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Bisleri FSSAI : నీళ్ల బాటిల్ సురక్షితమేనా? ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆదేశాలపై బిస్లరీ క్లారిటీ..
తమ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగడానికి పూర్తిగా సురక్షితమని బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ స్పష్టం చేసింది. ఆహార భద్రతా సంస్థ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ప్రాసిక్యూషన్ ఆదేశాల నేపథ్యంలో, అది 14 నెలల నాటి గోవా ప్లాంట్ నమూనా అని కంపెనీ వివరణ ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే 'బిస్లరీ' ప్యాకేజ్డ్ తాగునీటి నమూనాల్లో ప్రమాదకర రసాయనాలు ఉన్నాయంటూ భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) ప్రాసిక్యూషన్కు ఆదేశించడం దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. ఆదివారం ఈ వార్త బయటకు రావడంతో సామాన్య వినియోగదారుల్లో తీవ్ర ఆందోళన మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ సోమవారం రంగంలోకి దిగి కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. తమ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగడానికి పూర్తిగా సురక్షితమని వినియోగదారులకు భరోసా ఇచ్చింది. వివాదానికి కారణమైన నీటి నమూనాలు తాజావి కావని, 2025 సెప్టెంబర్లో తమకున్న 143 ప్లాంట్లలో ఒకటైన గోవా తయారీ కేంద్రం నుంచి సేకరించినవని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
ఒక్క నమూనాలోనే లోపం.. 14 నెలల నాటి వ్యవహారం!
వివాదానికి దారితీసిన పరిణామాలను బిస్లరీ వివరించింది. 2025 సెప్టెంబర్ 30న ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అధికారులు గోవా తయారీ కేంద్రం నుంచి మొత్తం ఆరు నీటి నమూనాలను సేకరించారని కంపెనీ తెలిపింది. తొలి దశ పరీక్షల్లో వాటిలో ఐదు నమూనాలు అన్ని రకాల నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని తేలింది. ఆరో నమూనాలో మాత్రమే 'బ్రోమేట్' స్థాయి లీటరుకు 12 మైక్రోగ్రాములుగా నమోదైంది; నిబంధనల ప్రకారం ఇది లీటరుకు 10 మైక్రోగ్రాముల లోపు ఉండాలి.
తొలి ఫలితాలపై 2025 నవంబర్ 22న తాము అప్పీల్ చేయడంతో, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆ నమూనాను తదుపరి పరీక్షల కోసం రిఫరల్ లాబొరేటరీకి పంపిందని బిస్లరీ పేర్కొంది. అయితే రిఫరల్ ల్యాబ్ పరీక్షల్లో ఆ నమూనాలోని బ్రోమేట్ స్థాయి నిర్ణీత పరిమితిలోనే ఉన్నట్లు తేలిందని, కానీ విడిగా ‘పాలీన్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్’ ఉన్నట్లు ప్రయోగశాల నిపుణులు గుర్తించారని కంపెనీ వెల్లడించింది.
'స్వతంత్ర ల్యాబ్ పరీక్షల్లో అన్నీ సక్రమమే..'
రెండు ప్రయోగశాలల ఫలితాల మధ్య వ్యత్యాసం రావడంతో మరింత స్పష్టత అవసరమని తాము భావించినట్లు బిస్లరీ తెలిపింది. అందుకే అదే నమూనాను ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆమోదం పొందిన ఒక స్వతంత్ర ప్రయోగశాలలో పరీక్షించామని వెల్లడించింది.
"రెండు ఫలితాల మధ్య ఉన్న తేడాపై స్పష్టత కోసం ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆమోదించిన స్వతంత్ర ల్యాబ్లో అదే నమూనాను పరీక్షించాము. ఆ పరీక్షలో బ్రోమేట్ స్థాయి నిర్ణీత పరిమితిలోనే ఉన్నట్లు తేలింది. ఆ ఫలితాలను సమర్పించిన తర్వాత ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నుంచి మాకు ఎలాంటి తదుపరి సమాచారం రాలేదు; దానితో ఆ వ్యవహారం ముగిసిపోయిందని మేము భావించాము," అని బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ తన అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ఇప్పటివరకు తమకు ఈమెయిల్ ద్వారా గానీ, హార్డ్ కాపీ రూపంలో గానీ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నుంచి ఎలాంటి నోటీసు అందలేదని, కనీసం వారి వెబ్సైట్లోనూ ఆ నోటీసు కనిపించడం లేదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
"తాగునీటి భద్రతకు బిస్లరీ ఎల్లప్పుడూ మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. పది దశల తయారీ ప్రక్రియలో 90కి పైగా కఠినమైన నాణ్యతా పరీక్షలను మేము నిర్వహిస్తాము. తగిన నియంత్రణ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ విషయాన్ని పరిష్కరించుకోవడానికి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐకి పూర్తిగా సహకరిస్తాము," అని బిస్లరీ హామీ ఇచ్చింది.
అసలు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఏం చెప్పింది?
అంతకుముందు ఆదివారం నాడు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక పోస్ట్ పెట్టింది. బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తయారు చేసిన 'ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ (మినరల్ వాటర్ కాకుండా ఇతర)' నమూనా సురక్షితం కాదని తేలడంతో ప్రాసిక్యూషన్ ప్రారంభించేందుకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు ప్రకటించింది.
తొలి పరీక్షలో బ్రోమేట్ పరిమితులు దాటాయని, కంపెనీ అప్పీల్ మేరకు పంపిన రిఫరల్ ఫుడ్ లాబొరేటరీ పరీక్షల్లో పాలీన్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ బయటపడ్డాయని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ తెలిపింది. ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం-2006 (FSS Act, 2006) కింద సురక్షితం కాని ఆహార నిబంధనల ఉల్లంఘన రుజువు కావడంతోనే బిస్లరీపై ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతి మంజూరు చేసినట్లు నియంత్రణ సంస్థ వివరించింది.
ఒకవైపు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ చట్టపరమైన చర్యలకు సిద్ధమవుతుండగా, మరోవైపు ఇది 14 నెలల నాటి (ఒక్క) నమూనా వ్యవహారమేనని, తమ నీరు పూర్తిగా సురక్షితమని బిస్లరీ స్పష్టం చేయడంతో ఈ అంశంపై నియంత్రణ సంస్థ తదుపరి స్పందన ఎలా ఉంటుందన్నది ఇప్పుడు దేశ ప్రజలు తీవ్రంగా ఎదురుచూస్తున్న విషయం.