సోషల్ మీడియా ప్రేమ విషాదాంతం.. లివ్-ఇన్ భాగస్వామిని పొట్టనబెట్టుకున్న యువకుడు
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమై, గత ఆరు నెలలుగా బెంగళూరులో సహజీవనం (Live-in relationship) చేస్తున్న ఒక యువ జంట మధ్య జరిగిన గొడవ ఘోర విషాదానికి దారితీసింది. మల్లేశ్వరం ప్రాంతంలో శనివారం రాత్రి జరిగిన గొడవలో ప్రియుడు తన భాగస్వామి (20) ని గొంతు పిసికి దారుణంగా హత్య చేశాడు.
సోషల్ మీడియా పరిచయాలు ఒక్కోసారి ఎంత ప్రమాదకరంగా మారుతాయో చెప్పడానికి బెంగళూరులో జరిగిన ఈ ఘటనే ఒక ఉదాహరణ. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా ఏర్పడిన ప్రేమ కాస్తా క్షణికావేశంలో జరిగిన హత్యతో ముగిసింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయం.. సహజీవనం
పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. కర్ణాటకలోని సకలేశపుర ప్రాంతానికి చెందిన శరత్ (27) కు, అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఒక 20 ఏళ్ల యువతికి దాదాపు ఏడాది క్రితం ఇన్స్టాగ్రామ్ (Instagram) ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా ప్రేమగా మారడంతో, ఇద్దరూ కలిసి బెంగళూరుకు వచ్చేసి మల్లేశ్వరం ప్రాంతంలోని ఒక అద్దె ఇంట్లో గత ఆరు నెలలుగా సహజీవనం చేస్తున్నారు.
మద్యం మత్తులో గొడవ.. హత్య
శనివారం రాత్రి ఇద్దరూ కలిసి మద్యం సేవించారు. ఆ సమయంలో వారి మధ్య ఏదో విషయమై తీవ్రమైన వాగ్వాదం జరిగింది. మాట మాట పెరగడంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన శరత్, యువతిపై దాడి చేసి ఆమె గొంతు నులిమి దారుణంగా హత్య చేశాడు.
లాయర్ వద్దకు వెళ్లడంతో వెలుగులోకి..
హత్య చేసిన తర్వాత భయపడిపోయిన నిందితుడు శరత్, సోమవారం నాడు ఒక న్యాయవాదిని (Advocate) కలిసి లీగల్ సహాయం కోరాడు. నిందితుడు చెప్పిన విషయాన్ని విన్న సదరు న్యాయవాది, వెంటనే ఈ సమాచారాన్ని పోలీసులకు చేరవేశారు.
"నిందితుడు, బాధితురాలు ఏడాది క్రితం ఇన్స్టాగ్రామ్లో కలుసుకున్నారు. శనివారం రాత్రి ఇద్దరూ మద్యం సేవించి గొడవ పడ్డారు. ఆ సమయంలోనే నిందితుడు ఆమెను గొంతు పిసికి చంపేశాడు. నిందితుడు న్యాయవాది సహాయం కోరినప్పుడు మాకు సమాచారం అందింది. దాని ఆధారంగా అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేశాం." అని శేషాద్రిపురం పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్. బాలకృష్ణ ప్రకటించారు.
విచారణ జరుపుతున్న పోలీసులు
పోలీసులు నిందితుడిపై హత్య కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. యువతి మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం మల్లేశ్వరంలోని కేసీ జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. ఈ హత్యకు గల అసలు కారణాలు ఏంటి? వారి మధ్య గొడవ దేని గురించి జరిగింది? అనే కోణంలో పోలీసులు బంధువులను, పొరుగువారిని విచారిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More