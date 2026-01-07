Edit Profile
    భారత్ కోకింగ్ కోల్ (BCCL) ఐపీఓ: తొలిరోజే 48% లాభాల సంకేతం! 10 కీలక విషయాలు ఇవే

    Bharat Coking Coal IPO: 2026లో వస్తున్న తొలి ఐపీఓగా భారత్ కోకింగ్ కోల్ (BCCL) ఇన్వెస్టర్ల ముందుకు రానుంది. గ్రే మార్కెట్‌లో భారీ ప్రీమియం కనిపిస్తుండటంతో, ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఇష్యూపై గంపెడాశలు పెట్టుకున్నారు. కంపెనీ ఆర్థిక స్థితిగతులు, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ల పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Jan 07, 2026 1:40 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు 2026 సంవత్సరం అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇవ్వబోతోంది. ఈ ఏడాది మొదటి ఐపీఓగా భారత్ కోకింగ్ కోల్ (BCCL) రంగంలోకి దిగుతోంది. కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ అయిన బిసిసిఎల్, రూ. 1,071 కోట్ల నిధులను సేకరించే లక్ష్యంతో జనవరి 9న తన పబ్లిక్ ఇష్యూను ప్రారంభించనుంది. గ్రే మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం, ఈ షేరు లిస్టింగ్ రోజే ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

    గ్రే మార్కెట్ అంచనా (BCCL IPO GMP)

    మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, బిసిసిఎల్ ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్‌లో ప్రస్తుతం రూ. 11.1 ప్రీమియం వద్ద ట్రేడవుతోంది. అంటే, అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ. 23తో పోలిస్తే సుమారు 48 శాతం లాభంతో (దాదాపు రూ. 34 వద్ద) షేర్లు లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అనేది కేవలం అంచనా మాత్రమేనని, కంపెనీ ప్రాథమిక అంశాలను బట్టి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ఆర్‌హెచ్‌పీ (RHP) ద్వారా వెల్లడైన 10 ముఖ్యాంశాలు:

    ముందుగా మదుపర్లు గమనించాల్సిన కీలక సమాచారం ఇక్కడ ఉంది:

    1. ఐపీఓ తేదీలు: ఈ ఐపీఓ జనవరి 9 (శుక్రవారం)న ప్రారంభమై, జనవరి 13 (మంగళవారం) వరకు కొనసాగుతుంది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం జనవరి 8నే బుకింగ్ ఓపెన్ అవుతుంది.

    2. ఐపీఓ నిర్మాణం: ఇది పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS). అంటే ప్రమోటర్ సంస్థ అయిన కోల్ ఇండియా తన వాటాను విక్రయిస్తోంది. దీని ద్వారా వచ్చే నిధులు కోల్ ఇండియా ఖాతాలోకి వెళ్తాయి తప్ప, నేరుగా బిసిసిఎల్ కంపెనీకి అందవు.

    3. ఐపీఓ లక్ష్యం: స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో లిస్ట్ అవ్వడం ద్వారా కంపెనీ బ్రాండ్ ఇమేజ్‌ను పెంచుకోవడం, షేర్లకు లిక్విడిటీని కల్పించడం ఈ ఇష్యూ ప్రధాన ఉద్దేశం.

    4. మార్కెట్ లీడర్: భారతీయ కోకింగ్ కోల్ ఉత్పత్తిలో బిసిసిఎల్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశీయ కోకింగ్ కోల్ ఉత్పత్తిలో ఈ కంపెనీ వాటా ఏకంగా 58.50 శాతం కావడం గమనార్హం.

    5. ఉత్పత్తి సామర్థ్యం: 1972లో ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ, జార్ఖండ్‌లోని ఝరియా, పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని రాణిగంజ్ క్షేత్రాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. గత మూడేళ్లలో బొగ్గు ఉత్పత్తిని 30 మిలియన్ టన్నుల నుంచి 40 మిలియన్ టన్నులకు పెంచుకుంది.

    6. ప్రముఖ క్లయింట్లు: స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (SAIL), ఎన్టీపీసీ (NTPC), పంజాబ్ స్టేట్ పవర్ కార్పొరేషన్ వంటి దిగ్గజ ప్రభుత్వ సంస్థలు బిసిసిఎల్‌కు ప్రధాన కస్టమర్లుగా ఉన్నాయి.

    7. ఆర్థిక పరిస్థితి: కంపెనీ ఆర్థికంగా పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 13,802.5 కోట్ల ఆదాయాన్ని, రూ. 2,356.06 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది.

    8. పోటీ సంస్థలు: భారత మార్కెట్లో బిసిసిఎల్‌కు సరితూగే లిస్టెడ్ కంపెనీలు లేవు. అంతర్జాతీయంగా న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలో ఉన్న 'వారియర్ మెట్ కోల్' వంటి సంస్థలతో దీన్ని పోల్చవచ్చు.

    9. కీలక రిస్కులు: కంపెనీ గనులు కేవలం రెండు ప్రాంతాలకే (ఝరియా, రాణిగంజ్) పరిమితమై ఉండటం ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. అలాగే, కేవలం 'రా కోకింగ్ కోల్' విక్రయాల మీదనే 75 శాతానికి పైగా ఆదాయం ఆధారపడి ఉంది.

    10. పరిశ్రమ భవిష్యత్తు: దేశంలో స్టీల్ ఉత్పత్తి పెరుగుతున్న కొద్దీ కోకింగ్ కోల్ డిమాండ్ భారీగా పెరగనుంది. 2035 నాటికి ఈ డిమాండ్ 138 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుతుందని అంచనా.

    ఎంత పెట్టుబడి అవసరం?

    ఒక రీటెయిల్ ఇన్వెస్టర్ కనీసం ఒక లాట్ (600 షేర్లు) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దీనికోసం గరిష్ట ధర వద్ద రూ. 13,800 పెట్టుబడి అవసరమవుతుంది. షేర్లు జనవరి 16న మార్కెట్లో లిస్ట్ కానున్నాయి.

