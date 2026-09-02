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భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌తో 40% లాభాలు.. యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ 'బై' కాల్

టెలికాం దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌పై దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ బుల్లిష్‌గా ఉంది. అత్యధిక ఏఆర్‌పీయూ, 5జీ కస్టమర్ల పెరుగుదల, ఏఐ సాంకేతికతల ఆధారంగా ఈ షేరు రూ.2,530 స్థాయికి చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తూ 'బై' కాల్ ఇచ్చింది.

Published on: Sep 2, 2026, 16:20:40 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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భారతీయ టెలికాం రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న భారతీ ఎయిర్‌టెల్ షేర్లపై పెట్టుబడిదారులకు నిపుణులు తీపి కబురు అందించారు. ప్రముఖ దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్' భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌కు 'ఓవర్‌వెయిట్' (బై) రేటింగ్ ఇస్తూ.. రూ.2,530 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరతో పోలిస్తే ఈ షేరు భవిష్యత్తులో దాదాపు 40 శాతం వరకు లాభపడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. దేశీయంగా టెలికాం పరిశ్రమలోనే అత్యధిక 'ఏఆర్‌పీయూ' (ARPU) సాధించిన కంపెనీగా ఎయిర్‌టెల్ నిలవడమే ఈ ఆశావాదానికి ప్రధాన కారణం.

భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌తో 40% లాభాలు.. యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ 'బై' కాల్
భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌తో 40% లాభాలు.. యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ 'బై' కాల్

అసలు ఏఆర్‌పీయూ (ARPU) అంటే ఏమిటి? ఎయిర్‌టెల్ ఎందుకు ముందుంది?

స్టాక్ మార్కెట్ నిబంధనల్లో 'ఏఆర్‌పీయూ' (Average Revenue Per User) అనేది టెలికాం కంపెనీల పనితీరును కొలిచే కీలక సూచీ. అంటే కంపెనీకి చెందిన ఒక్కో వినియోగదారుడి నుంచి నెలకు సగటున ఎంత రాబడి వస్తోందో ఇది తెలుపుతుంది.

ఎయిర్‌టెల్ ఏఆర్‌పీయూ ఏకంగా రూ. 264కి చేరింది. 5జీ వాడకం పెరగడం, ఎక్కువ డేటా ప్యాకేజీలు ఉన్న రీఛార్జ్ ప్లాన్లలోకి యూజర్లు మారడం కంపెనీ రాబడిని పెంచాయి. కేవలం అపరిమిత డేటా ఆఫర్లపైనే కాకుండా, ఎక్కువ డేటా వాడే వారి నుంచి నేరుగా ఎక్కువ రుసుము వసూలు చేసేలా మున్ముందు టారిఫ్ నిర్మాణంలో మార్పులు వస్తే ఎయిర్‌టెల్ ఏఆర్‌పీయూ మరింత పెరుగుతుందని యాక్సిస్ విశ్లేషించింది.

జోరుగా యూజర్ల పెంపు, విస్తరిస్తున్న నెట్‌వర్క్

ఇటీవలి త్రైమాసికంలో ఎయిర్‌టెల్ 33 లక్షల మంది కొత్త రాబడి ఆధారిత వినియోగదారులను, 50 లక్షల మంది స్మార్ట్‌ఫోన్ డేటా యూజర్లను సాధించింది. ఇక పోస్ట్‌పెయిడ్ విభాగంలో 10 లక్షల మంది కొత్త యూజర్లు చేరడంతో, కంపెనీ మొత్తం కస్టమర్లలో పోస్ట్‌పెయిడ్ వినియోగదారుల వాటా 8 శాతానికి పైగా చేరింది.

నెట్‌వర్క్ బలోపేతానికి కూడా ఎయిర్‌టెల్ భారీగా నిధులు వెచ్చిస్తోంది. దాదాపు 1,39,000 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న ఆప్టికల్ ఫైబర్ వ్యవస్థను విస్తరిస్తూ, డేటా సెంటర్లు, హోమ్ కనెక్టివిటీపై దృష్టి సారించింది. రేడియో క్యాపెక్స్‌ను తగ్గిస్తూ, ఫైబర్ కనెక్టివిటీకి కేటాయింపులను మళ్లిస్తోంది. అలాగే కార్యకలాపాల వేగం, భద్రత, వ్యయ నియంత్రణ కోసం ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తోంది.

ఆఫ్రికా మార్కెట్‌లో భారీ అవకాశాలు

న్యూఢిల్లీ ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేసే భారతీ ఎయిర్‌టెల్.. దక్షిణ ఆసియా, ఆఫ్రికా వ్యాప్తంగా 18 దేశాల్లో సేవలు అందిస్తోంది. ఆఫ్రికా మార్కెట్‌లో భారత్‌లో దశాబ్దం క్రితం ఉన్న తరహా వృద్ధి దాగి ఉంది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో (Q1FY27) ఆఫ్రికా విభాగానికి చెంది రాబడి 5.7 శాతం పెరిగింది. ఈ ఆఫ్రికా విభాగంలో ఎయిర్‌టెల్ తన వాటాను 79 శాతానికి పైగా పెంచుకుంది. ఎయిర్‌టెల్ మనీ సేవలు త్రైమాసికానికి 400 మిలియన్ డాలర్ల రాబడిని ఇస్తూ లండన్ ఎక్స్చేంజీలో లిస్టింగ్‌కు సిద్ధమవుతున్నాయి.

యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రతిపాదించిన ఇతర టాప్ షేర్లు

ఎయిర్‌టెల్‌తో పాటు రాబోయే కాలంలో మంచి రాబడిని ఇవ్వగల మరో 14 షేర్లను యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ సూచించింది.

  • వరుణ్ బెవరేజెస్, సిసిఎల్ ప్రోడక్ట్స్: రూ.530, రూ.1,425 టార్గెట్ ధరలతో 32% లాభాల అవకాశం.
  • ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్: రూ.1,800 టార్గెట్ ధరతో 24% లాభాల అవకాశం.
  • బజాజ్ ఫైనాన్స్: రూ.1,305 టార్గెట్ ధరతో 23% లాభాల అవకాశం.
  • డాల్మియా భారత్, సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్: రూ.2,260, రూ.280 టార్గెట్ ధరలతో 22% లాభాల అంచనా.
  • కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ఎటర్నల్: రూ.500, రూ.390 టార్గెట్ ధరలతో 19% లాభాల అవకాశం.
  • నెస్లే ఇండియా, ఎల్‌జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా: వరుసగా రూ.1,765 (18%), రూ.1,965 (16%) లాభాల అవకాశం.
  • ఇతర షేర్లు: మిండా కార్పొరేషన్ (14%), ఏపీఎల్ అపోలో ట్యూబ్స్ (12%), హెల్త్‌కేర్ గ్లోబల్ (12%), షాలే హోటల్స్ (11%).

ఇక నిఫ్టీ సూచీ డిసెంబర్ 2026 నాటికి 27,360 స్థాయికి చేరుకుంటుందని యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ అంచనా వేసింది.

(గమనిక: ఈ నివేదిక కేవలం బ్రోకరేజ్ సంస్థ తెలిపిన విశ్లేషణల ఆధారంగా ఇచ్చిన సమాచారం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. బదిలీలు లేదా కొనుగోలు నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌తో 40% లాభాలు.. యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ 'బై' కాల్
Home/News/భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌తో 40% లాభాలు.. యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ 'బై' కాల్
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