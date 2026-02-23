ట్రంప్ టారిఫ్ సెగ: $65,000 దిగువకు బిట్కాయిన్.. 8 నెలల కనిష్టానికి పతనం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధిస్తున్న వాణిజ్య సుంకాల (Tariffs) అనిశ్చితి మధ్య క్రిప్టో మార్కెట్ కుదేలైంది. బిట్కాయిన్ ధర 4.8% పడిపోయి ఎనిమిది నెలల కనిష్ట స్థాయి $65,000 దిగువకు చేరింది. ఎథీరియం, బైనాన్స్ వంటి ఇతర కాయిన్లు కూడా భారీ నష్టాల్లో ఉన్నాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్లలో ఒక్కసారిగా ఆందోళన మొదలైంది. అమెరికా వాణిజ్య విధానాల్లో వస్తున్న మార్పులు, ముఖ్యంగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధిస్తున్న దిగుమతి సుంకాల చుట్టూ నెలకొన్న గందరగోళం డిజిటల్ కరెన్సీ మార్కెట్ను కుదిపేస్తోంది. సోమవారం (ఫిబ్రవరి 23) ఆసియా ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ 'బిట్కాయిన్' 4.8% మేర పతనమైంది.
ఎందుకీ పతనం? టారిఫ్ గందరగోళం ఏమిటి?
బిట్కాయిన్ విలువ గత ఏడాది జూన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎనిమిది నెలల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడానికి అమెరికాలోని తాజా పరిణామాలే కారణం. ఫిబ్రవరి 20న అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ట్రంప్ గ్లోబల్ టారిఫ్స్ను కొట్టివేసింది. అయితే, మరుసటి రోజే ట్రంప్ ప్రభుత్వం సెక్షన్ 122 కింద 10 శాతం సుంకాలను మళ్ళీ విధించింది. ఆ వెంటనే వాటిని 15 శాతానికి పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోవడం మార్కెట్లలో భయాందోళనలను పెంచింది. ఈ పరిణామాల వల్ల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం దెబ్బతింటుందనే భయంతో ఇన్వెస్టర్లు క్రిప్టో వంటి రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండే ఆస్తుల నుంచి పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు.
భారీగా పడిపోయిన మార్కెట్ విలువ
బిట్కాయిన్ ధర ఒక్క రోజులోనే సుమారు $64,300 స్థాయికి పడిపోయింది. కాయిన్ మార్కెట్ క్యాప్ గణాంకాల ప్రకారం, బిట్కాయిన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రస్తుతం $1.29 ట్రిలియన్ల వద్ద ఉంది. కేవలం బిట్కాయిన్ మాత్రమే కాకుండా, ఇతర ప్రముఖ కాయిన్లు కూడా నష్టాల్లోనే ఉన్నాయి.
- ఎథీరియం (ETH): 5.25% తగ్గి $1,868 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
- బైనాన్స్ (BNB): 5.7% నష్టంతో $588 వద్ద కొనసాగుతోంది.
- XRP: 5.42% పతనమై $1.34 వద్ద ఉంది.
మొత్తం క్రిప్టో మార్కెట్ విలువ కూడా $2.23 ట్రిలియన్లకు తగ్గిపోయింది. ఇది ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ ఎంత బలహీనంగా ఉందో సూచిస్తోంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
మార్కెట్ భవిష్యత్తుపై విశ్లేషకులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. "ఇరాన్ భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా సుంకాల విధింపు వంటి స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితులు మార్కెట్ను బలహీనపరుస్తున్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు ప్రస్తుతం $60,000 స్థాయి వద్ద మద్దతు లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు" అని ఆర్బిట్ మార్కెట్స్ సహ-వ్యవస్థాపకురాలు కరోలిన్ మౌరాన్ పేర్కొన్నారు.
అలాగే, "బిట్కాయిన్కు $65,000 అనేది అత్యంత కీలకమైన మద్దతు స్థాయి. ఒకవేళ ధర దీనికంటే దిగువకు స్థిరపడితే, త్వరలోనే అది $60,000 స్థాయిని పరీక్షించే అవకాశం ఉంది. మళ్ళీ మార్కెట్ పుంజుకోవాలంటే బిట్కాయిన్ కచ్చితంగా $70,000 మార్కును దాటాలి" అని బీటీసీ మార్కెట్స్ విశ్లేషకురాలు రాచెల్ లూకాస్ వివరించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: బిట్కాయిన్ ధర పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
జవాబు: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధిస్తున్న వాణిజ్య సుంకాలు (Tariffs) మరియు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల ఏర్పడిన అనిశ్చితి ప్రధాన కారణాలు.
ప్రశ్న: బిట్కాయిన్ తదుపరి మద్దతు స్థాయి (Support Level) ఎంత?
జవాబు: విశ్లేషకుల ప్రకారం $65,000 కీలక స్థాయి. ఇది దాటి కిందకు వస్తే $60,000 వద్ద తదుపరి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది.
ప్రశ్న: బిట్కాయిన్ కాకుండా ఇతర కాయిన్ల పరిస్థితి ఏమిటి?
జవాబు: మార్కెట్లో సెంటిమెంట్ బలహీనంగా ఉండటంతో ఎథీరియం, బైనాన్స్, XRP వంటి దాదాపు అన్ని ప్రముఖ కాయిన్లు 5 శాతం కంటే ఎక్కువ నష్టపోయాయి.