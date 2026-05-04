    బెంగాల్‌ కౌంటింగ్‌: ఈ అంకెలు ఫేక్.. అసలు సినిమా ముందుంది – మమతా బెనర్జీ

    బెంగాల్ అసెంబ్లీలో బీజేపీ మ్యాజిక్ ఫిగర్ (148) దాటి 181 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. టీఎంసీ కేవలం 90 స్థానాల్లోనే ఉండటంతో దీదీ ఓటమి ఖాయమని విశ్లేషణలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ బీజేపీ, ఎన్నికల కమిషన్ కుమ్మక్కై తప్పుడు అంకెలను చూపిస్తున్నారని ఆరోపించారు.

    Published on: May 04, 2026 1:32 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాలు భారత రాజకీయాల్లోనే అత్యంత ఉత్కంఠభరిత ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బీజేపీ ఏకంగా 181 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉండటంతో, మమతా బెనర్జీ కోట కూలిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, ఈ ఫలితాలను ‘నకిలీవి’గా కొట్టిపారేస్తూ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల నుంచి తన ఏజెంట్లు ఎవరూ బయటకు రావద్దని, సాయంత్రానికి ఫలితాలు తలకిందులవుతాయని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    మమతా బెనర్జీ (ఫైల్) (PTI)
    మమతా బెనర్జీ చేసిన 5 ప్రధాన ఆరోపణలు:

    తప్పుడు సమాచారం: టీఎంసీ ఇప్పటికీ సుమారు 100 నియోజకవర్గాల్లో ముందంజలో ఉందని, కానీ ఆ సమాచారాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ బయటపెట్టడం లేదని ఆమె ఆరోపించారు.

    వ్యూహాత్మక జాప్యం: టీఎంసీ గెలిచే అవకాశాలున్న చోట ట్రెండ్స్ చూపించకుండా జాప్యం చేస్తున్నారని, ఇది బీజేపీ కుట్రలో భాగమని పేర్కొన్నారు.

    14-18 రౌండ్ల తర్వాత అసలు మజా: "ఇప్పుడు వస్తున్న నంబర్లు అన్నీ ఫేక్. 14 నుంచి 18 రౌండ్లు పూర్తి కాగానే టేబుల్స్ అన్నీ తిరగబడతాయి. అప్పటి వరకు ఓపిక పట్టండి, కౌంటింగ్ హాల్స్ వదిలి వెళ్లకండి" అని కార్యకర్తలకు సూచించారు.

    SIR పేరుతో ఓట్ల దోపిడీ: కేంద్ర ప్రభుత్వం, బీజేపీ కలిసి ‘SIR’ పేరుతో ఓట్లను లూటీ చేశాయని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారని ఆమె తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.

    అన్ని వైపుల నుంచి వేధింపులు: తమ పార్టీని అన్ని దిశల నుంచి వేధిస్తున్నారని, టీఎంసీని అణగదొక్కేందుకు కేంద్ర బలగాలను, అధికారులను వాడుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    భవానీపూర్.. నందిగ్రామ్: దోబూచులాడుతున్న ఫలితాలు

    అత్యంత కీలకమైన భవానీపూర్ నియోజకవర్గంలో మమతా బెనర్జీ పరిస్థితి ప్రతి రౌండ్‌కు మారుతోంది. మొదటి రౌండ్‌లో ఆధిక్యంలో ఉన్న ఆమె, రెండో రౌండ్‌లో వెనుకంజలోకి వెళ్లారు, మళ్లీ మూడో రౌండ్‌లో పుంజుకున్నారు. మరోవైపు, నందిగ్రామ్‌లో సువేందు అధికారి తన ఆధిక్యాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ దూసుకుపోతున్నారు.

    బెంగాల్‌లో బీజేపీ హిస్టరీ

    ఒకవేళ ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగి బీజేపీ 181 స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తే, అది భారత రాజకీయ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విజయాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఎన్నడూ అధికారం చేపట్టని బీజేపీ, నేరుగా మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను దాటేసి మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ దిశగా వెళ్లడం మమతా బెనర్జీ రాజకీయ భవిష్యత్తుకు పెద్ద సవాల్‌గా మారనుంది.

    "మేము బెంగాల్ బిడ్డలం, పోరాడి గెలుస్తాం. సూర్యాస్తమయం వరకు వేచి చూడండి, నిజం ఏంటో తెలుస్తుంది."

    - మమతా బెనర్జీ (వీడియో సందేశం నుండి)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఎంత?

    మొత్తం 294 స్థానాలకు గానూ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి 148 స్థానాల్లో గెలవాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం బీజేపీ 181 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది.

    2. మమతా బెనర్జీ నియోజకవర్గం ఏది?

    మమతా బెనర్జీ తన సొంత నియోజకవర్గమైన భవానీపూర్ (Bhabanipur) నుండి పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఫలితం ప్రతి రౌండ్‌కు ఊగిసలాడుతోంది.

    3. మమతా బెనర్జీ ఆరోపిస్తున్న ‘SIR’ అంటే ఏమిటి?

    ఇది స్థానిక ఎన్నికల అంశం లేదా ఓటింగ్ ప్రక్రియలో ఏదైనా ప్రత్యేక విధానానికి (బహుశా Special Inspection Report వంటివి) సంబంధించినది అయ్యి ఉండవచ్చు. దీనివల్ల ఓట్లు లూటీ అయ్యాయని ఆమె వాదిస్తున్నారు.

    4. బెంగాల్‌లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏం చెప్పాయి?

    చాలా ఎగ్జిట్ పోల్స్ బీజేపీ మరియు టీఎంసీ మధ్య హోరాహోరీ పోరు ఉంటుందని అంచనా వేయగా, ఇప్పుడు వస్తున్న ట్రెండ్స్ బీజేపీకి ఏకపక్ష విజయాన్ని చూపిస్తున్నాయి.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

