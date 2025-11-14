బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు: నేడే 2,616 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేలనుంది
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు నేడు (నవంబర్ 14, 2025, శుక్రవారం) వెలువడనున్నాయి. రికార్డు స్థాయిలో 67.13% ఓటింగ్ నమోదైన ఈ ఎన్నికలు, నితీష్ కుమార్ ఐదోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతారా? లేదా తేజస్వి యాదవ్ తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఎక్కుతారా? అనే దానిపై ఉత్కంఠను పెంచాయి. కౌంటింగ్కు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.
పాట్నా: అత్యంత వాడివేడిగా ప్రచారం, ఆ తర్వాత రెండు దశల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఓటర్ల పోలింగ్తో జరిగిన బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు తెరపడింది. ఇప్పుడు అందరూ ఉత్సాహంగా శుక్రవారం (నవంబర్ 14, 2025) వెలువడే ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఫలితాలు కేవలం బీహార్ రాజకీయాలపైనే కాక, జాతీయ రాజకీయాలపైనా ప్రభావం చూపనున్నాయి.
ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు... జేడీ(యూ) అధినేత నితీష్ కుమార్ ఐదోసారి బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా రికార్డు సృష్టిస్తారా? లేక ఆర్జేడీ యువ నేత తేజస్వి యాదవ్ తొలిసారిగా ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహిస్తారా? అనే కీలకమైన అంశాన్ని తేల్చనున్నాయి.
రికార్డు ఓటింగ్: 2,616 మంది భవితవ్యం బ్యాలెట్ పెట్టెల్లో
బీహార్లోని 74.5 మిలియన్ల మంది అర్హులైన ఓటర్లలో, రికార్డు స్థాయిలో 67.13% మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో రెండు దశల్లో 243 నియోజకవర్గాలలో పోలింగ్ జరిగింది. ఈ ఓటింగ్తో మొత్తం 2,616 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం బ్యాలెట్ పెట్టెల్లో నిక్షిప్తమైంది.
రెండు కూటముల ఆశలు, నితీష్ సుపరిపాలనపై విశ్వాసం
కౌంటింగ్కు ఒక్క రోజు ముందు, ప్రధాన శిబిరాలైన అధికార జేడీ(యూ) నేతృత్వంలోని జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్డీఏ), ప్రతిపక్ష ఆర్జేడీ నేతృత్వంలోని మహాకూటమి (గ్రాండ్ అలయన్స్)... రెండూ తమ విజయంపై ధీమా వ్యక్తం చేశాయి. అయితే, దాదాపు అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అధికార కూటమికి విజయం దక్కుతుందని అంచనా వేశాయి.
కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ నేత నిత్యానంద్ రాయ్ మాట్లాడుతూ, ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు ప్రజలు మరోసారి ఎన్డీఏపై విశ్వాసం ఉంచారని చూపిస్తున్నాయని తెలిపారు.
“ఎగ్జిట్ పోల్స్లో ప్రజల అభిప్రాయం, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి లభించిన ఆమోదముద్ర స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఎన్డీఏ అంచనా వేసిన దానికంటే ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుని, మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. బీహార్లో మా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేరు, ఆయన చేసిన పని ప్రభావం, ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ సుపరిపాలనా తరంగం చాలా బలంగా కనిపిస్తున్నాయి” అని ఆయన విలేకరులతో పేర్కొన్నారు.
తేజస్వి యాదవ్ అనుమానం.. 'కుట్ర' జరగొచ్చు
ఎగ్జిట్ పోల్స్ను ఏమాత్రం పట్టించుకోని తేజస్వి యాదవ్... గురువారం పట్నాలోని తన నివాసంలో కూటమి నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీపీఐ-ఎంఎల్ లిబరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి దీపాంకర్ భట్టాచార్య, కాంగ్రెస్ బీహార్ ఇన్ఛార్జ్ కృష్ణ అల్లవరుతో కలిసి తేజస్వి యాదవ్ సంయుక్త పత్రికా సమావేశం నిర్వహించారు. ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో ఏదైనా "కుట్ర" జరగొచ్చని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికలను గుర్తుచేస్తూ, ఆ ఎన్నికల్లో మహాకూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం ఖాయమని, కానీ "అనుకూలమైన అధికారుల తారుమారు" కారణంగా అది జరగలేదని ఆయన ఆరోపించారు.
“మహాకూటమి స్పష్టమైన మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది. మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. హద్దులు దాటి ప్రవర్తించే అధికారులు, 2020లో జరిగిన సంఘటనను పునరావృతం చేయడానికి ప్రయత్నించేవారు, లేదా ఏదైనా రాజకీయ నాయకత్వం ఆదేశాల మేరకు పనిచేసేవారు... తాము తప్పు చేస్తున్నామని గుర్తుంచుకోవాలి. వారు నిష్పాక్షికంగా కౌంటింగ్ జరిగేలా చూడాలి” అని తేజస్వి యాదవ్ గట్టిగా చెప్పారు.
ఏ రకమైన అక్రమ రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన చర్యలను ఎదుర్కోవడానికి ఆర్జేడీ, బీహార్ ప్రజలు "అప్రమత్తంగా, జాగరూకతతో, సంసిద్ధతతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో" ఉన్నారని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
కొత్త పార్టీల భవితవ్యం కూడా నేడే
ఈ ఎన్నికల్లో దాదాపు అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేసిన ప్రశాంత్ కిషోర్ నేతృత్వంలోని జన సురాజ్ పార్టీతో సహా కొత్తగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన పార్టీల భవిష్యత్తు కూడా ఈ ఫలితాలతోనే తేలనుంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం అవుతుందని, అందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) తెలిపింది.
“అన్ని 243 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. 243 మంది రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు, 243 మంది కౌంటింగ్ అబ్జర్వర్లు, అలాగే అభ్యర్థులు లేదా వారి ఏజెంట్ల సమక్షంలో ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది” అని ఈసీఐ ప్రకటించింది.
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల లైవ్ అప్డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
