ని అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి?
రాష్ట్రంలో మొత్తం 294 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి.
3. ప్రస్తుతం బెంగాల్ అసెంబ్లీ గడువు ఎప్పటి వరకు ఉంది?
ప్రస్తుత అసెంబ్లీ గడువు మే 7, 2026తో ముగుస్తుంది.
4. 2021 ఎన్నికల్లో ఎన్ని విడతల్లో పోలింగ్ జరిగింది?
గత ఎన్నికలు మొత్తం ఎనిమిది విడతల్లో జరిగాయి.