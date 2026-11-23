శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Bisleri FSSAI : షాకింగ్.. బిస్లరీ నీళ్ల బాటిల్తో క్యాన్సర్ ముప్పు- క్రిమినల్ చర్యలకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆదేశం!
ప్రముఖ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సంస్థ బిస్లరీ నీటి నమూనాల్లో క్యాన్సర్ కారక రసాయనాలు బయటపడ్డాయి! ల్యాబ్ పరీక్షల్లో నీరు సురక్షితం కాదని తేలడంతో బిస్లరీపై ప్రాసిక్యూషన్ చర్యలకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అనుమతి ఇచ్చింది.
బయటకు వెళ్లినప్పుడు దాహం వేస్తే సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు ఎవరైనా ముందుగా వెతికేది బ్రాండెడ్ వాటర్ బాటిల్ కోసమే. అందులోనూ 'బిస్లరీ' అంటే ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్కు పర్యాయపదంగా మారిపోయింది. అలాంటి దిగ్గజ సంస్థ విక్రయించే తాగునీటి నాణ్యతపై ఇప్పుడు పెను దుమారం రేగింది! బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ తయారు చేసిన ప్యాకేజ్డ్ తాగునీటి నమూనాల్లో ప్రమాదకర రసాయనాలు ఉన్నట్లు ప్రయోగశాల పరీక్షల్లో తేలింది. దీనితో భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) బిస్లరీపై క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ చర్యలు ప్రారంభించింది.
లీటరు నీళ్ల బాటిల్ రూ. 20 పెట్టి కొనేది స్వచ్ఛత, ఆరోగ్య భద్రత కోసమే. అలాంటిది దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే బిస్లరీ నీటిలో హానికర రసాయనాలు ఉన్నాయని వెల్లడి కావడం ఇప్పుడు ప్రజలను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
రెండు ల్యాబ్ పరీక్షల్లోనూ విఫలం.. ప్రాసిక్యూషన్కు గ్రీన్ సిగ్నల్!
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అధికారులు బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రాంగణం నుంచి 'ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్' నమూనాను సేకరించి పరీక్షలకు పంపారు. తొలి విశ్లేషణలో ఆ నీటిలో ‘బ్రోమేట్’ స్థాయిలు నిర్ణీత పరిమితి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం-2006 ప్రకారం ఆ నీరు తాగడానికి సురక్షితం కాదని అధికారులు ప్రకటించారు.
అయితే తొలి ఫలితాలపై బిస్లరీ సంస్థ అప్పీల్ చేసుకుంది. నిబంధనల ప్రకారం ఆ నమూనాను తదుపరి పరీక్షల కోసం 'రిఫరల్ ఫుడ్ లాబొరేటరీ'కి పంపారు. అక్కడ నిర్వహించిన రెండో విడత పరీక్షల్లోనూ బిస్లరీ నీరు సురక్షితం కాదని తేలింది! ఈసారి నీటిలో ‘పాలీన్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్’ ఉన్నట్లు ప్రయోగశాల నిపుణులు గుర్తించారు.
"మేము సేకరించిన బిస్లరీ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ నమూనాలో నిర్ణీత పరిమితికి మించి బ్రోమేట్ ఉన్నట్లు తొలి పరీక్షలో తేలింది. సంస్థ అప్పీల్ మేరకు నమూనాను రిఫరల్ ఫుడ్ లాబొరేటరీకి పంపాము. అక్కడ కూడా పాలీన్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉన్నట్లు బయటపడటంతో ఆ నీరు సురక్షితం కాదని తేల్చాము. ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం-2006 ఉల్లంఘన కింద బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్పై ప్రాసిక్యూషన్ ప్రారంభించేందుకు అనుమతి ఇచ్చాము," అని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
బ్రోమేట్, పీఏహెచ్ రసాయనాలతో క్యాన్సర్ ముప్పు!
బిస్లరీ నీటిలో బయటపడిన బ్రోమేట్, పాలీన్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ రసాయనాలను వైద్య నిపుణులు ‘కార్సినోజెన్స్’గా వర్గీకరిస్తారు. అంటే ఇవి మానవ శరీరంలో క్యాన్సర్ వ్యాధికి కారణమయ్యే ప్రమాదకర పదార్థాలు! నీటి శుద్ధి ప్రక్రియలో లోపాలు జరిగినప్పుడు ఇలాంటి రసాయనాలు చేరే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలను ఉల్లంఘిస్తున్న పలు సంస్థలపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ దేశవ్యాప్తంగా కొరడా ఝుళిపిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఉత్పత్తులను వెనక్కి రప్పించడం, లైసెన్సుల రద్దు, ప్రాసిక్యూషన్ చర్యలకు అనుమతులు ఇస్తోంది.
ఆశా కన్ఫెక్షనరీ చాక్లెట్ కుకీలపై వేటు.. మార్కెట్ నుంచి వెనక్కి!
తాగునీటితో పాటు పిల్లలు ఇష్టంగా తినే బేకరీ ఉత్పత్తులపైనా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ‘ఆశా కన్ఫెక్షనరీ’ సంస్థ తయారు చేసిన ప్రీ-ప్యాక్డ్ చాక్లెట్-ఫిల్డ్ కుకీలను తక్షణమే మార్కెట్ నుంచి వెనక్కి తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ కుకీల లేబులింగ్, తయారీ పదార్థాలు, భద్రతపై ప్రయోగశాల పరీక్షల్లో తీవ్ర లోపాలు బయటపడ్డాయి.
కుకీల ప్యాకెట్ లేబుల్పై ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండానే ‘కార్మోసిన్’ అనే కృత్రిమ రంగును కలిపినట్లు ల్యాబ్ పరీక్షల్లో వెల్లడైంది. దీనితో పాటు 'టార్ట్రాజైన్' అనే రంగును అనుమతించిన గరిష్ట పరిమితి కంటే ఎక్కువ మోతాదులో వాడారు. అసలు ఈ తరహా ఆహార ఉత్పత్తుల్లో వాడటానికి అనుమతి లేని ‘సన్సెట్ ఎల్లో ఎఫ్సీఎఫ్’ రంగును కూడా ఆ కుకీలలో గుర్తించారు!
ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం-2006 కింద ఈ కుకీలను తప్పుడు లేబులింగ్, నాణ్యత లేనివి, సురక్షితం కానివిగా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిర్ధారించింది. కలుషితమైన ఆ బ్యాచ్ ఉత్పత్తులన్నింటినీ వెంటనే మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించుకోవాలని ఆశా కన్ఫెక్షనరీని ఆదేశించింది.
నిత్యావసర ఆహార పదార్థాలు, తాగునీటి విషయంలో కల్తీకి పాల్పడితే ఎంతటి బడా సంస్థలైనా ఉపేక్షించేది లేదని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ తాజా చర్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.