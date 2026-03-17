బెంగాల్ పోరు 2026: మమతా బెనర్జీ సంచలన జోస్యం.. మాకు 226కు పైగా సీట్లు ఖాయం
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ సీఎం మమతా బెనర్జీ భారీ విజయంపై ధీమా వ్యక్తం చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) 226కు పైగా స్థానాల్లో జయకేతనం ఎగురవేస్తుందని ప్రకటించారు. భవానీపూర్ నుంచి ఆమె స్వయంగా బరిలోకి దిగుతూ బీజేపీ నేత సువేందు అధికారితో నేరుగా తలపడనున్నారు.
కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో మళ్ళీ 'దీదీ' హవానే కొనసాగుతుందా? అంటే అవుననే అంటున్నారు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసిన ఆమె, గెలుపు గుర్రాలపై అత్యంత విశ్వాసంతో ఉన్నారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 294 స్థానాలకు గాను టీఎంసీ 226కు పైగా సీట్లను కైవసం చేసుకుంటుందని ఆమె జోస్యం చెప్పారు.
భవానీపూర్లో బిగ్ ఫైట్: మమత వర్సెస్ సువేందు
ఈ ఎన్నికల్లో అందరి దృష్టి భవానీపూర్ నియోజకవర్గంపైనే ఉంది. ఇక్కడి నుంచి మమతా బెనర్జీ స్వయంగా పోటీ చేస్తున్నారు. బీజేపీకి చెందిన కీలక నేత సువేందు అధికారితో ఆమె నేరుగా తలపడనున్నారు. గత ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్లో తలెత్తిన ఉత్కంఠభరిత పోరును తలపిస్తూ, ఈసారి భవానీపూర్ వేదికగా ఇద్దరు హేమాహేమీలు తలపడటం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
సీట్ల సర్దుబాటు ఇలా..
అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల సందర్భంగా కోల్కతాలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో మమత పలు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 294 స్థానాల్లో 291 చోట్ల టీఎంసీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తోంది.
మిగిలిన మూడు స్థానాలను డార్జిలింగ్ కొండ ప్రాంతంలో తమ మిత్రపక్షమైన అనిత్ థాపా నేతృత్వంలోని BGPM పార్టీకి కేటాయించారు. ఈసారి టికెట్ దక్కని నాయకులు నిరాశ చెందవద్దని, వారందరికీ పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణంలో తగిన ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు.
బీజేపీపై ఘాటు విమర్శలు
ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్న బీజేపీకి ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుతారని మమత మండిపడ్డారు. "ఈసారి ఎన్నికల్లో బీజేపీ బలం భారీగా తగ్గుతుంది. ప్రజలే వారికి సమాధానం చెబుతారు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. తాము చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలే తమను మళ్ళీ అధికారంలోకి తెస్తాయని ఆమె విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
ఎన్నికల షెడ్యూల్
- బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు దశల్లో జరగనున్నాయి.
- మొదటి దశ: ఏప్రిల్ 23, 2026 (152 స్థానాలకు)
- రెండో దశ: ఏప్రిల్ 29, 2026 (142 స్థానాలకు)
- ఫలితాల వెల్లడి: మే 4, 2026
