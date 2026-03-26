గూగుల్ ‘జెమిని’లో మ్యూజిక్ మ్యాజిక్: ఇక 3 నిమిషాల పాటు సొంతంగా పాటలు క్రియేట్ చేయొచ్చు
ఏఐ ప్రపంచంలో గూగుల్ మరో సంచలనానికి తెరలేపింది. జెమినిలో ‘లిరియా 3 ప్రో’ను అనుసంధానించడం ద్వారా ఇకపై యూజర్లు ఏకంగా 3 నిమిషాల నిడివి గల హై-క్వాలిటీ మ్యూజిక్ ట్రాక్స్ను నిమిషాల్లో రూపొందించుకోవచ్చు.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో గూగుల్ తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత పెంచుకుంటోంది. తన ఏఐ చాట్బాట్ ‘జెమిని’లో సరికొత్త ‘లిరియా 3 ప్రో’ (Lyria 3 Pro) మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల సంగీత ప్రియులకు, క్రియేటర్లకు అద్భుతమైన అవకాశం లభించనుంది. ఇప్పటివరకు జెమినిలో కేవలం 30 సెకన్ల నిడివి గల ఆడియో క్లిప్పులను మాత్రమే రూపొందించే వీలుండేది, కానీ తాజా అప్డేట్తో ఏకంగా 3 నిమిషాల నిడివి గల పూర్తిస్థాయి మ్యూజిక్ ట్రాక్స్ను తయారు చేసుకోవచ్చు.
లిరియా 3 ప్రోతో వచ్చే మార్పులేంటి?
కేవలం నిడివి పెరగడమే కాదు, సంగీత నాణ్యత (High-fidelity) విషయంలోనూ గూగుల్ భారీ మార్పులు చేసింది. లిరియా 3 ప్రో ద్వారా రూపొందించే పాటల్లో పల్లవి (Verse), చరణం (Chorus), మ్యూజిక్ బిట్స్ (Bridges) వంటి వాటిని మనకు నచ్చినట్లుగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే, మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ మీద యూజర్లకు పూర్తి నియంత్రణ లభిస్తుంది.
ఈ ఫీచర్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది?
- యూట్యూబర్లు: తమ వ్లాగ్స్ (Vlogs), సోషల్ మీడియా పోస్ట్ల కోసం కాపీరైట్ లేని బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ను సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
- చిన్న వ్యాపారులు: తమ బ్రాండ్స్ కోసం ఒరిజినల్ జింగిల్స్ (ప్రచార గీతాలు) రూపొందించుకోవచ్చు.
- విద్యార్థులు: ఏకాగ్రత కోసం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ ట్రాక్స్ను సెట్ చేసుకోవచ్చు.
“లిరియా 3 ప్రోకు సంగీత కూర్పు (Musical Composition) మీద మంచి అవగాహన ఉంది. అందుకే మీరు ఇచ్చే ప్రాంప్ట్స్ ఆధారంగా పల్లవి, చరణాలు, కోరస్ వంటి విభాగాలను ఇది స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటుంది” అని గూగుల్ తన బ్లాగ్ పోస్ట్లో వివరించింది.
కాపీరైట్ సమస్యలు రావా?
చాలామందికి ఉండే ప్రధాన సందేహం.. ఇది వేరే గాయకుల గొంతును లేదా స్టైల్ను కాపీ కొడుతుందా అని. దీనిపై గూగుల్ స్పష్టతనిచ్చింది. మీరు ఎవరైనా పాపులర్ ఆర్టిస్ట్ తరహాలో పాట కావాలని అడిగితే, అది కేవలం ఆ మూడ్ను మాత్రమే తీసుకుంటుంది తప్ప, వారి గొంతును లేదా ఒరిజినల్ సాంగ్ను నేరుగా వాడదు.
అంతేకాకుండా, ఏఐ ద్వారా తయారైన ప్రతి ట్రాక్లో ‘సింత్ ఐడీ’ (SynthID) అనే అదృశ్య డిజిటల్ వాటర్ మార్క్ను గూగుల్ పొందుపరుస్తుంది. దీనివల్ల ఏదైనా ఆడియో క్లిప్ ఏఐ ద్వారా తయారైందా లేదా అనేది సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా ఆడియో ఫైల్ మీద మీకు అనుమానం ఉంటే, దానిని జెమినిలో అప్లోడ్ చేసి ‘సింత్ ఐడీ’ ఉందో లేదో తనిఖీ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది.
గూగుల్ ఈ టెక్నాలజీని కేవలం జెమినికే పరిమితం చేయకుండా గూగుల్ విడ్స్ (Google Vids), వెర్టెక్స్ ఏఐ (Vertex AI) వంటి ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా అందుబాటులోకి తెస్తోంది. గ్రామీ అవార్డు గ్రహీత యంగ్ స్పీల్బర్గ్ వంటి ప్రముఖ సంగీత నిపుణులు ఇప్పటికే ఈ టెక్నాలజీని తమ ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రయోగాత్మకంగా వాడుతుండటం విశేషం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
ప్రశ్న: ఏఐతో పాటలు తయారు చేస్తే కాపీరైట్ కేసులు పడతాయా?
జవాబు: లేదు. గూగుల్ ఫిల్టర్లను ఉపయోగిస్తోంది. ఇది వేరే వారి మేధో సంపత్తిని దెబ్బతీయకుండా కేవలం సృజనాత్మక స్పూర్తిని మాత్రమే తీసుకుంటుంది.
ప్రశ్న: ఈ పాటల నిడివి ఎంత ఉంటుంది?
జవాబు: తాజా అప్డేట్తో మీరు గరిష్టంగా 3 నిమిషాల వరకు పాటలను రూపొందించవచ్చు.
ప్రశ్న: ఈ సాంగ్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడుకోవచ్చు?
జవాబు: యూట్యూబ్ వీడియోలు, సోషల్ మీడియా రీల్స్, వ్యక్తిగత బ్రాండింగ్ లేదా వ్యాపార ప్రకటనల కోసం వాడుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.