    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    అవన్నీ బీజేపీ ఆఫీసులో తయారైన లెక్కలే: ఎగ్జిట్ పోల్స్‌పై మమతా బెనర్జీ నిప్పులు

    పశ్చిమ బెంగాల్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ అంచనాలన్నీ బీజేపీ కార్యాలయంలో తయారైనవని, తన పార్టీ కార్యకర్తలను నైతికంగా దెబ్బతీసేందుకే ఇలాంటి తప్పుడు లెక్కలు విడుదల చేశారని ఆమె ఆరోపించారు. తాము 226 కంటే ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుంటామని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    Updated on: Apr 30, 2026 6:02 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు వెలువడిన కొద్దిసేపటికే తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఒక వీడియో సందేశం ద్వారా ప్రతిపక్ష బీజేపీపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ ఫలితాలన్నీ 'ఫిక్సింగ్' అని, వీటిని తాము నమ్మబోమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

    పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ (PTI)
    దీదీ ఆరోపణలు: కౌంటింగ్ పై అనుమానాలు

    మమతా బెనర్జీ తన ప్రసంగంలో పలు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు:

    • నకిలీ లెక్కలు: "ఎగ్జిట్ పోల్స్ బీజేపీ కార్యాలయం నుంచి వచ్చాయి. ఈ నంబర్లన్నీ కల్పితం. కేవలం మా కార్యకర్తలను భయపెట్టడానికే వీటిని విడుదల చేశారు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
    • రాత్రిపూట దాడులు: తన నియోజకవర్గమైన భవానీపూర్‌లో రాత్రంతా దాడులు జరిగాయని ఆమె ఆరోపించారు.
    • ఈవీఎంల మార్పిడి భయం: కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఈవీఎంలను మార్చే అవకాశం ఉందని, కంప్యూటర్లలో డేటాను మార్చి టీఎంసీ నంబర్లను బీజేపీకి ఇచ్చే ప్రమాదం ఉందని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
    • కాపలా ఉండండి: "నేను స్వయంగా అభ్యర్థిగా కౌంటింగ్ హాల్‌కు వెళ్తాను. మీరందరూ ఈవీఎం స్ట్రాంగ్ రూమ్‌ల వద్ద కాపలా ఉండండి. ఫలితాలు పూర్తిగా ప్రకటించే వరకు ఎవరూ కౌంటింగ్ టేబుల్స్ వదిలి వెళ్లకూడదు" అని తన కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు.

    బెంగాల్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు: ఒక లుక్

    బెంగాల్‌లో అధికారం ఎవరిదనే విషయంలో వివిధ సంస్థలు భిన్నమైన అంచనాలను ఇచ్చాయి. మెజారిటీ మార్కు 148 కాగా, అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    సర్వే సంస్థ (Agency)టీఎంసీ+ (TMC+)బీజేపీ (BJP)ఇతరులు (Others)
    మాట్రిజ్ (Matrize)125 – 140146 – 161-
    పి-మార్క్ (P-Marq)118 – 138150 – 1752 – 6
    పోల్ డైరీ (Poll Diary)99 – 127142 – 171-
    పీపుల్స్ పల్స్ (People’s Pulse)177 – 18795 – 110-

    షేర్ మార్కెట్ పడిపోయేది

    నిజమైన గణాంకాలు బయటపెట్టి ఉంటే షేర్ మార్కెట్లు కుప్పకూలేవని, అందుకే బీజేపీ తన అనుకూల మీడియా ద్వారా ఈ అంచనాలను ప్రచారం చేస్తోందని మమత వ్యాఖ్యానించారు. మే 4వ తేదీన వెలువడే ఫలితాల్లో బెంగాల్ ప్రజలు ఎవరి వైపు నిలిచారో ప్రపంచానికి తెలుస్తుందని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గతంలో 2021లో కూడా ఎగ్జిట్ పోల్స్ బీజేపీ గెలుస్తుందని చెప్పాయని, కానీ ఫలితాల్లో టీఎంసీ క్లీన్ స్వీప్ చేసిందని ఆమె గుర్తు చేశారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మెజారిటీకి ఎన్ని సీట్లు కావాలి?

    మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్న బెంగాల్‌లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే కనీసం 148 స్థానాల్లో విజయం సాధించాలి.

    2. ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం బెంగాల్‌లో ఎవరు ముందంజలో ఉన్నారు?

    మెజారిటీ సర్వేలు (Matrize, P-Marq, Poll Diary) బీజేపీకి స్పష్టమైన ఆధిక్యం ఇస్తుండగా, 'పీపుల్స్ పల్స్' మాత్రం మమతా బెనర్జీయే మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తారని అంచనా వేసింది.

    3. మమతా బెనర్జీ ఎన్నికల ఫలితాలపై ఎంత ధీమాగా ఉన్నారు?

    తాము 226 కంటే ఎక్కువ స్థానాలు గెలుచుకుంటామని ఆమె ప్రకటించారు. ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ను ఆమె 'మానసిక యుద్ధం' (Psychological Warfare) గా అభివర్ణించారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

