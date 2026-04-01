Gmail ID change : ఇక మీ పాత జీమెయిల్ ఐడీని మార్చుకోవచ్చు- డేటా పోకుండా !ఇలా చేయండి..
Gmail ID : గూగుల్ తన యూజర్ల కోసం ఒక చారిత్రాత్మక అప్డేట్ను ప్రకటించింది! ఇప్పటివరకు అసాధ్యమని భావించిన 'ప్రైమరీ జీమెయిల్ అడ్రస్' మార్పును ఇప్పుడు సాధ్యం చేసింది. డేటా పోకుండా, పాత మెయిల్ ఐడీని అలియాస్గా ఉంచుకుంటూనే కొత్త ఐడీకి మారే వెసులుబాటును కల్పించింది.
టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తాజాగా ఒక సంచలన ప్రకటన చేసింది. గత దశాబ్ద కాలంగా యూజర్లు కోరుతున్న ఒక అప్డేట్ను ఎట్టకేలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీని ప్రకారం.. యూజర్లు తమ ప్రధాన గూగుల్ అకౌంట్ (ప్రైమర్ జీమెయిల్ అడ్రస్)ని ఇప్పుడు మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు గూగుల్ అకౌంట్ ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, ఆ మెయిల్ అడ్రస్ను మార్చడానికి వీలుండేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ టెక్ సంస్థ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం వల్ల జీమెయిల్ మాత్రమే కాకుండా గూగుల్ క్యాలెండర్, గూగుల్ ఫోటోస్, గూగుల్ డ్రైవ్ వంటి అన్ని సర్వీసులకు ఈ మార్పు వర్తిస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ అమెరికాలోని వినియోగదారులకు రోల్ అవుట్ అవుతోంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి రానుంది.
నిజానికి గూగుల్ ఈ ఫీచర్ గురించి డిసెంబర్ 2025లోనే తన సపోర్ట్ పేజీలో చిన్నపాటి హింట్ ఇచ్చింది. అప్పట్లో కేవలం సమాచారం మాత్రమే అప్డేట్ చేయగా, ఇప్పుడు దాన్ని అధికారికంగా అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది.
పాతకాలపు లేదా ప్రొఫెషనల్గా లేని మెయిల్ ఐడీలను వదిలించుకోవాలని చూస్తున్న పాత జీమెయిల్ వినియోగదారులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.
జీమెయిల్ అడ్రస్ మార్పు - నిబంధనలు ఇవే..
కొత్త అప్డేట్తో యూజర్లు తమకు నచ్చిన కొత్త @gmail.com అడ్రస్ను ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ఇందులో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను గమనించాలి:
డేటా భద్రత: మీ కొత్త మెయిల్ ఐడీకి మారినప్పటికీ, మీ పాత అడ్రస్కు వచ్చే మెయిల్లు మీకు అందుతూనే ఉంటాయి. పాత అడ్రస్ను లాగిన్ అవ్వడానికి లేదా మెసేజ్లు పంపడానికి కూడా వాడుకోవచ్చు.
పరిమితులు: వినియోగదారులు ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే తమ ఈమెయిల్ అడ్రస్ను మార్చుకోగలరు. అయితే లైఫ్ టైమ్లో ఒక యూజర్ గరిష్టంగా మూడు సార్లు మాత్రమే ఈ మార్పు చేయడానికి వీలుంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
అలియాస్ ఫీచర్: మీరు కొత్త అడ్రస్ ఎంచుకోగానే, మీ పాత అడ్రస్ ఒక 'అలియాస్' (ప్రత్యామ్నాయ మెయిల్) గా మారుతుంది. మీ కాంటాక్ట్స్, డ్రైవ్ ఫైల్స్, ఫోటోలు, కొనుగోళ్లు, సబ్స్క్రిప్షన్లు అన్నీ ఏమాత్రం చెక్కుచెదరకుండా కొత్త అకౌంట్కు బదిలీ అవుతాయి. యూట్యూబ్, మ్యాప్స్ వంటి సర్వీసుల సైన్-ఇన్ ప్రాసెస్ కూడా యథావిధిగా ఉంటుంది.
జీమెయిల్ అడ్రస్ మార్చుకోవడం ఎలా? (స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్)
మీ ఆండ్రాయిడ్ లేదా ఐఓఎస్ డివైజ్ ద్వారా ఈ కింది స్టెప్స్ పాటించండి:
స్టెప్ 1- ముందుగా myaccount.google.com లింక్కు వెళ్లి లాగిన్ అవ్వండి.
స్టెప్ 2- పేజీ పైన ఉన్న Personal info ట్యాబ్ను క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3- Email ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, అందులో Google Account email పై ట్యాప్ చేయండి.
స్టెప్ 4- అక్కడ కనిపించే Change Google Account email అనే ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేయండి.
స్టెప్ 5- మీకు కావాల్సిన కొత్త జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ టైప్ చేయండి. (గమనిక: అది అందుబాటులో ఉండాలి, గతంలో వాడి డిలీట్ చేసింది కాకూడదు).
స్టెప్ 6- Change email పై క్లిక్ చేసి, Yes, change email అని కన్ఫర్మ్ చేయండి.
స్టెప్ 7- ఆ తర్వాత సూచించిన విధంగా ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి. అప్పటి నుంచి మీ కొత్త అడ్రస్ ప్రైమరీగా మారుతుంది.
జీమెయిల్ అడ్రస్ మార్పు- ముఖ్యమైన హెచ్చరిక..
మెయిల్ అడ్రస్ మార్చడం వల్ల కొన్ని గూగుల్ ఫీచర్లను వాడేటప్పుడు సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని గూగుల్ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా క్రోమ్బుక్, రిమోట్ డెస్క్టాప్ వాడే వారు సపోర్ట్ పేజీలో ఇచ్చిన అదనపు జాగ్రత్తలను పాటించాల్సి ఉంటుంది.
జీమెయిల్ అడ్రస్ మార్పు - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. నా ప్రైమరీ జీమెయిల్ అడ్రస్ మార్చిన తర్వాత, నా పాత అడ్రస్కు వచ్చే మెయిల్స్ పరిస్థితి ఏమిటి?
మీరు కొత్త జీమెయిల్ అడ్రస్కు మారినప్పటికీ, మీ పాత అడ్రస్ ఒక 'అలియాస్' (Alternate Email) గా మీ అకౌంట్లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి, ఎవరైనా మీ పాత మెయిల్ ఐడీకి సందేశాలు పంపినా అవి నేరుగా మీ కొత్త ఇన్బాక్స్కే వస్తాయి. అంతేకాకుండా, మీరు పాత అడ్రస్ను ఉపయోగించి గూగుల్ సర్వీసుల్లోకి సైన్-ఇన్ కూడా అవ్వచ్చు. దీనివల్ల మీ పాత కాంటాక్ట్స్ లేదా సబ్స్క్రిప్షన్ల విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.
2. నేను ఎన్నిసార్లు నా ప్రైమరీ జీమెయిల్ అడ్రస్ను మార్చుకోవచ్చు? ఏవైనా పరిమితులు ఉన్నాయా?
అవును, గూగుల్ దీనిపై కొన్ని స్పష్టమైన పరిమితులను విధించింది. ఒక వినియోగదారు ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే తన ప్రైమరీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ను మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక జీవితకాలంలో (Life-time) గరిష్టంగా మూడు సార్లు మాత్రమే ఈ మార్పు చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉంటుంది. కాబట్టి, కొత్త అడ్రస్ను ఎంచుకునేటప్పుడు అది ప్రొఫెషనల్గా ఉండేలా జాగ్రత్తపడటం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More