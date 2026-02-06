Edit Profile
    బిట్‌కాయిన్ బేజారు.. $65,000 దిగువకు పతనం: క్రిప్టో మార్కెట్‌లో ఏం జరుగుతోంది?

    బిట్‌కాయిన్ ధర $65,000 దిగువకు పడిపోవడంతో క్రిప్టో మార్కెట్‌లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది. ఏడాది కనిష్ట స్థాయికి చేరిన ధరల నేపథ్యంలో మదుపరులు ఏం చేయాలి? మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ, భవిష్యత్తు అంచనాలు మీకోసం.

    Published on: Feb 06, 2026 1:01 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రపంచంలో మళ్ళీ అలజడి మొదలైంది. అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన డిజిటల్ కరెన్సీ బిట్‌కాయిన్ ధర ఒక్కసారిగా $65,000 (సుమారు 54 లక్షలు) దిగువకు పడిపోయింది. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఈ స్థాయిలో ధర పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి. మార్కెట్‌లో నెలకొన్న 'తీవ్ర భయాందోళనలు' (Extreme Fear), భారీగా జరుగుతున్న అమ్మకాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    నేలచూపులు చూస్తున్న గణాంకాలు

    గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో $1,26,000 వద్ద జీవితకాల గరిష్టాన్ని తాకిన బిట్‌కాయిన్, అప్పటి నుంచి వరుసగా నష్టపోతూనే ఉంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం:

    • ప్రస్తుత ధర: $64,352.40 (గత 24 గంటల్లోనే 9.84% క్షీణత).
    • ఏడాది నష్టం: గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఏకంగా 33.82% విలువ కోల్పోయింది.
    • ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్: ఒకే రోజులో 103% పెరిగింది, అంటే భారీ ఎత్తున అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయని అర్థం.

    ఈ పతనానికి కారణాలేంటి?

    క్రిప్టో మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇది పెట్టుబడిదారులు తీవ్రమైన ఆందోళన (FUD - Fear, Uncertainty, and Doubt) లో ఉన్న దశ. దీనికి కొన్ని కీలక కారణాలున్నాయి:

    • ట్రంప్ విధానాల ప్రభావం: ట్రంప్ వైట్ హౌస్‌లోకి ప్రవేశించాక మార్కెట్ బలపడుతుందని సంస్థాగత మదుపరులు ఆశించారు. కానీ, ఆయన విధానాలు మార్కెట్‌లో అనిశ్చితిని పెంచడంతో ఇన్వెస్టర్లు వెనక్కి తగ్గుతున్నారు.
    • ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ల ప్రభావం: స్టాక్ మార్కెట్లు వంటి సంప్రదాయ మార్కెట్లలో వస్తున్న ఒడిదుడుకులు క్రిప్టో మార్కెట్‌పై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
    • భారీ లిక్విడేషన్లు: కేవలం 24 గంటల్లోనే $1.03 బిలియన్ల విలువైన బిట్‌కాయిన్ పొజిషన్లు రద్దయ్యాయి. ఇది మార్కెట్‌పై మరింత ఒత్తిడిని పెంచింది.

    ఇతర కరెన్సీల పరిస్థితి ఏమిటి?

    బిట్‌కాయిన్ పతనంతో పాటు ఇతర ప్రధాన క్రిప్టో కరెన్సీలు కూడా నష్టాల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి.

    • ఎథీరియం (Ethereum): 8.85% తగ్గి $1,908 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
    • బైనాన్స్ (Binance): 10.49% నష్టంతో $619 వద్ద ఉంది.
    • XRP: సుమారు 12% మేర పతనమై $1.27 వద్ద కొనసాగుతోంది.
    • సోలానా, డోజికాయిన్: ఇవి కూడా భారీగా విలువ కోల్పోయాయి.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు? ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?

    మార్కెట్ విశ్లేషకులు మదుపరులకు కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు.

    "బిట్‌కాయిన్ ప్రస్తుతం $58,000 వద్ద బలమైన మద్దతును (Support Level) కలిగి ఉంది. ఒకవేళ ధర దీనికంటే దిగువకు పడిపోతే, అది మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. అయితే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం కావచ్చు" అని డెల్టా ఎక్స్ఛేంజ్ అనలిస్ట్ రియా సెహగల్ చెప్పారు.

    ముఖ్యంగా $62,000 వద్ద మార్కెట్ నిలకడగా ఉందో లేదో గమనించాలని, కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు వేచి చూడటం మంచిదని వజీర్‌ఎక్స్ వ్యవస్థాపకులు నిశ్చల్ శెట్టి అభిప్రాయపడ్డారు.

    ట్రేడర్ల కోసం కీలక స్థాయిలు:

    • మద్దతు (Support): $60,074, $55,500
    • ప్రతిఘటన (Resistance): $70,000, $72,000

    క్రిప్టో మార్కెట్ ప్రస్తుతం 'బేరిష్' (Bearish) దశలోకి అధికారికంగా ప్రవేశించినట్లు కనిపిస్తోంది. కాబట్టి, చిన్న చిన్న మార్పులకే భయపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, నిలకడగా మార్కెట్‌ను గమనించడం ఉత్తమం.

